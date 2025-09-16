Za loňský útok nožem v Mannheimu dostal Afghánec doživotní trest vězení

Afghánec Sulajmán A. napadl loni 31. května na náměstí v Mannheimu účastníky akce hnutí Pax Europa, které je kritické vůči islámu. Zranění utrpělo šest lidí včetně šéfa hnutí Michaela Stürzenbergera. Jeden ze zraněných, 29letý policista Rouven Laur, zraněním o dva dny později podlehl.
Soud ve Stuttgartu v úterý Sulajmána A. poslal na doživotí do vězení. Shledal ho vinným z vraždy, ve čtyřech případech z pokusu o vraždu a v jednom z těžkého ublížení na zdraví. Vinu obžalovaného označil za zvlášť těžkou, což v německém právním řádu znemožňuje propuštění odsouzeného na doživotí z vězení po 15 letech.
Afghánec se k činu přiznal. V březnu u soudu řekl, že jednal i pod vlivem války v Pásmu Gazy. Podle státního zastupitelství se Sulajmán A. postupně radikalizoval na internetu, cítil také sympatie k teroristické organizaci Islámský stát.
Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023 teroristickým útokem Hamásu na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí, většinou civilistů, a přes 250 lidí unesli. Následně Izrael zahájil ofenzivu do Pásma Gazy, kde podle palestinských zdrojů zahynulo přes 65.000 Palestinců, většinou civilistů. Velké části pásma byly zcela zničeny a na území panuje katastrofální humanitární situace.
Sulajmán A. přišel do Německa v roce 2013. Podle informací agentury DPA podal žádost o azyl, kterou ale úřady zamítly. Kvůli jeho nízkému věku zároveň zakázaly jeho deportaci do vlasti. Až do útoku v Mannheimu žil s manželkou a dětmi v hesenském městě Heppenheim, policie o něm neměla žádné záznamy.
Po útoku v Mannheimu následovalo několik dalších podobných incidentů, které v Německu vyvolaly debatu o migraci a integraci migrantů. Loni v srpnu zabil na městských slavnostech v Solingenu neúspěšný žadatel o azyl ze Sýrie tři lidi. Soud mu minulý týden uložil rovněž doživotní trest vězení. Těsně před Vánoci najel do návštěvníků vánočních trhů v Magdeburku lékař ze Saúdské Arábie. Zabil šest lidí a stovky dalších zranil. V lednu zabil neúspěšný žadatel o azyl z Afghánistánu v bavorském Aschaffenburgu dvouleté dítě a dospělého. V Mnichově najel v únoru jiný Afghánec do odborářského průvodu a zabil dvouleté děvče a jeho matku. Rovněž v únoru syrský uprchlík těžce zranil španělského turistu v berlínském památníku holokaustu.
Na počátku letošního března zažil Mannheim další útok. Do lidí v centru města najel úmyslně řidič osobního auta, čin si vyžádal dva mrtvé a 11 zraněných. Za volantem ovšem tentokrát seděl Němec.