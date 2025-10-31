"Situace je strašlivá." Svět řeší Tomahawky, ale Ukrajina má mnohem vážnější problém

Velitel roty z 36. námořní brigády nasazené ve východní části Doněcké oblasti Ihor popsal, že jedním ze zásadních problémů je to, že vojáci nemají dostatek aut. Poté, co tři vozy zničily ruské drony nebo se porouchaly na děravých silnicích, jeho pěchotní rotě, která má okolo 50-70 mužů, zbyla dvě auta, uvádí on-line deník Kyiv Independent
Ihorova jednotka zároveň nemá žádná obrněná vozidla, protože ta jsou pro Rusko prioritním cílem a obvykle je vojáci rychle zničí. Obrněná technika, jako jsou americká vozidla MaxxPro nebo turecké Kiroi, nejsou podle velitele roty tolik výhodné - jsou hlučnější a na rozdíl od klasických aut hůř zrychlují, což ztěžuje vyhýbání se ruským dronům a únik před nimi.
Rota tak spoléhá na auta, na jejichž opravy často musejí vojáci přispívat z vlastních kapes, protože získat peníze ze sbírek trvá příliš dlouho. Charitativní nadace uvedly, že čím déle válka trvá, tím méně darů od lidí dostávají.
V ideálním případě by jednotka měla mít pět funkčních aut. "Když se jedno zničí, bylo by ideální, aby přijelo další na pomoc, aniž by hrozilo riziko, že tím ztratíme všechna auta," vysvětlil Ihor s tím, že podle něj má auto na frontě životnost maximální měsíc. "Většinou je za týden nebo dva pryč," doplnil.
S nedostatkem vozidel bojuje i velitel tankové roty 59. útočné brigády Anton, který přiznal, že jeho jednotka nemá k dispozici "téměř žádné stroje", které by dopravily jeho vojáky na potřebné pozice.
Vojákům kromě aut chybí také drony, které se často ztrácejí. Velitel dronového oddílu 80. výsadkové brigády nasazené v Sumské oblasti Illja zdůraznil, že chybí "všechno", od dronů po vojáky. "Situace s dodávkami těchto věcí od vojenského velení je v současné době strašlivá," řekl Kyiv Independentu a naznačil, že stát "nemá zájem" tento problém řešit.
Velitel uvedl, že by jeho oddíl potřeboval desetkrát více bezpilotních letounů, než kolik jich má k dispozici. Roli hraje také to, že se technika rozděluje nerovnoměrně mezi jednotlivé jednotky a některé mají dronů více než jiné.
Chybí lidi
Ukrajinští vojenští experti, kteří mluvili s novináři serveru Kyiv Independent, zdůraznili, že největším problémem ukrajinské armády je nedostatek lidí. Spoluzakladatel a výkonný ředitel Ukrajinského centra pro bezpečnost a spolupráci Dmytro Žmajlo zdůraznil, že některé ukrajinské jednotky někdy mají dronů hodně, ale nemají operátory, kteří by je ovládali.
Podle ukrajinského plukovníka v důchodu a vojenského analytika Serhije Hrabského armáda nejvíc postrádá dobře vycvičené záložníky. I když mobilizace stále pokračuje, mnoho jednotek, hlavně těch v pěchotě, trpí kritickým nedostatkem mužů v bojově ostřílených brigádách.
Na druhé straně ruská armáda každý měsíc navyšuje počet vojáků a rekrutuje více mužů, než kolik jich na frontě ztratí, jak v srpnu uvedl vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj.
Navzdory naléhavé potřebě mobilizace ukrajinští politici, včetně prezidenta Volodymyra Zelenského, toto téma zmiňují jen zřídka, připomíná Kyiv Independent. Politologové se domnívají, že se pravděpodobně obávají poklesu popularity, pokud by zvedli toto velmi nepopulární téma. Ukrajina nyní mobilizuje asi 30 tisíc lidí měsíčně, ale pouze třetina z nich je způsobilá k boji, řekl v červenci vysoce postavený ukrajinský úředník.
Bohdan Danyliv, vedoucí vojenských záležitostí v charitativní nadaci Serhiye Prytuly, uvedl, že "lidé absolutně nestačí". Podle něj brigády, které jsou zocelené bojem, dostávají jen málo dobře připravených rekrutů, nebo vůbec žádné.
Danyliv poukázal na to, že ukrajinské velení stále často posílá rekruty do nově vytvořených jednotek, které nemají zkušenosti z bojiště, nebo do velitelství. Proto se pak v brigádách objevují mezery.
Výcviková centra také nemají dostatek prostředků na adekvátní zaučení nových vojáků. Podle Danyliva tak vojáci při výcviku musí třeba házet falešnými granáty nebo kameny místo těch skutečných. "Už nejde o otázku materiálních potřeb. Chybí lidé, řádná koordinace i komunikace mezi jednotkami a jednotlivými vojáky," uzavřel Danyliv.