Většina armád by přestala existovat během týdnů. Analytik popsal, jak je na tom Rusko

V případě Ruska jsou vizuálně zdokumentovány skoro čtyřtisícové tankové ztráty, konstatuje analytik vojenských konfliktů Jakub Janovský. Na základě videí nebo fotografií je také potvrzeno, že Rusové přišli o bezmála osm tisíc obrněných vozidel, tisícovku samohybných děl, 150 letadel a 130 vrtulníků, vyjmenovává.

Ukrajinské ztráty jsou výrazně menší, což je dáno tím, že si Ukrajina nemůže dovolit plýtvat, a také tím, že se většinou brání. I tak jde ale o významná čísla, konstatuje host Zuzany Tvarůžkové.

Z hlediska ztrát na technice je poměrně zásadní masivní nasazení dronů. "Spousta moderních obrněných vozidel má už na dálku ovládané kulomety a podobné zbraňové systémy, kam je možné instalovat počítačové rozpoznávání dronů a ty pak automaticky sestřelovat. Má to pochopitelně svá rizika - můžete si sestřelit vlastní drony, ale je to stále přijatelnější než ztrácet bojovou techniku v počtech, kdy by většina techniky přestala existovat během pár týdnů."

"Pokud by se Rusko chtělo dostat do konfliktu s NATO, byl by to pro něj velmi odvážný krok." I ve válce na Ukrajině má Rusko potíže se získáním letecké nadvlády nad bojištěm. V případě konfliktu s NATO by bylo velmi pravděpodobné, že by Severoatlantická aliance získala leteckou převahu a spousta ruských prostředků by dopadla podobně jako ty irácké ve válce v Perském zálivu, odhaduje Janovský.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:05-07:09 Kdo je aktuálně na bojišti ten silnější? Jak velké jsou na obou stranách ztráty techniky? Co chybí nejvíc? Jak se proměnily stavy v ruských skladech.

07:09-11:22 Je náročné odhadovat stav na bojišti podle satelitních snímků? Jaká nejstarší technika se na Ukrajině stále ještě objevuje? Jak náročné je sehnat do starých zbraní munici?

11:22-16:39 Existují relevantní odhady o tom, jak je na tom Rusko se zásobami balistických střel? Je pro obě strany náročné kompenzovat ztráty? Zvyšuje se riziko, že Rusko zaútočí na další území, třeba i na Severoatlantickou alianci?

16:39-23:33 Má Rusko vojenskou sílu na to, aby úspěšně zaútočilo na země NATO? Jak Ukrajinci modernizují starší techniku, kterou mají k dispozici? Jakou roli v tom sehrává využívání dronů?

23:33-29:02 Projevilo se významně nasazení letounů F-16 americké výroby? Dokázala se Ukrajina emancipovat v domácí výrobě zbraní? A dovedla by se teď aktivněji bránit i bez výraznější americké pomoci?

29:02-32:54 Potřebuje teď Ukrajina nejvíc peníze? Co znamenají pro vývoj války politická jednání o příměří?

