Zahraničí

Malé Finsko buduje obří armádu. Do záloh míří přes milion vojáků, nejvíce v EU

Martin Sluka Martin Sluka
před 13 minutami
Finská vláda na konci srpna předložila parlamentu návrh na zvýšení horní věkové hranice záložníků z 60 na 65 let. Pokud by tento návrh vstoupil v platnost, finská válečná záloha by do roku 2031 přesáhla milion osob a stala by se největší v Evropské unii.
Finští vojáci na manévrech Trident Juncture 2018.
Finští vojáci na manévrech Trident Juncture 2018. | Foto: NATO

Pokud bude reforma schválena, měla by platit od ledna příštího roku, uvedl například server United24. Zvýšení věkové hranice má podle vlády zajistit přístup k většímu počtu zkušených záložníků v době rychle se vyvíjející bezpečnostní situace.

Už nyní vojenské zálohy malé severské země s pěti a půl miliony obyvatel čítají 20 tisíc profesionálních vojáků a přibližně 870 tisíc vojáků v záloze.

Související

Ostrý vzkaz z Finska: dovoz ruské ropy Slovákům a Maďarům musí skončit

Alexander Stubb

Finsko má povinnou vojenskou službu, které se účastní zhruba 80 procent roční kohorty finských mužů. Ženy se k službě hlásí dobrovolně. Základní služba pro běžné vojáky trvá přibližně půl roku, zatímco jednotky s vyšší specializací mohou ve službě strávit až jeden rok, píše Reuters.

Důraz na obrannou připravenost zdůraznil i prezident Alexander Stubb, který se v červnu zúčastnil 23kilometrové vytrvalostní zkoušky mladých branců. Etapu ušel za necelé tři hodiny.

Finsko v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu přehodnotilo svůj neutrální přístup a v roce 2023 vstoupilo do NATO. Zároveň letos odstoupilo od Ottawské úmluvy, což mu umožní od příštího roku opět zavést protipěchotní miny, které mají chránit přibližně 1300 kilometrů dlouhou hranici s Ruskem.

Rusko zpochybňuje existenci Finska

Skandinávská země má ze svého východního souseda oprávněné obavy. Z Ruska se totiž čím dál častěji ozývá rétorika podobná té, která předcházela invazi na Ukrajinu. Například senátor Andrej Klimov prohlásil, že "Finsko se stalo pseudostátem, který stále hledá svou identitu. Stejně jako Ukrajina".

Podle politologa Olega Glazunova "Finsko bojuje proti Rusku neustále od získání nezávislosti v roce 1917". Vojenský expert Jurij Knutov zase varoval, že "Finsko sní o 'Velkém Finsku', které by sjednotilo ugrofinské národy na obou stranách Finského zálivu a Východní Karélie".

Související

Obludná podobnost s Ukrajinou. Kreml míří na novou zemi, padají slova o genocidě

Vladimir Putin.
0:55

Finsko není jedinou zemí, která od počátku války usiluje o navýšení vojenských záloh. Francie plánuje do roku 2035 více než zdvojnásobit počet záložníků na 105 tisíc, zatímco Německo má v úmyslu zvýšit počet na 200 tisíc zavedením šestiměsíční dobrovolné služby.

Polský premiér Donald Tusk uvedl, že velikost polské armády, včetně rezerv, by se měla ze současných 200 tisíc zvýšit na půl milionu. Bývalý velitel Eurocorps generál Jarosław Gromadzinski vyzval k následování příkladu Finska a vytvoření "rezervní armády" až s milionem vojáků.

 
Mohlo by vás zajímat

Jeptišky uprchly z pečovatelského domu zpět do svého kláštera, teď jsou instahvězdy

Jeptišky uprchly z pečovatelského domu zpět do svého kláštera, teď jsou instahvězdy

Izrael zahájil obsazení města Gaza. V Kataru už nezaútočí, oznámil Trump

Izrael zahájil obsazení města Gaza. V Kataru už nezaútočí, oznámil Trump

Trump posílá Národní gardu i do Memphisu. Další bude Chicago, oznámil

Trump posílá Národní gardu i do Memphisu. Další bude Chicago, oznámil

"Kdo dal rozkaz nasadit dělostřelectvo?" Podfuk Ukrajinců nepoznal ani jejich velitel

"Kdo dal rozkaz nasadit dělostřelectvo?" Podfuk Ukrajinců nepoznal ani jejich velitel
1:02
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Finsko armáda Aktivní záloha Rusko Ukrajina válka Přehled zpráv

Právě se děje

před 13 minutami
Malé Finsko buduje obří armádu. Do záloh míří přes milion vojáků, nejvíce v EU

Malé Finsko buduje obří armádu. Do záloh míří přes milion vojáků, nejvíce v EU

Pokud by návrh finské vlády vstoupil v platnost, válečná záloha země by do roku 2031 přesáhla milion osob a stala by se největší v EU.
před 43 minutami
"Na, vezmi si mobil a dej pokoj." Děti často přikovají na gauče vzory v podobě rodičů

"Na, vezmi si mobil a dej pokoj." Děti často přikovají na gauče vzory v podobě rodičů

Téma? Co by podle vás pomohlo rozhýbat školáky po celé republice.
před 1 hodinou
Pětačtyřicet vteřin hrůzy. Sprchová scéna v Psychu navždy změnila kinematografii

Pětačtyřicet vteřin hrůzy. Sprchová scéna v Psychu navždy změnila kinematografii

Hitchcockův nejslavnější snímek nastavil zcela novou úroveň v zobrazování násilí v americkém filmu a jako první zachytil spláchnutí toalety.
před 1 hodinou

Zbouráme města, aby bylo uhlí? Green Deal je neuvěřitelně úspěšný, říká Pavel Franc

Zbouráme města, aby bylo uhlí? Green Deal je neuvěřitelně úspěšný, říká Pavel Franc
35:30
před 2 hodinami
Jeptišky uprchly z pečovatelského domu zpět do svého kláštera, teď jsou instahvězdy

Jeptišky uprchly z pečovatelského domu zpět do svého kláštera, teď jsou instahvězdy

Od svého návratu do kláštera jsou jeptišky aktivní na Instagramu, kde za něco málo přes týden nasbíraly více než 10 tisíc sledujících.
před 2 hodinami
Izrael zahájil obsazení města Gaza. V Kataru už nezaútočí, oznámil Trump

Izrael zahájil obsazení města Gaza. V Kataru už nezaútočí, oznámil Trump

Izraelská armáda vyzvala všechny obyvatele města Gaza, aby uprchli do takzvaných humanitárních zón dále na jih Pásma Gazy.
před 2 hodinami
Trump posílá Národní gardu i do Memphisu. Další bude Chicago, oznámil

Trump posílá Národní gardu i do Memphisu. Další bude Chicago, oznámil

Opatření mají být stejná jako ta, která již Trump uvedl do praxe v hlavním městě Washingtonu.
Další zprávy