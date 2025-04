Zabitý ruský generál referoval přímo Putinovi. Atentátníka prý naverbovali Ukrajinci

Rusové se v úterý navždy rozloučili s generálem Jaroslavem Moskalikem, který měl za úkol podávat ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi zprávy o vývoji bojů na jihovýchodě Ukrajiny. Minulý pátek jej zabila výbušnina nastražená v autě. Soud mezitím poslal do vazby muže, který se měl podílet na přípravě útoku, naplánovaného údajně ukrajinskými agenty.

"Osud Jaroslava Jaroslavoviče byl úzce spjat s obranou vlasti," vzpomínají na zabitého ruského generála Moskalika jeho kolegové v ruských armádních novinách Krasnaja zvezda (Rudá hvězda). Ten se přitom stal již desátým významným ruským generálem, který byl zabit po začátku invaze na Ukrajinu v roce 2022 - ale teprve druhým, který zemřel při teroristickém útoku.

Krasnaja zvezda v nekrologu připomíná Moskalikův význam - a tedy i nejspíš důvod, proč se stal terčem. Zemřel při silné explozi nálože nastražené v zaparkovaném automobilu, který právě míjel.

Nejprve mezi lety 2002 a 2015 "plnil úkoly" na Severním Kavkaze, pak plánoval vojenské operace v Sýrii a byl také členem delegace ruského ministerstva obrany. Po zahájení speciální vojenské operace - tak Moskva stále nazývá válku na Ukrajině - Moskalika pověřili vedením monitorování situace na frontě, byl zodpovědný za přípravu materiálů pro Putina o situaci na jihovýchodě Ukrajiny. Za své zásluhy získal několik vyznamenání.

"V našich srdcích, v naší vděčné paměti zůstane jméno a podoba generálporučíka Jaroslava Jaroslavoviče Moskalika navždy. Zůstane zářným příkladem nezištné, obětavé služby vlasti, opravdového profesionalismu, odvahy, osobní statečnosti a neochvějné síly," napsaly ruské armádní noviny.

V úterý se na hřbitově v Mytišči u Moskvy (mimochodem v Mytišči se vyráběly soupravy metra pro Prahu - pozn. red.) konal generálův pohřeb. Vyšetřování jeho násilné smrti ovšem pokračuje.

Záběry ukazují podezřelého z vraždy ruského generála | Video: Vyšetřovací výbor Ruské federace

"Terorista se přiznal." Ukrajinci mu prý slíbili 18 tisíc dolarů

Soud v Moskvě v neděli poslal do vazby Ignata Kuzina, který údajně útok připravoval. Na videu, které zveřejnili vyšetřovatelé, přiznal, že jednal na základě pokynů ukrajinských tajných služeb s tím, že za splnění úkolu mu bylo slíbeno 18 tisíc dolarů (necelých 400 tisíc korun).

Deník Ukrajinska pravda informuje, že podezření na zapojení ukrajinských tajných služeb by mohlo být pravdivé. Roman Kostenko, tajemník ukrajinského Výboru pro národní bezpečnost Nejvyšší rady Ukrajiny pak dokonce prohlásil, že za útokem opravdu stojí Kyjev.

"Jsem potěšen. Je to práce našich tajných služeb. Myslím, že každý by měl pochopit: i když válka v blízké budoucnosti skončí, činnost tajných služeb teprve začne," komentoval Moskalikovu vraždu Kostenko.

Důkladná příprava atentátu

Podle Kuzinovy výpovědi, kterou cituje web Kommersant.ru, přijel v září 2023 do Ruska, kde pobýval na území Moskevské oblasti a čekal na konkrétní pokyny od agenta ukrajinské tajné služby SBU. V září 2024, poté co obdržel informaci, že se má Moskalik stát terčem teroristického útoku, začal o něm Kuzin shromažďovat potřebné údaje. Pronajal si proto byt poblíž vchodu do generálova domova, odkud monitoroval jeho pohyb a zjišťoval jeho denní režim.

Poté zakoupil automobil Volkswagen Golf a měsíc před plánovaným útokem jej zaparkoval přímo u vchodu. Minulý pátek dopoledne pak automobil vybuchl, zrovna když kolem něj Moskalik procházel. Podle Kommersantu to měl na dálku udělat někdo z ukrajinských speciálních sil. Ruský generál zemřel na místě.