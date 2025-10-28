Zahraničí

Vězení už pro třináctileté. Švédi sníží věkovou hranici trestní odpovědnosti, proč?

ČTK ČTK
před 21 minutami
Švédská vláda chystá ve věznicích oddělení pro delikventy už od 13 let věku. Chce tak dál přitvrdit boj s kriminalitou gangů mladistvých, informovala agentura DPA.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Reuters

Skandinávskou zemi několik let sužuje kriminalita gangů. Už dříve vláda ve Stockholmu vězeňskou a probační službu pověřila, aby ve věznicích zřídila oddělení pro mladistvé ve věku 15 až 17 let, kteří se dopustili závažných trestných činů.

Nyní švédské ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že do vězení budou zavíráni i 13letí a 14letí delikventi. Věznice pro mladistvé mají být dokončeny do 1. července příštího roku.

Zločinecké gangy rekrutují nezletilce k páchání těžkých trestných činů včetně vražd. Podle současných zákonů ale 13letí a 14letí nejsou trestně odpovědní. To má u zvláště závažných zločinů změnit návrh zákona liberálně-konzervativní vlády premiéra Ulfa Kristerssona.

Snížení věkové hranice trestní odpovědnosti pro nejzávažnější trestné činy je důležité mimo jiné pro ochranu společnosti, ale také proto, aby děti opustily dráhu zločinu, vysvětlil švédský ministr spravedlnosti Gunnar Strömmer. Podle něj bude zatím ve věznicích vyhrazeno 100 až 150 míst pro pachatele trestných činů ve věku 13 až 17 let.

V šesti švédských věznicích mají vzniknout oddělení pro chlapce, ve dvou pro dívky. Mladší a starší mladiství přitom mají být navzájem odděleni. Ministerstvo spravedlnosti rovněž ujišťuje, že reforma bude v souladu s mezinárodní Úmluvou o právech dítěte.

 
Vězení už pro třináctileté. Švédi sníží věkovou hranici trestní odpovědnosti, proč?

