Soud nařídil uzavření Trumpova „aligátořího Alcatrazu“ ve floridských bažinách

Plány na výstavbu detenčního centra uprostřed floridských Everglades rychle vyvolaly odpor ekologických organizací i kmene původních obyvatel Miccosukee, kteří podali žalobu s odvoláním na porušení zákona o národní environmentální politice. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa i guvernéra Rona DeSantise ale opakovaně popírala, že by zařízení mělo dopad na životní prostředí, připomíná server Axios.
Podle odborných posudků citovaných soudem však provoz vězení představuje "nesčetná rizika" pro okolní prostředí, včetně vypouštění odpadních vod, které by mohly poškodit místní mokřady.
Osvětlení v areálu navíc způsobilo, že chráněný floridský panter přestal využívat zhruba 2000 akrů svého přirozeného prostředí kvůli světelnému znečištění. Svědectví kmene Miccosukkee zároveň uvedla, že jeho členové přišli o přístup ke stezkám využívaným k lovu či sběru léčivých rostlin.
Soudkyně Kathleen Williamsová dospěla k závěru, že stát při stavbě areálu nevyhodnotil dopad provozu věznice a "nekonzultoval nic s odborníky ani zúčastněnými stranami a neprovedl žádné posouzení environmentálních rizik", uvedl Axios.
Guvernér DeSantis pro televizi Fox News prohlásil, že s nepříznivým verdiktem počítal a okamžitě se odvolá. Zároveň slíbil, že udělá vše pro to, aby pomohl Trumpově administrativě v deportacích nelegálních migrantů.
"Aligátoří Alcatraz" vznikl jako součást Trumpova tvrdého protiimigračního tažení. V rámci nějž Trumpova administrativa ve čtvrtek oznámila, že prověřuje 55 milionů držitelů amerických víz kvůli možnému porušování předpisů.
Tento týden americké ministerstvo zahraničí také oznámilo, že zrušilo přibližně šest tisíc studentských víz z důvodu překročení povolené délky pobytu a dalších údajných prohřešků. Ministr zahraničí Marco Rubio zároveň také avizoval, že Spojené státy pozastavují všechna pracovní víza pro zahraniční řidiče pracovních vozidel z důvodu bezpečnosti na silnicích.