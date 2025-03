To není budíček, ale elektrický šok. Trumpův muž pro Rusko pobouřil slovy o Putinovi

Slova zvláštního amerického zmocněnce Stevena Witkoffa, který vyjednává s Rusy ohledně války na Ukrajině, vyvolala bouřlivé reakce nejen na sociálních sítích. Witkoff totiž v nedělním rozhovoru pro americkou televizní stanici Fox News mimo jiné řekl, že ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi "věří" a že "cítí, že chce mír".

"Věřím mu na slovo," řekl směrem k Putinovi americký vyslanec Steve Witkoff | Video: Associated Press

Witkoff se podle svých slov domnívá, že Putin chce více než tři roky trvající konflikt ukončit. Uvedl také, že si myslí, že jednání přinesou "opravdový pokrok, zejména co se týče příměří v Černém moři". Z tohoto bodu podle něj znepřátelené strany "přirozeně přejdou k plnému příměří".

K tomu, že západní politici kritizují Putina, zmocněnec poznamenal, že každý příběh má dvě strany a "nic není černobílé". Bagatelizoval také obavy některých zemí NATO, že Rusko chce ovládnout další části Ukrajiny, případně postupovat dále do Evropy. "Prostě to nevidím tak, že by chtěl Putin zabrat celou Evropu. V tomto smyslu mu věřím," vysvětlil Witkoff.

K tomu, že v rozhovoru opakoval v podstatě ruskou propagandu, se vyjádřilo několik politiků a odborníků na sociálních sítích. "Z Witkoffova opakování kremelských lží o 'rusky mluvících', kteří se chtějí 'připojit k Rusku', skutečně mrazí. Není to nic než carte blanche (volná ruka) pro Putinův genocidní imperialismus. Slyšet Američany takto mluvit by mělo být pro Evropu elektrickým šokem, nikoliv budíčkem," napsal třeba bývalý litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis na sociální síti X.

Witkoffovo vyjádření okomentoval i bývalý mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller. "Shrnutí: Witkoff sice nezná názvy všech ukrajinských oblastí okupovaných Ruskem, ale z nějakého důvodu ví, že tamní obyvatelé se chtějí připojit k Rusku… A věří, že Putin zbytek Ukrajiny nechce, přestože (Putin) opakovaně říká, že ano. Aha."

Americký think-tank Institut pro studium války (ISW) uvedl, že "Witkoff nekriticky zopakoval několik nepřesných ruských tvrzení ohledně statusu ukrajinských území, která Rusko nelegálně okupuje".

"Ruské invaze na Ukrajinu nikdy nesměřovaly k ochraně rusky mluvících obyvatel. Witkoff v rozhovoru z 21. března nepravdivě tvrdil, že Ruskem okupovaný Krym, Donbas, Chersonská a Záporožská oblast jsou 'ruskojazyčné' a že se 'v těchto regionech konala referenda, v nichž drtivá většina lidí dala najevo, že chce být pod ruskou vládou'," napsali analytici z ISW na X s tím, že stejnou rétoriku dlouho používá Rusko pro ospravedlnění své invaze.

Na tvrzení ohledně referend reagoval i bývalý ukrajinský ministr zemědělství a obchodu Tymofij Mylovanov. "Mnou provedený fact-checking: mluvil jsem s lidmi v okupovaných regionech, kteří se účastnili referend. Říkali, že ti, kteří odmítli hlasovat nebo hlasovali špatně, byli zajati Rusy a mučeni," vysvětlil.

Na adresu amerického zmocněnce nešetřili ostrými slovy ani novináři. "Witkoffova odpověď je čistá kaše. Putin je tyran a jeho političtí oponenti jsou často vyhazováni z okna. Zajímalo by mě, co si tento chytrák myslí o druhé straně těchto příběhů," napsal hlavní politický analytik Fox News Brit Hume na sociální síti X.

"Z toho tvrzení je zřejmé, že jediný rozdíl mezi názory Stevena Witkoffa a Vladimira Putina na válku na Ukrajině je ten, že Putin skutečně zná názvy všech pěti ukrajinských oblastí, které si chce ponechat," okomentoval situaci hlavní zahraniční zpravodaj listu Wall Street Journal Jaroslav Trofimov.

"Vítězství." Putin Trumpa přehrál, ruská média jsou nadšená, říká z Moskvy Just (celý článek zde)