Zahraničí

Žádné extremisty jsem tam nepotkal, říká ekonom Kohout o demonstraci v Londýně

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 16 minutami
Britové chtějí, aby se k nim vláda chovala jinak a aby bylo větší bezpečí, říká ekonom Pavel Kohout, co bylo hlavním tématem masové demonstrace v centru Londýna, kde se v sobotu sešlo na 150 tisíc lidí. Odkazuje přitom na aféru, kdy britské úřady tajily znásilňování školaček gangy převážně pákistánských imigrantů. "To bylo takové centrální téma, i když oficiálně to byl pochod za svobodu projevu."
Převažovali bílí Britové, i když tam byly i menšiny – ale bylo jich mnohem méně, než by odpovídalo jejich podílu na obyvatelstvu Londýna, popisuje Kohout demonstraci.
Převažovali bílí Britové, i když tam byly i menšiny – ale bylo jich mnohem méně, než by odpovídalo jejich podílu na obyvatelstvu Londýna, popisuje Kohout demonstraci. | Foto: Pavel Kohout

Proč jste se na tu demonstraci vydal?

Dozvěděl jsem se o tom večer předtím víceméně náhodou. Vzbudilo to mou zvědavost, a tak jsem se tam šel druhý den podívat.

Související

V Londýně se na protiimigrační demonstraci sešlo přes sto tisíc lidí

Britain Protest

Koho jste tam potkal?

Byl jsem příjemně překvapen, že to nebyl žádný sraz skinheadů. Byli tam normální lidé, rodiče s dětmi, důchodci. Nezažil jsem tam jedinou nepříjemnost. Potkal jsem tam pár opilců, ale to se prostě na takhle velké akci stane vždycky.

Byl to tedy takový průřez britskou společností?

Úplný průřez britskou společností to nebyl. Převažovali bílí Britové, i když tam byly i národnostní menšiny - ale bylo jich mnohem méně, než by odpovídalo jejich podílu na obyvatelstvu Londýna. A také to byli spíš lidé staršího a středního věku, mládeže jsem potkal méně.

Byl jsem příjemně překvapen, že to nebyl žádný sraz skinheadů, říká Pavel Kohout o sobotní demonstraci demonstraci Unite the Kingdom (Spojme Království) v Londýně.
Byl jsem příjemně překvapen, že to nebyl žádný sraz skinheadů, říká Pavel Kohout o sobotní demonstraci demonstraci Unite the Kingdom (Spojme Království) v Londýně. | Foto: Pavel Kohout

Převládající myšlenka je, že chtějí změnu. Chtějí, aby se k nim vláda chovala jinak a aby bylo větší bezpečí. Aby se nemuseli bát pustit děti na ulici. Britská veřejnost je stále hodně rozčílená z toho, jak se zametaly pod koberec skandály s masovým a systematickým znásilňováním školaček gangy složenými převážně z pákistánských imigrantů.

Pavel Kohout
Pavel Kohout | Foto: DVTV

To je opravdu velká aféra, to hned tak neodezní. To bylo takové centrální téma, i když oficiálně to byl pochod za svobodu projevu - to ale bylo spíš takové druhé téma.

Organizátorem byl pravicový aktivista Tommy Robinson, muž s kontroverzní minulostí. Jak na vás působil?

Tommy Robinson působil jako někdo, kdo opravdu není profesionální řečník. Působil jako někdo, kdo ani moc netouží po tom stát v čele takového davu. Nebyl nijak zvlášť bojovný, neřekl nic objevného ani skandálního.

Jezdíte do Londýna často? Jak se britské hlavní město mění?

Do Londýna jezdím od roku 2010. Některé čtvrti se vylepšují, jiné naopak. Když to srovnám s rokem 2010, kdy jsem tam byl poprvé, tak žádná revoluční změna tam nenastala - s tou výjimkou, že přibyly výškové budovy v centru. To vynikne zejména v kontrastu s Prahou, kde se moc nestaví.

