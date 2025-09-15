Žádné extremisty jsem tam nepotkal, říká ekonom Kohout o demonstraci v Londýně

Proč jste se na tu demonstraci vydal?
Dozvěděl jsem se o tom večer předtím víceméně náhodou. Vzbudilo to mou zvědavost, a tak jsem se tam šel druhý den podívat.
Koho jste tam potkal?
Byl jsem příjemně překvapen, že to nebyl žádný sraz skinheadů. Byli tam normální lidé, rodiče s dětmi, důchodci. Nezažil jsem tam jedinou nepříjemnost. Potkal jsem tam pár opilců, ale to se prostě na takhle velké akci stane vždycky.
Byl to tedy takový průřez britskou společností?
Úplný průřez britskou společností to nebyl. Převažovali bílí Britové, i když tam byly i národnostní menšiny - ale bylo jich mnohem méně, než by odpovídalo jejich podílu na obyvatelstvu Londýna. A také to byli spíš lidé staršího a středního věku, mládeže jsem potkal méně.
Převládající myšlenka je, že chtějí změnu. Chtějí, aby se k nim vláda chovala jinak a aby bylo větší bezpečí. Aby se nemuseli bát pustit děti na ulici. Britská veřejnost je stále hodně rozčílená z toho, jak se zametaly pod koberec skandály s masovým a systematickým znásilňováním školaček gangy složenými převážně z pákistánských imigrantů.
To je opravdu velká aféra, to hned tak neodezní. To bylo takové centrální téma, i když oficiálně to byl pochod za svobodu projevu - to ale bylo spíš takové druhé téma.
Organizátorem byl pravicový aktivista Tommy Robinson, muž s kontroverzní minulostí. Jak na vás působil?
Tommy Robinson působil jako někdo, kdo opravdu není profesionální řečník. Působil jako někdo, kdo ani moc netouží po tom stát v čele takového davu. Nebyl nijak zvlášť bojovný, neřekl nic objevného ani skandálního.
Jezdíte do Londýna často? Jak se britské hlavní město mění?
Do Londýna jezdím od roku 2010. Některé čtvrti se vylepšují, jiné naopak. Když to srovnám s rokem 2010, kdy jsem tam byl poprvé, tak žádná revoluční změna tam nenastala - s tou výjimkou, že přibyly výškové budovy v centru. To vynikne zejména v kontrastu s Prahou, kde se moc nestaví.
Pokud jde o složení obyvatelstva, tak tam jsou opravdu ulice, které jsou skoro čistě třeba libanonské. Londýn je velký a rozmanitý, najdete místa, kde žijí prostě ty nebo ony menšiny.
Dají se ještě najít místa, kde žijí převážně bílí Britové, ale to jsou obvykle poměrně drahé rezidenční čtvrti na předměstích.