Víme, kdo bude v ruské a americké delegaci na Aljašce a co to naznačuje

Matyáš Zrno
před 1 hodinou
Samotné páteční jednání ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho amerického protějšku Donalda Trumpa proběhne na Aljašce mezi osmi očima - přítomni budou jen oba prezidenti a jejich tlumočníci. V sobotu však dojde na domlouvání detailů, které mohou být rozhodující. Kdo bude v obou delegacích a co složení jejich členů naznačuje?
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and Russia's President Vladimir Putin talk during the family photo session at the APEC Summit in Danang, Vietnam
JD Vance
Marco Rubio o mírovém jednání s Ruskem
Scott Bessent
V americké delegaci budou zastoupeni viceprezident J. D. Vance, ministr zahraničí Marco Rubio, ministr financí Scott Bessent a Trumpův zvláštní vyslanec Steve Witkoff, který celé jednání, které se uskuteční v největším městě Aljašky Anchoragedomluvil.

Z ruské strany dorazí ministr obrany Andrej Belousov, ministr zahraničí Sergej Lavrov, ministr financí Anton Siluanov, poradce prezidenta Jurij Ušakov a zvláštní vyslanec Kirill Dmitrijev.

V americké delegaci je to půl na půl mezi takzvanými "jestřáby" a "holubicemi".

Zatímco ministři zahraničí a financí Marco Rubio a Scott Bessent jsou spíše "jestřáby" a klasičtí republikáni, kteří Rusko vždy považovali za hrozbu, tak viceprezident J.D. Vance je už zástupce nové generace, pro kterou je klíčovým protivníkem Čína.

Zvláštní vyslanec Steve Witkoff je pak člověkem, který ve svých rozhovorech opakuje teze ruské propagandy a dá se považovat za nejvíce proruského člena v Trumpově okolí.

Trump bez experta na Rusko

Avšak bude to prezident Trump, kdo nakonec rozhodne, jakým směrem se americká politika vydá. Jeho vyjednávací pozice bude ztížená tím, že nemá okolo sebe žádného experta na Rusko. Zatímco Antony Blinken, někdejší ministr zahraničí v éře prezidenta Joea Bidena, napsal o americko-sovětských vztazích knihu, Steve Witkoff nebyl ani schopen vyjmenovat čtyři ukrajinské oblasti, které Rusko anektovalo a o které se primárně vede spor.

Na ruské straně úplně chybí muž, který vedl ruské delegace při jednáních v Turecku - Putinův poradce Vladimir Medinskij. Zpětně to ukazuje, že vyslání bývalého ministra kultury a fanatika do ruské imperiální historie - má o tom vlastní YouTube kanál -  na jednání s ukrajinskou delegací v Turecku byl ze strany Kremlu spíše jakýsi trolling než vážně míněný pokus dosáhnout dohody.

Naopak Putinův poradce Jurij Ušakov je jeho klíčovým poradcem už třináct let a předtím byl velvyslancem ve Washingtonu a zná tak americkou politiku.

Podobně i Kiril Dimitrijev, ředitel Ruského fondu přímých investic, který funguje i jako prostředník mezi Ruskem a zahraničními investory. Především je ale absolvent Stanfordu a Harvardu a působil jako investiční bankéř na Wall Street. Mluví perfektně anglicky a coby člověk z byznysového prostředí si dobře rozumí se Stevem Witkoffem, právníkem a investorem, kterému Dimitrijev dělá při jeho návštěvách Kremlu společníka.

Ministři zahraničí, financí a obrany Sergej Lavrov, Anton Siluanov a Andrej Belousov jsou v týmu spíše v expertní pozici - jsou z pohledu Putina schopnými technokraty, kteří však jen vyplňují pokyny Kremlu, jejich vlastní názor po nich Putin nevyžaduje.

Trumpův zmocněnec Steve Witkoff dorazil do Ruska a setkal se s Vladimirem Putinem:

Trumpův zmocněnec Steve Witkoff dorazil do Ruska a setkal se s Vladimirem Putinem
 
