Za kontroverzním zákonem stojí Zelenského "šedá eminence". Kdo je Andrij Jermak?

V úterních a středečních protestech na Ukrajině se mezi různými hesly ozývaly i výkřiky "Jermak pryč" či "Do p*dele s Jermakem". Údajně je to totiž právě Zelenského pravá ruka, kdo chce dostat protikorupční orgány v zemi pod kontrolu prezidentské administrativy. Popisujeme, kde se vzal "hlavní našeptávač" Andrij Jermak i jaký je jeho vliv na ukrajinského prezidenta.

"Andrij Jermak sice není ukrajinským prezidentem, často se však chová, jako by jím byl," píše deník Financial Times v profilu muže, kterého někteří označují jako šedou eminenci, Zelenského našeptávače či kardinála Richelieu.

Jeho oficiální funkcí je vedoucí kanceláře prezidenta Ukrajiny. Ve skutečnosti ovšem připravuje mírové plány, řídí neoficiální diplomatická jednání a vybírá vládní úředníky.

Řešil například výměnu vězňů s Moskvou, návrat unesených ukrajinských dětí nebo dohody o zachování dodávek obilí přes Černé moře. Evropské státy s ním koordinují vojenskou a finanční pomoc. Když v roce 2019 proběhla velká výměna zajatců převážně z Donbasu a na kyjevské letiště s navrátilci přistálo letadlo z Moskvy, jako první z něj vystoupil právě Jermak.

Kdo je Andrij Jermak?

Třiapadesátiletý úředník se narodil v Kyjevě, jeho otec je Žid a matka rodilá Ruska. Přelomovým obdobím v životě pro něj bylo, když pracoval jako filmový producent.

Tehdy se spřátelil s budoucím ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Později se stal členem jeho volebního štábu a po vyhraných volbách jeho zahraničněpolitickým poradcem.

Jermak se tak postupně stal jedním z nejmocnějších mužů Ukrajiny. V roce 2024 se dostal do seznamu 100 nejvlivnějších lidí roku časopisu Time. Mluví se o tom, že má údajně větší vliv než sám Zelenskyj a velkou sebedůvěru. Ta mu sice běžně napomáhá, dostal se kvůli ní ale i do složitých situací. Byl to Jermak, kdo prosazoval únorovou schůzku s Donaldem Trumpem v oválné pracovně, která skončila fiaskem.

Jako dárek pro Trumpa přivezl Zelenskyj opasek patřící ukrajinskému boxerovi Oleksandru Usykovi. Na Jermakovo doporučení však Zelenskyj nejprve Trumpovi předal složku s fotografiemi týraných ukrajinských válečných zajatců. Podle zdrojů ze zákulisí bylo právě tohle důvodem, proč se na něj Trump s viceprezidentem J. D. Vancem doslova vrhli a začali ho obviňovat z nevděčnosti a z hazardování s třetí světovou válkou.

Protesty proti novému zákonu

V úterý a ve středu čelil Zelenskyj problémům, které možná nečekal. I ve válkou zasažené zemi vyšly do ulic demonstrovat tisíce lidí. Protestovaly proti rychle schválenému zákonu, který má dát kontrolu nad protikorupčními orgány generálnímu prokurátorovi.

Toho ale vybírá přímo prezident. Opozice a občanská společnost se tak začaly obávat, že prokurátor bude moct blokovat vyšetřování lidí z prezidentova okolí.

Protestující v Kyjevě skandovali i hesla jako "Jermak pryč" a "Do prdele s Jermakem". Manévry s cílem dostat protikorupční orgány pod dohled generálního prokurátora totiž údajně zahájil právě Andrij Jermak. Aspoň to tvrdí několik zákonodárců a západních diplomatů.

Povědomí veřejnosti o Jermakovi vykresluje moc, kterou v zemi získal - a zároveň odpor některých lidí vůči tomu, co v současnosti dělá. Pro kritiky je Jermak podle Financial Times nevolený car, který hromadí neomezenou moc. A lidem se nelíbí, že narušuje demokratický systém, na kterém Kyjev pracoval od revoluce na Majdanu v roce 2014.

"Sestavuje seznamy domácích politických nepřátel, kterým má Ukrajina udělit sankce. Byl obviněn z manipulace se soudními vyšetřováními s cílem zdiskreditovat své soupeře a zdržovat protikorupční vyšetřování. Říká se, že organizuje tajné operace, šíří úniky informací a fámy prostřednictvím anonymních kanálů na Telegramu," píše deník.