Vyšetřovatelé rozplétají záhadnou smrt exšéfa OSN. Na letadlo asi někdo zaútočil, píše se ve zprávě

před 50 minutami

Před více než 56 lety havarovalo za záhadných okolností letadlo, které převáželo do Konga tehdejšího generálního tajemníka OSN Daga Hammarskjölda. Vyšetřování skončilo závěrem, že šlo o chybu pilota. Ani po desítkách let ale neskončily spekulace o tom, co za smrtí švédského diplomata doopravdy stálo. Ve skutečnosti mohlo jít o úmyslný útok. K této variantě se přiklání i čerstvá zpráva významného soudce Mohameda Othmana, kterého pověřila vyšetřováním sama OSN.

