Další Trumpovo protimigrační tažení. Vojenští právníci budou dočasní imigrační soudci

Vojenští právníci mají pomoci s velkým množstvím imigračních případů v době, kdy administrativa prezidenta Donalda Trumpa provádí četné razie proti přistěhovalcům.
Armáda začne posílat skupiny 150 vojenských a civilních právníků na ministerstvo spravedlnosti "jak nejrychleji to bude možné". První by měla být určena do příštího týdne, píše AP.
Vláda se ve své snaze o potírání migrace obrací na armádu opakovaně. Spustila vojenské hlídky na hranici USA s Mexikem, nasadila příslušníky Národní gardy do amerických měst na podporu imigračních razií, ubytovává osoby čekající na deportaci na vojenských základnách a využívá vojenská letadla k provádění deportací, připomněla agentura.
Trumpova snaha o silnější potírání migrace dál zatížila imigrační soudy, které se již dříve potýkaly s náporem asi 3,5 milionu nevyřízených případů, jejich počet v posledních letech výrazně narostl. Organizace sdružující imigrační právníky podle AP krok označila za destruktivní, jeho cílem je podle nich oslabit činnost soudů.
Vláda přitom řadu imigračních právníků propustila, uvedl jejich odborových svaz. Na 100 imigračních právníků dostalo výpověď nebo na výzvu Trumpovy administrativy využili možnost odložené rezignace.