"Tajemství nikdy nezestárnou". USA řeší, zda Trump gratuloval sexuálnímu násilníkovi

Martin Sluka Martin Sluka
před 1 hodinou
Dohledový výbor americké Sněmovny reprezentantů zveřejnil část dokumentů mrtvého finančníka a sexuálního násilníka Jeffreyho Epsteina. Mezi nimi je i takzvaná narozeninová kniha, která obsahuje přání od řady významných osobností, včetně Donalda Trumpa nebo Billa Clintona. Bílý dům však pravost prezidentova podpisu popřel.
Donald Trump a Jeffrey Epstein na společné fotografii z roku 1982.
Donald Trump a Jeffrey Epstein na společné fotografii z roku 1982. | Foto: repro z x

V pondělí pak výbor kromě knihy zveřejnil také Epsteinovu závěť, záznamy z jeho adresářů z let 1990 až 2019 a podepsanou dohodu o neprojednání trestního stíhání.

Kdo Epsteinovi popřál?

Související

"Kradl mi mladé ženy z mého resortu." Trump promluvil o kauze Epstein

Donald Trump a Jeffrey Epstein together v roce 1992

Z knihy byly zveřejněny záznamy o čtyřech desítkách lidí. Ti jsou rozděleni do několika kategorií, jako "přátelé", "obchod" nebo "Brooklyn". Jména v sekcích "rodina" a "přítelkyně" byla začerněna.

Údajný vzkaz Donalda Trumpa se nachází na straně 165 a zachycuje dialog nadepsaný jmény Donald a Jeffrey uvažující o tom, že život musí být o něčem víc než mít všechno. "Jisté věci máme společné," píše v něm gratulant. "Tajemství nikdy nezestárnou, všiml sis toho?" ptá se ve vzkazu Donald. "Vlastně mi to bylo jasné, když jsem tě viděl naposledy," odpovídá Jeffrey. "Kamarádi jsou úžasná věc. Všechno nejlepší k narozeninám - a ať je každý den dalším úžasným tajemstvím," uzavírá přání poslední řádek.

Kolem textu je nakresleno ženské tělo a podpis "Donald" je umístěn pod pasem, kde imituje pubické ochlupení. Bílý dům popřel, že by Trump s přáním měl cokoliv společného, a uvedl, že podpis se neshoduje s prezidentovým.

Dokument obsahuje také údajný vzkaz bývalého prezidenta USA Billa Clintona, v němž na Epsteinovi vyzdvihuje "dětskou zvědavost" a "touhu něco měnit".

Objevilo se rovněž domnělé přání Petera Mandelsona, současného britského vyslance v USA. Jeho mluvčí pro BBC uvedl, že Mandelsonova spojitost s Epsteinem je delší dobu veřejně známá a že lord Mandelson "hluboce lituje, že mu byl kdy představen".

Naopak přání od prince Andrewa, který je s Epsteinem a jeho orgiemi v médiích často spojován, se v knize neobjevilo. Ve vzkazu od neidentifikované ženy však stojí, že se setkala s princem, Clintonem i Trumpem.

Dále také píše, že "viděla soukromé komnaty Buckinghamského paláce a "seděla na trůnu anglické královny". Princ Andrew již dříve popřel, že by došlo k jakémukoli protiprávní jednání.

Jeffrey Epstein
Autor fotografie: Reuters

Jeffrey Epstein

Smrt Jeffreyho Epsteina je jedním z nejznámějších případů spekulací a konspiračních teorií ve Spojených státech. Epstein byl bohatý finančník s vlivnými známostmi, včetně Billa Clintona nebo prince Andrewa. V roce 2017 Epstein řekl, že byl jednu dobu "nejbližším přítelem Donalda Trumpa".

V roce 2008 byl odsouzen za sexuální delikt vůči nezletilé osobě a zapsán do registru sexuálních delikventů. V amerických médiích o něm dlouhodobě kolovaly spekulace, že na svůj soukromý ostrov dopravoval nezletilé dívky tryskáčem přezdívaným "Lolita Express".

V roce 2019 byl zatčen kvůli obvinění ze sexuálního obchodování a krátce poté se za ne zcela objasněných okolností oběsil ve vězení. Konspirační teorie se od té doby soustředí především na otázku, zda spáchal sebevraždu, nebo byl zavražděn, a zda skutečně existoval takzvaný "seznam klientů", tedy pedofilů z nejvyšších společenských kruhů.

Pobouření uvnitř MAGA

Zveřejnění dokumentu přichází v době, kdy americký prezident čelí rostoucímu tlaku, a to i ze strany svých vlastních příznivců, aby zvýšil transparentnost ohledně vyšetřování Epsteinova případu.

Související

Epsteinovu kuplířku ve vězení přemístili. Trump: Milost? Nic nevím

Ghislaine Maxwellová magnát Jeffrey Epstein přítelkyně

Konspirační teorie kolem této kauzy totiž dlouhodobě rezonují právě v prostředí hnutí MAGA (název odkazuje na Trumpovo politické motto Make America Great Again). Někteří prezidentovi spojenci je dokonce sami podporovali či se do nich přímo zapojovali. Současný viceprezident J. D. Vance v roce 2021 naznačil, že vláda chrání Epsteinovy "klienty".

Ministryně spravedlnosti Pam Bondiová pak letos v únoru prohlásila, že Epsteinův "seznam klientů" leží na jejím stole. Spekulovalo se také o tom, že finančník nezemřel ve vězení vlastní rukou. V červnu však Trumpova administrativa konspirační teorie o Epsteinově smrti popřela, čímž pobouřila řadu svých příznivců.

 
