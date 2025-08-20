Zahraničí

Musk si to rozmyslel, novou stranu nezaloží. Chce se soustředit na podnikání

ČTK Zahraničí ČTK, Zahraničí
před 1 hodinou
Miliardář Elon Musk upouští od plánů na založení nové politické strany, svým spojencům sdělil, že se hodlá soustředit na své firmy. Šéf automobilky Tesla a vesmírné společnosti SpaceX si navíc nechce znepřátelit vlivné členy Republikánské strany tím, že by odlákal její voliče, píše list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované zdroje.
Nejbohatší muž světa Elon Musk
Nejbohatší muž světa Elon Musk | Foto: Reuters

Musk oznámil záměr založit politickou stranu s názvem Amerika (America Party) v červenci po rozkolu s prezidentem Donaldem Trumpem ohledně jeho zákona o rozpočtu a daňových škrtech.

Související

Pokud Musk stranu skutečně založí, hodně riskuje. Trump si to vezme osobně

Elon Musk

Podnikatel se v poslední době soustředí na udržování vztahů s viceprezidentem J.D. Vancem, píše WSJ. Musk podle listu připustil, že založení nové strany by jeho vztah s Vancem poškodilo. Nejbohatší člověk na světě a jeho spojenci sdělili lidem blízkým Vanceovi, že miliardář zvažuje finančně podpořit Vance, pokud se rozhodne kandidovat v prezidentských volbách v roce 2028.

Musk podporoval Trumpa v loňské předvolební kampani. Podle údajů federální volební komise na ni vynaložil více než 290 milionů dolarů (asi 6,1 miliardy korun). Po Trumpově inauguraci vedl skupinu pro efektivitu státní správy (DOGE), kterou Trump pověřil rozsáhlými škrty ve federální sféře. V květnu Musk DOGE opustil.

Vance, jenž po Muskově veřejném sporu s Trumpem vyzval k usmíření, tento měsíc zopakoval svůj postoj a uvedl, že Muska požádal o návrat do řad republikánů, píše agentura Reuters.

 
Mohlo by vás zajímat

Čeští dobrovolníci na Ukrajině si stěžují: Na hranicích nás čeká šikana!

Čeští dobrovolníci na Ukrajině si stěžují: Na hranicích nás čeká šikana!

"Vítězná nálada se změnila v zoufalství." Ruská euforie z postupu na frontě mizí

"Vítězná nálada se změnila v zoufalství." Ruská euforie z postupu na frontě mizí
1:27

Evropané jsou únavní, ale byli dobří. Jako jedna rodina, hodnotí Trumpův muž jednání

Evropané jsou únavní, ale byli dobří. Jako jedna rodina, hodnotí Trumpův muž jednání

Dron, který má změnit válku, musí přeletět "hřbitov tanků". Ukrajinci už ho chystají

Dron, který má změnit válku, musí přeletět "hřbitov tanků". Ukrajinci už ho chystají
0:18
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Elon Musk politika politická strana Twitter domácí Přehled zpráv

Právě se děje

Aktualizováno před 18 minutami
V Česku se usadil invazní komár japonský, může přenášet i horečku dengue

V Česku se usadil invazní komár japonský, může přenášet i horečku dengue

Podle výzkumníků zatím tento komár pro lidi v Česku bezprostřední riziko nepředstavuje. Může se to ale změnit v budoucnu.
před 19 minutami
Čeští dobrovolníci na Ukrajině si stěžují: Na hranicích nás čeká šikana!

Čeští dobrovolníci na Ukrajině si stěžují: Na hranicích nás čeká šikana!

"Když přejedeme hranici, vždycky si řekneme - to nejtěžší máme za sebou, teď už jen válka," říká Jan Heřmánek z Team4Ukraine.
před 26 minutami
"Vítězná nálada se změnila v zoufalství." Ruská euforie z postupu na frontě mizí
1:27

"Vítězná nálada se změnila v zoufalství." Ruská euforie z postupu na frontě mizí

Tvrzení Kremlu, že bude moci bojovat ještě i deset let, je podle velitele ukrajinské armády Oleksandra Syrského jen chvástání.
před 1 hodinou
Musk si to rozmyslel, novou stranu nezaloží. Chce se soustředit na podnikání

Musk si to rozmyslel, novou stranu nezaloží. Chce se soustředit na podnikání

Musk oznámil záměr založit politickou stranu po červnové rozepři s prezidentem USA Donaldem Trumpem.
před 1 hodinou
Snad vyhrajeme. Ale dezolátů tu máme hodně, slyšel "cyklista" Kupka od svého starosty
10:37

Snad vyhrajeme. Ale dezolátů tu máme hodně, slyšel "cyklista" Kupka od svého starosty

"Děláme všechno pro to, abychom Andreje Babiše nejen dohnali, ale abychom ukázali všem rizika jeho možného vládnutí," sdělil Aktuálně.cz Martin Kupka.
Aktualizováno před 1 hodinou
Evropané jsou únavní, ale byli dobří. Jako jedna rodina, hodnotí Trumpův muž jednání

ŽIVĚ
Evropané jsou únavní, ale byli dobří. Jako jedna rodina, hodnotí Trumpův muž jednání

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
Čínská elektrická senzace začne prodávat v Evropě. Xiaomi mezitím dál prodělává

Čínská elektrická senzace začne prodávat v Evropě. Xiaomi mezitím dál prodělává

Evropa zná termín, kdy se dočká elektromobilů čínské značky Xiaomi. Ta nadále na každém autě prodělává.
Další zprávy