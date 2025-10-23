Zahraničí

Rakouský šok: zakladatel SOS dětských vesniček Gmeiner týral a zneužíval malé sirotky

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Zakladatel SOS dětských vesniček v Rakousku Hermann Gmeiner, který zemřel v roce 1986, je podezřelý ze sexuálního násilí a týrání osmi nezletilých mezi lety 1950 až 1980. Informovala o tom ve čtvrtek rakouská veřejnoprávní televize ORF s odkazem na prohlášení organizace. Už osm obětí ze čtyř různých zařízení obdrželo odškodnění a absolvovalo terapeutická sezení, potvrdila SOS Kinderdorf.
Hermann Gmeiner získal řadu ocenění a udržoval přátelské vztahy s dalajlamou či s matkou Terezou. V Rakousku je po něm pojmenováno mnoho škol, ulic a parků.
Hermann Gmeiner získal řadu ocenění a udržoval přátelské vztahy s dalajlamou či s matkou Terezou. V Rakousku je po něm pojmenováno mnoho škol, ulic a parků.

Podle agentury APA byli všemi oběťmi nezletilí chlapci. Každý z nich obdržel odškodnění ve výši 25 tisíc eur (přes 600 tisíc korun). Nelze ale vyloučit, že existují i další oběti. Organizace se incidenty interně zabývala v letech 2013 až 2023. Gmeiner, který zemřel v roce 1986 v 67 letech na rakovinu, nikdy kvůli obviněním nestanul před soudem.

"Dotčené osoby popsaly události v rámci řízení o ochraně obětí věrohodným způsobem. Rozhodnutí o odškodnění se přijímají na základě posouzení věrohodnosti, nejedná se o forenzní vyšetřování," vysvětlila ředitelka organizace SOS dětské vesničky Rakousko Annemarie Schlacková.

Podle webových stránek SOS Kinderdorf získal Gmeiner mnoho ocenění a udržoval přátelské vztahy s mezinárodními osobnostmi, jako je dalajlama nebo matka Tereza. V Rakousku je po něm pojmenováno mnoho škol, ulic a parků.

Organizace SOS vesničky Rakousko dnes rovněž oznámila, že ji čeká rozsáhlá reorganizace. "Nejde o malou aktualizaci, ale o komplexní restart organizace," uvedla Schlacková. Již od roku 2010 prakticky neexistují opravdové dětské "vesničky", většina z 1800 osiřelých dětí a mladistvých je v péči zaměstnanců v komunitách o osmi až devíti lidech. "Chceme se tak odpoutat od minulosti," vysvětlila Schlacková.

První SOS dětská vesnička vznikla v roce 1949 v rakouském Imstu. S myšlenkou dát po válce dohromady sirotky a bezdětné ženy, které ztratily muže, přišel právě Gmeiner. Byla to alternativa k tehdejším velkokapacitním dětským domovům. Model pomoci se rychle rozšířil po světě a inspiroval i v tehdejším Československu, kde se první česká SOS vesnička otevřela 1. června 1970 v Doubí u Karlových Varů.

Dnes má mezinárodní organizace SOS dětských vesniček (SOS children´s villages), která je právně registrována ve Vídni jako sdružení, 572 zařízení po celém světě.

 
