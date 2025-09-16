Zahraničí

Za loňský útok nožem v Mannheimu dostal Afghánec doživotní trest vězení

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Na doživotí poslal v úterý německý soud do vězení 26letého Afghánce za loňský útok nožem v Mannheimu. Informovala o tom agentura DPA. Neúspěšný žadatel o azyl pobodal na náměstí v centru západoněmeckého města šest lidí, 29letý policista zraněním následně podlehl. Soud Afghánce shledal vinným z vraždy, pokusů o vraždu a těžkého ublížení na zdraví.
Obžalovaný Sulaiman A. přichází do soudní síně Vyššího regionálního soudu ve Stuttgartu-Stammheimu v Německu, kde bude vynesen verdikt.
Obžalovaný Sulaiman A. přichází do soudní síně Vyššího regionálního soudu ve Stuttgartu-Stammheimu v Německu, kde bude vynesen verdikt. | Foto: Reuters

Afghánec Sulajmán A. napadl loni 31. května na náměstí v Mannheimu účastníky akce hnutí Pax Europa, které je kritické vůči islámu. Zranění utrpělo šest lidí včetně šéfa hnutí Michaela Stürzenbergera. Jeden ze zraněných, 29letý policista Rouven Laur, zraněním o dva dny později podlehl.

Soud ve Stuttgartu v úterý Sulajmána A. poslal na doživotí do vězení. Shledal ho vinným z vraždy, ve čtyřech případech z pokusu o vraždu a v jednom z těžkého ublížení na zdraví. Vinu obžalovaného označil za zvlášť těžkou, což v německém právním řádu znemožňuje propuštění odsouzeného na doživotí z vězení po 15 letech.

Související

Malé Finsko buduje obří armádu. Do záloh míří přes milion vojáků, nejvíce v EU

Finsko, vojáci, cvičení, NATO, Trident Juncture 2018

Afghánec se k činu přiznal. V březnu u soudu řekl, že jednal i pod vlivem války v Pásmu Gazy. Podle státního zastupitelství se Sulajmán A. postupně radikalizoval na internetu, cítil také sympatie k teroristické organizaci Islámský stát.

Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023 teroristickým útokem Hamásu na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí, většinou civilistů, a přes 250 lidí unesli. Následně Izrael zahájil ofenzivu do Pásma Gazy, kde podle palestinských zdrojů zahynulo přes 65.000 Palestinců, většinou civilistů. Velké části pásma byly zcela zničeny a na území panuje katastrofální humanitární situace.

Sulajmán A. přišel do Německa v roce 2013. Podle informací agentury DPA podal žádost o azyl, kterou ale úřady zamítly. Kvůli jeho nízkému věku zároveň zakázaly jeho deportaci do vlasti. Až do útoku v Mannheimu žil s manželkou a dětmi v hesenském městě Heppenheim, policie o něm neměla žádné záznamy.

Po útoku v Mannheimu následovalo několik dalších podobných incidentů, které v Německu vyvolaly debatu o migraci a integraci migrantů. Loni v srpnu zabil na městských slavnostech v Solingenu neúspěšný žadatel o azyl ze Sýrie tři lidi. Soud mu minulý týden uložil rovněž doživotní trest vězení. Těsně před Vánoci najel do návštěvníků vánočních trhů v Magdeburku lékař ze Saúdské Arábie. Zabil šest lidí a stovky dalších zranil. V lednu zabil neúspěšný žadatel o azyl z Afghánistánu v bavorském Aschaffenburgu dvouleté dítě a dospělého. V Mnichově najel v únoru jiný Afghánec do odborářského průvodu a zabil dvouleté děvče a jeho matku. Rovněž v únoru syrský uprchlík těžce zranil španělského turistu v berlínském památníku holokaustu.

Na počátku letošního března zažil Mannheim další útok. Do lidí v centru města najel úmyslně řidič osobního auta, čin si vyžádal dva mrtvé a 11 zraněných. Za volantem ovšem tentokrát seděl Němec.

 
Mohlo by vás zajímat

Itálie vydá do Německa Ukrajince podezřelého z útoku na Nord Stream

Itálie vydá do Německa Ukrajince podezřelého z útoku na Nord Stream

Izrael páchá v Pásmu Gazy genocidu, uvedla nezávislá vyšetřovací komise OSN

Izrael páchá v Pásmu Gazy genocidu, uvedla nezávislá vyšetřovací komise OSN

Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

USA deportují držitele víz, kteří oslavovali Kirkovu smrt, oznámil Rubio

USA deportují držitele víz, kteří oslavovali Kirkovu smrt, oznámil Rubio
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Německo islám vražda soud policie

Právě se děje

před 2 minutami
Legendární Red Arrows nad Karlovým mostem. Armáda má pro Prahu velké překvapení

Legendární Red Arrows nad Karlovým mostem. Armáda má pro Prahu velké překvapení

Britští akrobati vyšperkují nejen víkendové Dny NATO. Spolu s českými gripeny proletí už ve čtvrtek odpoledne nad historickým centrem Prahy.
před 9 minutami
Itálie vydá do Německa Ukrajince podezřelého z útoku na Nord Stream

Itálie vydá do Německa Ukrajince podezřelého z útoku na Nord Stream

Soud v italské Bologni rozhodl vydat do Německa Ukrajince, kterého vyšetřovatelé podezřívají z podílu na poškození baltského plynovodu Nord Stream.
Aktualizováno před 13 minutami
Izrael páchá v Pásmu Gazy genocidu, uvedla nezávislá vyšetřovací komise OSN

Izrael páchá v Pásmu Gazy genocidu, uvedla nezávislá vyšetřovací komise OSN

"Došli jsme k závěru, že v Gaze se odehrává genocida, která i nadále pokračuje, a že za ni nese odpovědnost Stát Izrael," sdělila předsedkyni komise.
Aktualizováno před 27 minutami
Ústavní soud řeší podnět na nepřiznané volební koalice Stačilo! a SPD

Ústavní soud řeší podnět na nepřiznané volební koalice Stačilo! a SPD

Ústavní soud obdržel podnět strany Volt Česko, poukazuje na nepřiznané koalice ve sněmovních volbách.
Aktualizováno před 38 minutami
Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

ŽIVĚ
Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 40 minutami
USA deportují držitele víz, kteří oslavovali Kirkovu smrt, oznámil Rubio

USA deportují držitele víz, kteří oslavovali Kirkovu smrt, oznámil Rubio

"Pokud jste zde na základě víza a oslavujete veřejné zavraždění politické osobnosti, připravte se na to, že budete deportováni," napsal Rubio.
Aktualizováno před 58 minutami
Stát couvl, ikonický most pod Vyšehradem se demolovat nebude. Chystají se manévry

Stát couvl, ikonický most pod Vyšehradem se demolovat nebude. Chystají se manévry

Státní Správa železnic nebude pokračovat v přípravě nahrazení mostu na pražské Výtoni novou konstrukcí.
Další zprávy