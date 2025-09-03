Zahraničí

Další Trumpovo protimigrační tažení. Vojenští právníci budou dočasní imigrační soudci

ČTK ČTK
před 46 minutami
Vojenští a civilní právníci pracující pro americké ministerstvo obrany budou dočasně působit jako imigrační soudci. Ministr obrany Pete Hegseth za tímto účelem schválil vyslání 600 vojenských právníků na ministerstvo spravedlnosti, píše agentura AP s odvoláním na vládní memorandum.
Prezident Donald Trump pokračuje ve svém tažení proti migrantům. Na snímku je s ním ministr obrany Pete Hegseth.
Prezident Donald Trump pokračuje ve svém tažení proti migrantům. Na snímku je s ním ministr obrany Pete Hegseth. | Foto: Reuters

Vojenští právníci mají pomoci s velkým množstvím imigračních případů v době, kdy administrativa prezidenta Donalda Trumpa provádí četné razie proti přistěhovalcům.

Armáda začne posílat skupiny 150 vojenských a civilních právníků na ministerstvo spravedlnosti "jak nejrychleji to bude možné". První by měla být určena do příštího týdne, píše AP.

Vláda se ve své snaze o potírání migrace obrací na armádu opakovaně. Spustila vojenské hlídky na hranici USA s Mexikem, nasadila příslušníky Národní gardy do amerických měst na podporu imigračních razií, ubytovává osoby čekající na deportaci na vojenských základnách a využívá vojenská letadla k provádění deportací, připomněla agentura.

