Zahraničí

V Londýně se na protiimigrační demonstraci sešly desetitisíce lidí

ČTK ČTK
před 43 minutami
Desítky tisíc lidí se v Londýn účastní sobotní protiimigrační demonstrace nazvané Unite the Kingdom (Spojme Království) organizované krajně pravicovým aktivistou Tommym Robinsonem. Informovala o tom agentura Reuters. Protestující vyjadřují také svou nespokojenost se současnou labouristickou vládou a premiérem Keirem Starmerem. V reakci protest svolali protirasističtí aktivisté vlastní demonstraci.
Britové protestující proti přílivu imigrantů nesou britské a anglické vlajky a transparenty s hesly jako "zastavte lodě" a "pošlete je domů"; Londýn, 13. září 2025.
Britové protestující proti přílivu imigrantů nesou britské a anglické vlajky a transparenty s hesly jako "zastavte lodě" a "pošlete je domů"; Londýn, 13. září 2025. | Foto: ČTK

Robinson, vlastním jménem Stephen Yaxley-Lennon, na síti X uvedl, že začala revoluce, a sdílel video, ve kterém tvrdí, že jím svolaný protest je největší v historii Británie. Podle serveru The Guardian se očekává, že protesty přilákají nižší desetitisíce lidí, upozorňuje ale, že je složité určit přesný počet účastníků.

Server BBC uvedl, že protestující chtějí projít centrem Londýna na třídu Whitehall. Tam k nim na pódiu promluví vedle Robinsona také bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Bannon nebo kontroverzní moderátorka Kate Hopkinsová. Účastníci chtějí také uctít památku amerického aktivisty Charlieho Kirka, který zemřel po středečním atentátu na univerzitě v Utahu.

Protestující nesou britské a anglické vlajky a transparenty s hesly jako "zastavte lodě" a "pošlete je domů", které odkazují na rostoucí počet migrantů přeplouvajících Lamanšský průliv.

Související

Britská cenzura si došlápla na kulturní ikonu. Banksy narazil se soudcovským muralem

Banksy, Londýn, Velká Británie, Nejvyšší soud, Palestine Action, mural, street art, graffiti
9 fotografií

Podle serveru televize Sky News proti Robinsonovu shromáždění protestují zástupci protirasistických organizací s akcí March against Fascism (Pochod proti fašismu). S hesly jako "rozmanitá Británie" nebo "zastavte krajní pravici" jich na protestní pochod vyrazilo přibližně 5000 včetně několika britských poslankyň.

Londýnská policie v reakci na protesty uvedla, že do ulic nasadí více než 1600 strážníků. "Budeme k nim přistupovat stejně jako k jakýmkoliv jiným protestům. Zajistíme, aby lidé mohli uplatňovat svá zákonná práva, ale budeme rázně zasahovat v případě incidentů nebo přestupků," sdělila velitelka policejní operace Clair Haynesová Reuters.

 
Mohlo by vás zajímat

"Stačí říct kdy." Trump chce tvrdé sankce vůči Rusku, tlačí NATO k zákazu ruské ropy

"Stačí říct kdy." Trump chce tvrdé sankce vůči Rusku, tlačí NATO k zákazu ruské ropy

Na téhle megaspalovně odpadu si i zalyžujete. Obří Copenhill nese dvě české stopy

Na téhle megaspalovně odpadu si i zalyžujete. Obří Copenhill nese dvě české stopy
21 fotografií

Před izraelskou ofenzivou uprchlo z Gazy a okolí už na čtvrt milionu Palestinců

Před izraelskou ofenzivou uprchlo z Gazy a okolí už na čtvrt milionu Palestinců

Už má Kim Čong-un vybráno? Připravuje se převzít moc, tvrdí analytici o jeho nástupci

Už má Kim Čong-un vybráno? Připravuje se převzít moc, tvrdí analytici o jeho nástupci
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Velká Británie Londýn protest imigrace

Právě se děje

Aktualizováno před 10 minutami
"Stačí říct kdy." Trump chce tvrdé sankce vůči Rusku, tlačí NATO k zákazu ruské ropy

ŽIVĚ
"Stačí říct kdy." Trump chce tvrdé sankce vůči Rusku, tlačí NATO k zákazu ruské ropy

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 20 minutami

Na téhle megaspalovně odpadu si i zalyžujete. Obří Copenhill nese dvě české stopy

Na téhle megaspalovně odpadu si i zalyžujete. Obří Copenhill nese dvě české stopy
Prohlédnout si 21 fotografií
Redakce Aktuálně.cz navštívila Copenhill v závěru srpna během setkání ministrů zahraničních věcí v Kodani.
Zdání klame. Spalovna odpadu slouží totiž nejen k likvidaci odpadu, ale také jako rekreační středisko.
před 43 minutami
V Londýně se na protiimigrační demonstraci sešly desetitisíce lidí

V Londýně se na protiimigrační demonstraci sešly desetitisíce lidí

V reakci na masový protest zorganizovaný krajně pravicovým aktivistou Tommym Robinsonem svolali protirasističtí aktivisté vlastní demonstraci.
před 1 hodinou
"Napíšu Ursule. Je to zrůdný nástroj." ANO slíbilo konec povolenek, experti reagují

"Napíšu Ursule. Je to zrůdný nástroj." ANO slíbilo konec povolenek, experti reagují

Jsem přesvědčen, že dnes většina státu chce systém ETS2 a je na něj připravena, říká expert na energetiku Michal Šnobr.
před 2 hodinami
Blíží se záchrana spalovacích motorů? EU uspíší revizi kritizovaných pravidel

Blíží se záchrana spalovacích motorů? EU uspíší revizi kritizovaných pravidel

Zástupci Evropské komise jednali s představiteli evropských automobilek. Povede se odložit zákaz spalovacích motorů?
před 2 hodinami
Požadavky ohrožující pozici v NATO i EU by případná vláda ANO odmítla, tvrdí Havlíček

Požadavky ohrožující pozici v NATO i EU by případná vláda ANO odmítla, tvrdí Havlíček

Referendum o vystoupení z Evropské unie či ze Severoatlantické aliance nepřipadá podle Karla Havlíčka v úvahu.
před 3 hodinami
Před izraelskou ofenzivou uprchlo z Gazy a okolí už na čtvrt milionu Palestinců

Před izraelskou ofenzivou uprchlo z Gazy a okolí už na čtvrt milionu Palestinců

Armáda vyzývá lidi v Gaze k evakuaci před rozsáhlou ofenzivou proti teroristickému hnutí Hamás. Izrael útočil na město i v noci na sobotu.
Další zprávy