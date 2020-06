Výsledky komunálních voleb jsou varováním pro Macrona. Voliči podpořili Zelené

Filmová společnost Walt Disney Company odložila premiéru velkorozpočtového filmu Mulan na 21. srpna. Podle agentury Reuters je to rána pro provozovatele kin, kteří doufali, že právě tento snímek pomůže přilákat lidi zpět do kin po pandemii koronaviru. Mulan měla mít premiéru ve druhé půlce července. "Pandemie změnila naše distribuční plán pro Mulan a nadále budeme tak flexibilní, jak jen podmínky vyžadují. Nezměnila se ale naše víra v sílu tohoto filmu, který vypráví o naději a vytrvalosti," uvádějí šéfové Disneyho Alan Horn a Alan Bergman. Film s rozpočtem přes 200 milionů dolarů, což je zhruba 4,7 miliardy korun, převypravuje animovanou Legendu o Mulan z roku 1998. Pojednává o dceři čínského bojovníka, která místo nemocného otce narukuje do armády a v přestrojení za muže překonává nástrahy.