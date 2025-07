Západ zaostává. Bez změny přístupu může válka trvat až do roku 2034, varuje Zalužnyj

Západní armády uvízly ve způsobu uvažování z dob druhé světové války, varuje bývalý velitel ukrajinských ozbrojených sil a současný velvyslanec ve Velké Británii Valerij Zalužnyj. Pokud se Ukrajina a její spojenci rychle nepřizpůsobí proměně moderního válčení, hrozí, že se konflikt protáhne až o desetiletí.

Zalužnyj minulý týden v rozsáhlém rozhovoru pro ukrajinský server LB.ua uvedl, že západní spojenci Ukrajiny uvízli ve strategickém myšlení formovaném druhou světovou válkou.

"Válka, která začala 24. února 2022 - definovaná tanky a velkými jednotkami - skočila v prosinci 2023. Od té doby jsme vstoupili do zásadně odlišné fáze opotřebovací války, která je vedena drony, algoritmy a vysoce přesnými zbraňovými systémy," říká.

V konfliktu, kde může být denně nasazeno až 500 dronů, považuje Zalužnyj současný ekonomický model válčení podle standardů NATO za neudržitelný. "Jeden vypálený dron Šáhed může stát 50 tisíc dolarů, ale jeho zneškodnění může vyžadovat i tři rakety v hodnotě několika stovek tisíc dolarů. To si nemůže do nekonečna dovolit žádná země."

Ukrajina je podle něj v situaci, kdy dnes moderní systém může být za dva týdny zastaralý. "V dronové válce nelze technologie hromadit ve skladech. Musí se vyvíjet, testovat a přizpůsobovat v reálném čase".

Právě proto by podle Zalužného neměli být evropští spojenci pouze dárci, ale měli by se více integrovat do výrobního procesu. Tím by lépe pochopili, jak tyto technologie formují bojiště, jak se vyvíjí taktika a jak může vypadat bojiště v budoucnu.

Situaci na frontě i nadále označuje za patovou, podobně jako v hodnocení z roku 2023, kdy ji přirovnal k zákopové válce z první světové. "Náš protivník našel způsob, jak postupovat dál - rozšířil frontovou linii, zvýšil tlak pomocí dronů a narušil naši logistiku. Zatímco my jsme sháněli nové drony, oni předefinovali bojiště."

NATO svazuje vlastní struktura

Generál se v rozhovoru také velmi otevřeně vyjádřil k přístupu členských států NATO, které podle něj vnímají pořizování nové techniky spíše jako náhradu staré výzbroje než jako součást širší transformace. "S novými zbraněmi přicházejí i nové taktiky, nové způsoby nasazení i nové organizační struktury - to vyžaduje novou doktrínu, výcvikové systémy a nový způsob financování. Tato transformace potrvá zemím NATO nejméně pět let - pokud začnou hned."

Zalužnyj zároveň kritizuje přetrvávající nerozhodnost západních lídrů. Spousta z nich si podle něj uvědomuje, že válka je reálná hrozba, ale stále se upínají k naději, že k ní nedojde. Výsledkem jsou polovičatá opatření a zpoždění. Přestože alianci považuje za nejsilnější vojenský blok na světě, ve své současné podobě - svázaná vlastní strukturou a zastaralými předpoklady - může být podle něj odsouzena k osudu Organizace spojených národů. Zároveň znovu potvrdil, že členství v NATO zůstává hlavním cílem Ukrajiny.

Související Proč Musk před třemi lety vypnul Ukrajincům internet a v klíčové chvíli je oslepil

Podle Zalužného budoucnost válčení spočívá v "ultralevných a ultraefektivních technologiích", nikoliv v tradičním arzenálu. Pokud Ukrajina nezmění svou obrannou strategii a přístup k mobilizaci zdrojů, konflikt se podle něj může protáhnout až do roku 2034. Ani Ukrajina, ani Rusko si už nemohou dovolit masovou mobilizaci. "Nejde o to, kolik máte vojáků, ale o to, kolik levných a vysoce efektivních zbraní dokážete nasadit," dodává.