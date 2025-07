Smrtící je i zastavení na pár sekund. Ruské drony číhají na ukrajinské obrněnce

Ukrajinské síly nedávno zveřejnily video z fronty, které se rozšířilo na sociálních sítích. Záběry ukázaly, za jak krátkou dobu si bojového vozidla podél frontové linie všimnou nepřátelské výbušné drony.

Ukrajinské síly zveřejnily video z výměny vojáků, do pár sekund přiletěl ruský dron | Video: X/ii_people

Ukrajinské obrněné vozidlo MRAP (navržené s důrazem na odolnost proti účinkům exploze min a improvizovaných výbušných zařízení) se řítilo ke frontě, aby vysadilo vojáky, kteří se střídali s předchozí službou, a také zásoby.

Na záběrech je vidět, jak vozidlo zastavilo a doslova do několika vteřin se objevil první ruský dron. Když obrněnec vysadil vojáky a začal se rozjíždět, utrpěl nejméně jeden zásah dronem. "Naštěstí pro ukrajinskou posádku silný pancíř vozidla MRAP pohltil nejhorší náraz," uvedl novinář a válečný analytik David Axe.

Situace na videu není ojedinělým případem. Jak Rusko, tak Ukrajina nasazují do války stále lepší bezpilotní letouny, včetně modelů s optickými vlákny, na které nelze využít rušičky. Na frontě se objevují i drony vybavené umělou inteligencí, která je dokáže nasměrovat k cíli.

"Být v první linii není dobré, a to hlavně kvůli bezpilotním letounům," popsal americký nezávislý zpravodajský analytik na základě otevřených zdrojů Andrew Perpetua. "Dělostřelectvo a letecké údery nepomáhají, ale řekl bych, že drony teď způsobují většinu škod, hlavně, pokud jde o provádění rotací jednotek, doručování zásob i samotné řízení vozidla. Není to nic moc. Obzvlášť pokud jedete po dálnici nebo jakékoliv hlavní silnici, dostáváte zásahy," dodal.

Ukrajinsko-americký válečný zpravodaj David Kiričenko zažil nebezpečné rotace na vlastní kůži při svých četných cestách na frontovou linii. "Pokud jedete příliš pomalu a snažíte se vyhnout minám, můžete být snáze zasaženi dronem nebo jiným ruským zbraňovým systémem, třeba dělostřelectvem," vysvětlil Kiričenko.

"Ale když pojedete příliš rychle, abyste se vyhnuli dronům, snáze najedete na minu. Takže je to prostě velmi nebezpečná hra, tak trochu na náhodu, jak můžete zemřít, když řídíte na frontě," doplnil.

I když ale cesta skončí, stále hrozí nebezpečí. Nákladní vozidlo, které vysazuje a nakládá vojáky a zásoby, může zastavit na pouhých pár sekund. Lepší je nezastavovat vůbec. "Dveře vozidla se otevřou a všechno se stane jen v mžiku. Vyskočíte i se všemi zásobami a výbavou a prostě se musíte běžet schovat," řekl Kiričenko. Obrovské množství bezpilotních letounů po celé frontě znamená, že není bezpečno nikdy a nikde v okruhu zhruba 30 kilometrů.

"Zóna smrti" dronů se rozšiřuje s tím, jak a jakým tempem se tyto stroje zdokonalují. "Zpočátku to bylo tak, že posledních pět kilometrů byl docela problém," řekl Perpetua. "A pak se z toho stalo posledních 10, 15. A teď je to posledních 30. A bude to jen stoupat," varoval.

"Myslím, že v několika příštích měsících, pravděpodobně tak za šest až osm měsíců, uvidíme, jak se zóna zabíjení dronů rozšíří na 50 nebo 60 kilometrů v obou směrech od linie kontaktu," předpověděl Perpetua.

Tvrdí, že z rozšířené zóny budou víc benefitovat Ukrajinci. "Čím dále to bude, tím větší bude mít Ukrajina výhodu, protože má prostě lepší drony. Rusko se většinou spoléhá na své drony s optickými vlákny, které mají dosah jen asi 10 kilometrů. Myslím, že Ukrajina má mnohem lepší drony s dlouhým doletem, které se nespoléhají na optická vlákna a které využívají pokročilejší připojení prostřednictvím bezdrátového rádia," dodal.

