Opozice proti plošnému šmírování napříč Evropou roste. Klíčový stát ale stále váhá

Martin Sluka Viet Tran Martin Sluka, Viet Tran
před 2 hodinami
Opozice členských států EU proti kontroverznímu návrhu známému jako Chat Control sílí. Rada EU má přitom své konečné stanovisko k verzi návrhu dánského předsednictví oznámit už 12. září, hlasování je pak na pořadu dne o měsíc později. Zatímco v mnoha zemích vyvolal návrh bouřlivé reakce, pro spoustu Dánů není priorita předsednictví jejich země téma, které by je trápilo.
Seznam podporovatelů návrhu je stále výrazně širší a aktuálně zahrnuje 15 států. Klíčová země zvažuje, že se zdrží hlasování. Ilustrační foto. | Foto: Reuters

V srpnu, kdy o dánské snaze oživit návrh informovalo Aktuálně.cz poprvé, stály proti návrhu jen tři členské státy - Polsko, Rakousko a Nizozemsko. Od té doby se však seznam rozrostl o další tři země - Česko, Belgii a Finsko - a kritika se ozvala i ze sousedního Slovenska.

Čeští vládní představitelé se proti Chat Control jasně vymezili už na konci srpna, ve středu však premiér Petr Fiala oficiálně potvrdil shodu vlády, že by Česko během hlasování mělo zaujmout negativní stanovisko a hledat partnery pro vytvoření blokační menšiny.

"Monstrum, které nejde zkrotit"

Belgie návrh označila jako "monstrum, které narušuje soukromí a nelze ho zkrotit", zatímco Finsko varuje před ústavními problémy.

Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok zdůraznil, že resort podpoří jen opatření, které je v souladu se zájmy státu, což plošné šmírování podle něj rozhodně není. Ještě v srpnu ale podle vyjádření pro STVR ministerstvo tento návrh podporovalo.

Rakušan šmírovaní dlouho hájil. Chtěl mít zářez v našem předsednictví, říká Bartoš

Spotlight - Ivan Bartoš

Seznam podporovatelů je však stále výrazně širší a aktuálně zahrnuje 15 států, včetně klíčových zemí, jako je Francie, Itálie nebo Španělsko.

Německo, které má v hlasování rovněž rozhodující hlas, patří mezi šest nerozhodnutých zemí. Podle serveru TechRadar země zvažuje, že se zdrží hlasování, což by mělo oslabit dánský mandát, i když předsednictví získá potřebný počet hlasů.

Pro Dány není Chat Control téma

Vyjádření, které Aktuálně.cz obdrželo od dánského předsednictví, zdůrazňuje, že boj proti sexuálnímu zneužívání dětí v digitálním prostředí je zásadní, ale musí jít ruku v ruce s ochranou základních práv.

Tvrdí, že jeho kompromisní návrh se snaží najít správnou rovnováhu mezi oběma těmito cíli, a proto jej předložilo jako základ pro jednání, jejichž cílem je dosáhnout dohody ještě během dánského předsednictví.

Pro některé Dány však není priorita předsednictví jejich země téma, z něhož by si dělali těžkou hlavu. Jak zjistil redaktor webu Aktuálně.cz při návštěvě Kodaně během setkání šéfů evropské diplomacie, oslovení obyvatelé metropole mají o šmírovacím nařízení jen povrchní informace.

"Bezpečnost dětí má přednost před soukromím"

Tváře ODS pálí do Rakušana a "zrůdné Chat Control". Exministr Blažek zmínil svou roli

Blažek Rakušan

"Moc tu evropskou politiku nesleduju. Vím jen, že návrh má pomáhat lovit pedofily. To přece není špatně, ne?" řekl Frederik. Po vysvětlení, že by Chat Control plošně narušil šifrování zpráv, byl překvapen: "Aha, to jsem netušil. To by se mi nelíbilo."

Ohlasy Dánů se příliš nelišily. "Bezpečnost dětí má přednost před soukromím. Kdo nemá co skrývat, nemá se čeho bát," řekla Sofie, účetní a matka teenagerů, a dodala, že doufá, že policie bude své pravomoci využívat zodpovědně.

Nejostřejší kritiku vyslovila studentka chemie Vala během propalestinské demonstrace před Kodaňským fórem: "Jsem přesvědčená, že policie by šmírování zneužívala. Argument ochrany dětí považuji spíš za záminku." Podle ní většina vrstevníků záležitost příliš nesleduje.

 
6:14
