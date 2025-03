Zelenskyj po diplomatické smršti: potlučený, ale optimistický, píše BBC

Potlučený, ale optimisticky naladěný. Tak podle britské BBC popsal pocity ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nejmenovaný člen jeho doprovodu, než se ukrajinská delegace vydala na cestu z Londýna zpět do Kyjeva. V Británii se Zelenského podle zdroje z britské vlády snažili přijmout co nejvřeleji a nejsrdečněji poté, co ho v pátek zpražil Donald Trump a jeho viceprezident J.D. Vance.

Britský premiér Keir Starmer Zelenského na uvítanou před svým sídlem v Downing Street 10 objal a přátelsky si s ním potřásl rukou. Předtím ukrajinského lídra zdravily jásající davy. V Londýně se účastnil summitu o Ukrajině, později ho ve svém sídle na východě Anglie přijal král Karel III. Před odletem Zelenskyj v ukrajinštině, aby všem bylo jasné, co chce říct, vzkázal, že "pokud klesneme na duchu, všechny zklameme".

BBC uvádí, že Zelenskyj pozitivně reagoval na záměr premiéra Starmera a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, kteří se chtějí ujmout plánů týkajících se míru na Ukrajině, než je představí Spojeným státům. Evropa také podle nich zesílí svoji aktivitu a vytvoří přesvědčivější bezpečnostní záruky pro Ukrajinu.

Zelenskyj řekl BBC, že je připraven přistoupit na jeden z Trumpových požadavků a podepsat s ním dohodu o vzácných nerostech, díky které by Spojené státy získaly přístup k části ukrajinského přírodního bohatství. Kromě toho si navzdory dalším požadavkům z Washingtonu, který má moc Ukrajinu chránit i opustit, Zelenskyj v neděli večer stál na svém.

Mluvil například o tom, že v této fázi je špatně diskutovat o přenechání Rusku území, které na Ukrajině obsadilo. Nechtěl se omlouvat Trumpovi za páteční roztržku v Oválné pracovně ani nad ní nevyjadřovat lítost. To je přitom gesto, po kterém v tuto chvíli volá Trumpův tábor, podotýká BBC. Dokonce i generální tajemník NATO Mark Rutte vyzval Zelenského, aby našel cestu k nápravě vztahů s americkým prezidentem.

Nicméně při setkání s novináři tón Zelenského příliš nenasvědčoval tomu, že by měl velký zájem na tom, aby působil mile. Připomněl, že cesta do Bílého domu mu trvala mnoho hodin a že šlo o výraz respektu. Řekl také, že by nikdy "nikoho neurazil" a že to, jak se zvrhla konverzace v oválné pracovně, nebylo pozitivní pro nikoho. BBC podotýká, že Zelenskyj opatrně volil slova a snažil se vyhnout rozboru toho, co se v pátek stalo. O Trumpovi se nevyjadřoval nezdvořile, sotva ho zmínil a naznačoval, že napětí pomine.

Když člověk poslouchá Zelenského, jak mluví o tom, co se jeho zemi děje, dá se podle BBC chápat, proč pro něj nyní není možné přistoupit na kompromisy, které by mohly vést ke konci války. Když ho člověk na vlastní oči sleduje, jak popisuje násilnosti a utrpení, je na něm vidět, že nevěří, že by někdo mohl vidět svět jinak než on. Kde ruská agrese znamená, že ruského prezidenta Vladimira Putina nesmí minout trest a že Ukrajince je třeba za každou cenu chránit. Realita je však taková, že ani Zelenskyj, ani žádný ze západních lídrů zatím nepřesvědčili Trumpa, aby přijal tento pohled na válku. A ačkoliv je to bolestné, bez ochoty ke kompromisu lze jen těžko vidět její konec.