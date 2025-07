Pokud Musk stranu skutečně založí, hodně riskuje. Trump si to vezme osobně

Miliardář Elon Musk o víkendu oznámil vznik nové politické strany "The America Party". Má ale v systému dvou dominantních stran šanci uspět? "Spíš než seriózní projekt to vypadá jako politický narcisismus," říká amerikanista Kryštof Kozák z Univerzity Karlovy v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Podle něj Musk může nakonec nejvíc uškodit Republikánské straně a tím i Donaldu Trumpovi.

Miliardář Elon Musk o víkendu oznámil, že zakládá vlastní politickou stranu s názvem "The America Party". Co vás v tu chvíli napadlo jako první?

Napadlo mě, že Elon Musk si od politiky sice chtěl dát pauzu, ale zjevně mu to začalo chybět. Původně si nejspíš myslel, že bude Trumpovým hlavním poradcem, že prezident bude dělat to, co si Musk přeje. Jenže Trump šel jinou cestou, která se Muskovi nelíbila, a tak se rozešli. Teď se zdá, že se mu politika přece jen zalíbila natolik, že se do ní vrací. Vidím v tom určitý politický narcisismus.

Zajímavé je, že akcie Tesly na jeho oznámení zareagovaly negativně - investoři vědí, že Muskovy politické experimenty značce obvykle neprospívají. Musk má těchto nápadů a vizí spoustu, takže není úplně jasné, jak dlouho mu to vydrží. Na síti X psal, že to bude "zábava" - může to brát jako další projekt, od kterého se - až ho přestane bavit - přesune jinam.

Má vůbec třetí politická strana v americkém systému s dvěma dominantními stranami šanci uspět?

Myslím si, že ne - a zejména v případě Elona Muska. On je totiž osobně ještě méně populární než Donald Trump. V americkém systému jednomandátových obvodů musíte porazit jak republikány, tak demokraty, abyste získali byť jediné křeslo. To je extrémně obtížné.

Nezdá se, že Musk by chtěl budovat dominantní celonárodní stranu. Zaměřuje se spíš na několik zranitelných míst - zhruba tři senátorská křesla a deset až patnáct křesel ve Sněmovně reprezentantů. Pokud by tam uspěl, mohl by se stát jazýčkem na vahách, což by jeho straně dodalo na politickém významu, i když by měla jen minimum zástupců.

Kryštof Kozák Kryštof Kozák (* 1977) působí jako vedoucí Katedry amerických studií při Institutu mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Vydal mimo jiné monografii "Měkký podbřišek navěky / Důsledky asymetrie mezi Spojenými státy a Mexikem" nebo s Janem Růžičkou kolektivní monografii "Úpadek amerického federalismu? / Posilování federální vlády na prahu 21. století".

Ale v americké historii jsou některé případy úspěchu třetích stran. Republikáni byli v 19. století původně také takovou "alternativní" silou. Theodore Roosevelt se v roce 1912 s Progresivní stranou dostal před republikány…

Teoreticky to samozřejmě možné je. Nicméně ve 20. století, kdy už se systém stabilizoval mezi dvěma stranami, se ukázalo, že to je velmi složité.

Nejúspěšnější kandidát třetí strany byl Ross Perot v roce 1992. Získal tehdy necelých 19 procent, a přesto to nestačilo k tomu, aby získal byť jediný stát. Pomohl ale vítězství Billa Clintona, protože ubral hlasy tehdejšímu republikánskému kandidátovi Georgi H. W. Bushovi.

Uvidíme, jak to nakonec dopadne v případě Elona Muska, protože ten volební systém tomu prostě nenahrává. U nás v Česku vám stačí pětiprocentní podpora a už se dostanete do parlamentu, máte vizibilitu a všechno. Kdežto v Americe vám nemusí stačit třeba ani patnáct procent celonárodní podpory, abyste získali alespoň jedno jediné křeslo.

Pokud by měl někomu "škodit", pak spíš Republikánské straně?

Přesně tak. Donald Trump už to komentoval jako pošetilost a nesmysl. Když se podíváme na hodnoty Muskovy strany - například důraz na právo držet zbraně - je zřejmé, že cílí hlavně na konzervativní voliče. Zároveň ale může oslovit i některé mladší voliče, třeba přes témata jako bitcoin. Takže ano, potenciál má. Ale spíš ve smyslu, že uškodí Trumpovi a republikánům.

Podívejme se třeba na kandidaturu Ralpha Nadera za americkou Stranu zelených v roce 2000. Celostátně získal jen asi 2 %, ale v těsném souboji ubral hlasy Alu Goreovi, čímž nepřímo pomohl k vítězství George W. Bushe.

Jak se teď bude vyvíjet vztah Muska a Trumpa?

Pokud Musk opravdu tu stranu založí, tak to určitě jejich vztah ještě zhorší. Nemyslím si, že by mezi nimi mohlo dojít k nějakému fatálnímu usmíření jako v nějaké telenovele.

Trump vyžaduje naprostou loajalitu. A když se mu někdo postaví, bere si to osobně. Pokud Musk tu stranu skutečně spustí, pohřbí tím jejich vztah definitivně. A to by pro Muska mohlo být dost riskantní - má spoustu kontraktů s vládou, takže se dostává do konfliktu zájmů, který může ohrozit i jeho byznys.

A co prezidentská kandidatura? Mohl by o tom Musk v budoucnu hypoteticky uvažovat? Přece jen není rodilým Američanem…

Ne. Podle americké ústavy může být prezidentem jen člověk narozený na území USA. Musk se narodil v Jihoafrické republice, takže kandidovat nemůže. A že by se kvůli němu měnila ústava, o tom silně pochybuji. Podobně na tom byl i Arnold Schwarzenegger. Byl populárním guvernérem Kalifornie, ale prezidentem se stát nemohl právě kvůli tomu, že se narodil v Rakousku.