Německé volby se blíží. Tváří krajní pravice je homosexuální nacionalistka

V neděli se uskuteční předčasné volby do německého Bundestagu. Podle průzkumů je velmi pravděpodobné, že poprvé v historii si první dvě místa nerozdělí konzervativní unie CDU/CSU společně se sociálními demokraty (SPD). Vklínit by se mezi ně měla pravicově populistická až krajně pravicová Alternativa pro Německo (AfD). Lídryní strany je Alice Weidelová, jež se v mnohém vymyká.

Formálně je šestačtyřicetiletá Alice Weidelová spolupředsedkyní AfD společně s Tinem Chrupallou od roku 2022. Již nějaký čas však vystupuje jako hlavní tvář strany a zkraje letošního roku si ji spolustraníci zvolili za svou kandidátku na kancléřku. Tamní média političku dlouhodobě označují jako charismatickou, atraktivní a inteligentní ženu s řečnickým nadáním, která je ale pro získání moci ochotna udělat cokoliv. Mnozí ji - stejně jako AfD - považují za extremistickou.

Weidelová přitom žije ve Švýcarsku v homosexuálním vztahu se Sarah Bossardovou, švýcarskou filmařkou původem ze Srí Lanky. Jako registrované partnerky vychovávají dva adoptované chlapce. To v mnohém odporuje dlouhodobému programu AfD, který dbá na tradiční hodnoty a podle nějž má rodinu tvořit otec, matka a děti. Sama Weidelová trvá na tom, že rozpor zde není.

Za daleko větší problém považuje ilegální imigraci do Německa a s tím související islamismus. Ve svých projevech si nebere servítky, národní suverenita je pro ni zásadní a mimo jiné požaduje přísnější hraniční kontroly. Skepticky vystupuje proti Evropské unii, zejména pak její měnové politice. "Chceme svobodné Německo," prohlásila minulý týden při návštěvě Budapešti, kde se setkala s maďarským premiérem Viktorem Orbánem.

Ten je pro ni vzorem ve směru, jak se mu svou politikou daří bránit Maďarsko před příchody migrantů. "Maďarsko je hrází proti nelegální migraci. Půjdeme cestou Maďarska, našeho velkého vzoru," slíbila Weidelová pro případ, že se AfD bude podílet na vládě v Německu.

To i přes předpokládaný úspěch ve volbách není příliš pravděpodobné, protože ostatní strany se k vyjednávání s AfD zřejmě nepohrnou. Pravděpodobný příští kancléř Friedrich Merz jakoukoliv povolební spolupráci s AfD vylučuje. Proti možné spolupráci demokratických politiků s krajně pravicovou stranou také již v předchozích týdnech protestovaly v zemi statisíce lidí. Dá se však předpokládat, že Weidelová bude v souvislosti s volebním i povolebním děním velmi vidět.

Podle průzkumů volby vyhraje nyní opoziční CDU/CSU vedená Merzem. Sondáž agentury Forsa ukázala, že by získala 30 procent hlasů, druhá by se s pětinou hlasů umístila AfD. Na třetím a čtvrtém místě by skončily strany současné menšinové vlády: SPD kancléře Olafa Scholze s 16 a Zelení s 13 procenty hlasů.

Weidelová, rodačka z Güterslohu v Severním Porýní-Vestfálsku, přitom o politiku dlouhou dobu nejevila zájem a vynikala v jiných oblastech. Na gymnáziu byla premiantkou a následné studium ekonomie končila s doktorským titulem a červeným diplomem. Následovaly pracovní pozice na postu obchodní poradkyně v prestižních společnostech Goldman Sachs a Allianz Global Investors. Šest let Weidelová strávila v Číně, o kterou se zajímala již během studia. Naučila se tam mandarínskou čínštinu.

Do nově založené AfD vstoupila v roce 2013 a v souladu se svým vzděláním se nejprve zaměřovala na ekonomické otázky. Patřila mezi nejhlasitější kritiky v době krize eura. Když následně postupně stoupala v hierarchii AfD, snažila se o zachování nekompromisních postojů strany, byť se sofistikovanější prezentací veřejnosti. To přispělo k rostoucím volebním úspěchům. Podpora strany postupně stoupla zhruba o 15 procent.

Podle analytiků se Weidelové podařilo přitáhnout i některé voliče ze střední třídy, a to díky tomu, že svou ostrou rétoriku kombinuje s akademickou precizností. Kritici ale namítají, že některá prohlášení političky, které podle vlastních slov vadí "šílená politická korektnost", hraničí s xenofobií. Dokonce tři zemské kontrarozvědky - v Durynsku, Sasku a Sasku-Anhaltsku - vedou AfD jako stranu s prokazatelně extremistickými snahami.

Upřít Weidelové nelze, že se v mnohém vymyká. Jde o homosexuální tvář sociálně konzervativní strany, ekonomku v čele populistického hnutí a zároveň ženu žijící ve Švýcarsku a v Německu prosazující nacionalistickou politiku. Nedělní volby ukážou, až do jak moc velké míry je tento mix pro voliče atraktivní. A nelze pochybovat, že inteligentní Weidelová na základě toho uzpůsobí své další politické kroky.

Video: Záběry na protestující v Německu (6. 2. 2025)