Související

Britská cenzura si došlápla na kulturní ikonu. Banksy narazil se soudcovským muralem

Banksy, Londýn, Velká Británie, Nejvyšší soud, Palestine Action, mural, street art, graffiti
9 fotografií

Pokud jde o složení obyvatelstva, tak tam jsou opravdu ulice, které jsou skoro čistě třeba libanonské. Londýn je velký a rozmanitý, najdete místa, kde žijí prostě ty nebo ony menšiny.

Dají se ještě najít místa, kde žijí převážně bílí Britové, ale to jsou obvykle poměrně drahé rezidenční čtvrti na předměstích.

Foto: Pavel Kohout
 
Mohlo by vás zajímat

Lula odmítl Trumpovo tvrzení, že soud s Bolsonarem byl hon na čarodějnice

Lula odmítl Trumpovo tvrzení, že soud s Bolsonarem byl hon na čarodějnice

Washington a Peking se dohodly na pokračování TikToku v USA, naznačil Trump

Washington a Peking se dohodly na pokračování TikToku v USA, naznačil Trump

Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

Šéf FBI Patel čelí kritice kvůli vyšetřování útoku na Kirka

Šéf FBI Patel čelí kritice kvůli vyšetřování útoku na Kirka
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Velká Británie Londýn demonstrace migrace protest

Právě se děje

před 14 minutami
Lula odmítl Trumpovo tvrzení, že soud s Bolsonarem byl hon na čarodějnice

Lula odmítl Trumpovo tvrzení, že soud s Bolsonarem byl hon na čarodějnice

V článku publikovaném v neděli v deníku The New York Times také vyzval Spojené státy k debatě o 50procentních clech, které Trump na Brazílii uvalil.
před 16 minutami
Žádné extremisty jsem tam nepotkal, říká ekonom Kohout o demonstraci v Londýně

Žádné extremisty jsem tam nepotkal, říká ekonom Kohout o demonstraci v Londýně

Britové chtějí, aby se k nim vláda chovala jinak a aby bylo větší bezpečí, říká ekonom Pavel Kohout, proč v Londýně demonstrovalo na 150 tisíc lidí.
před 49 minutami

"Připravit, budeme sedat!" Speciálové cvičili na konflikt ve fiktivní zemi na Východě

"Připravit, budeme sedat!" Speciálové cvičili na konflikt ve fiktivní zemi na Východě
Prohlédnout si 14 fotografií
Cvičení vycházelo z modelové situace ve fiktivní zemi Montawa, která se potýká s etnickým napětím a separatismem v oblasti Tugurska.
Do akce se zapojují speciální síly, které dopravuje vrtulník Mi-171Š zvláštní vrtulníkové jednotky pro podporu speciálních sil z 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou.
před 1 hodinou
Washington a Peking se dohodly na pokračování TikToku v USA, naznačil Trump

Washington a Peking se dohodly na pokračování TikToku v USA, naznačil Trump

Spojené státy a Čína dosáhly dohody ohledně pokračování populární čínské platformy pro sdílení krátkých videí TikTok v USA.
Aktualizováno před 1 hodinou
Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

ŽIVĚ
Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Šéf FBI Patel čelí kritice kvůli vyšetřování útoku na Kirka

Šéf FBI Patel čelí kritice kvůli vyšetřování útoku na Kirka

Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování Kash Patel čelí kritice za svůj postup při vyšetřování útoku na Charlieho Kirka.
před 1 hodinou
Bývalý člen ANO kvůli parkování zavraždil muže. Proti rozsudku se bránil pozdě

Bývalý člen ANO kvůli parkování zavraždil muže. Proti rozsudku se bránil pozdě

Případ vraždy, ve které figuruje bývalý pohraničník a operativec StB, míří k soudu. Jen v jedné z "větví". Bude se řešit výše odškodnění.
Další zprávy