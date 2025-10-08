Horor ve Švédsku, čtrnáctiletý mladík postřelil na ulici šest lidí. Válka gangů?

V sobotu kolem druhé hodiny po půlnoci vypukla v centru osmdesátitisícového města Gävle střelba. Teprve čtrnáctiletý mladík ji rozpoutal na rušné barové ulici a zasáhl šest mladých lidí, z nichž někteří ještě nebyli plnoletí.
Podle švédského deníku Aftonbladet postřelení utrpěli lehká zranění a neprokázalo se, že by někdo z nich měl s útočníkem přímou spojitost.
Policie okamžitě zareagovala. Centrum města uzavřela a zraněné bezpečně odvedla do sanitek. Teenager byl ještě téže noci zatčen, vyšetřují jej pro závažný zločin spáchaný zbraní a kvůli pokusu o vraždu. Mluvčí policie Tobias Ahlén-Svalbro krátce po události uvedl, že policie nepředpokládá, že šlo o teroristický útok.
Motiv útoku směřuje k místním gangům
Motiv útoku však zůstává předmětem vyšetřování. Podle některých teorií policie mohl být chlapec najat místní zločineckou sítí, která je již několik let ve sporu s konkurenčním gangem. Útok mohl být odvetou za předchozí střet.
Jiná verze hovoří o cíleném útoku na restauraci sídlící v této ulici, která byla v minulosti terčem výhrůžek některého z gangů.
Místní úřady o chlapci věděly delší dobu. Již dříve patřil mezi problémové, byl v péči sociálních služeb. Policie navíc uvádí, že se v poslední době pohyboval mezi lidmi spojenými s lokální kriminální sítí.
Gangové násilí mladistvých sužuje Švédsko
Švédsko, dříve považované za bezpečný severský stát, se v posledních letech potýká s nárůstem gangového násilí. Má jednu z nejhorších statistik zločinů spáchaných střelnými zbraněmi v Evropě.
Přestřelky či bombové útoky jsou natolik časté, že se země v září rozhodla ke snížení věku trestní odpovědnosti na 13 let, podotýká Daily Mail.
Největší švédské gangy, jako Foxtrot nebo Dalen, často verbují mladé lidi z druhé generace přistěhovalců z Blízkého východu, východní Afriky či z Balkánu.
Často jde o lidi, kteří žijí v sociálním vyloučení a trestná činnost je pro ně nejjednodušším způsobem, jak přijít k penězům. Mladší z nich jsou ale také odměňováni různými dárky, jako je značkové oblečení, elektronika či cigarety.