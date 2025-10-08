Zahraničí

Horor ve Švédsku, čtrnáctiletý mladík postřelil na ulici šest lidí. Válka gangů?

Ve švédském Gävle postřelil čtrnáctiletý chlapec v centru města šest lidí, z nichž někteří ještě nebyli plnoletí. Policie zkoumá motiv útoku, který mohl souviset s válkou místních zločineckých sítí. Incident znovu upozornil na bezprecedentní gangové násilí mezi nezletilými, které staví Švédsko mezi nejvíce postižené země v Evropě.
Ilustrační foto. | Foto: Reuters

V sobotu kolem druhé hodiny po půlnoci vypukla v centru osmdesátitisícového města Gävle střelba. Teprve čtrnáctiletý mladík ji rozpoutal na rušné barové ulici a zasáhl šest mladých lidí, z nichž někteří ještě nebyli plnoletí.

Podle švédského deníku Aftonbladet postřelení utrpěli lehká zranění a neprokázalo se, že by někdo z nich měl s útočníkem přímou spojitost.

Policie okamžitě zareagovala. Centrum města uzavřela a zraněné bezpečně odvedla do sanitek. Teenager byl ještě téže noci zatčen, vyšetřují jej pro závažný zločin spáchaný zbraní a kvůli pokusu o vraždu. Mluvčí policie Tobias Ahlén-Svalbro krátce po události uvedl, že policie nepředpokládá, že šlo o teroristický útok.

Motiv útoku směřuje k místním gangům

Motiv útoku však zůstává předmětem vyšetřování. Podle některých teorií policie mohl být chlapec najat místní zločineckou sítí, která je již několik let ve sporu s konkurenčním gangem. Útok mohl být odvetou za předchozí střet.

Jiná verze hovoří o cíleném útoku na restauraci sídlící v této ulici, která byla v minulosti terčem výhrůžek některého z gangů.

Místní úřady o chlapci věděly delší dobu. Již dříve patřil mezi problémové, byl v péči sociálních služeb. Policie navíc uvádí, že se v poslední době pohyboval mezi lidmi spojenými s lokální kriminální sítí.

Gangové násilí mladistvých sužuje Švédsko

Švédsko, dříve považované za bezpečný severský stát, se v posledních letech potýká s nárůstem gangového násilí. Má jednu z nejhorších statistik zločinů spáchaných střelnými zbraněmi v Evropě.

Přestřelky či bombové útoky jsou natolik časté, že se země v září rozhodla ke snížení věku trestní odpovědnosti na 13 let, podotýká Daily Mail.

Největší švédské gangy, jako Foxtrot nebo Dalen, často verbují mladé lidi z druhé generace přistěhovalců z Blízkého východu, východní Afriky či z Balkánu.

Často jde o lidi, kteří žijí v sociálním vyloučení a trestná činnost je pro ně nejjednodušším způsobem, jak přijít k penězům. Mladší z nich jsou ale také odměňováni různými dárky, jako je značkové oblečení, elektronika či cigarety.

 
