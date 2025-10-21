Zahraničí

V Bílém domě už staví Trumpův taneční sál. "Přes 150 let o tom snil každý prezident"

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Americký prezident Donald Trump uvedl, že začaly práce na stavbě nového tanečního sálu v Bílém domě a že u této příležitosti bude "plně renovováno" východní křídlo sídla amerických prezidentů. Trump to oznámil na své sociální síti Truth Social.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump. | Foto: Reuters

"Jsem potěšen, že mohu oznámit, že na pozemcích Bílého domu byly zahájeny stavební práce na nové, velké a nádherné taneční síni Bílého domu," napsal Trump. "Více než 150 let každý prezident snil o tom, že Bílý dům bude mít taneční sál, který by mohl hostit velkolepé večírky, státní návštěvy a další významné události," dodal.

Donald Trump

Trump také sdělil, že stavba je financována výlučně ze soukromých zdrojů "mnoha štědrých vlastenců", amerických firem a jeho samotného. Dokončení stavby se podle dřívějších informací očekává ještě před koncem Trumpova funkčního období v lednu 2029.

Trump v minulosti opakovaně sliboval, že v Bílém domě postaví podle něj krásný taneční sál. Už v roce 2016 nabídl tehdejšímu prezidentovi Baracku Obamovi, že na něj přispěje 100 miliony dolarů, což Obama odmítl.

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová dříve uvedla, že nový taneční sál zamezí potřebě "velkého nevzhledného stanu", který se dosud instaloval venku na trávníku při státních večeřích a dalších velkých událostech, jichž se někdy účastní i světoví lídři.

Podle médií půjde o první stavební úpravu samotného sídla prezidenta od přidání Trumanova balkonu v roce 1948. Trump od svého lednového nástupu do úřadu nechal vydláždit trávník Růžové zahrady, přidat zlaté prvky do Oválné pracovny a nainstalovat dvojici vysokých stožárů na severním a jižním trávníku Bílého domu, na kterých vlají obrovské americké vlajky.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah USA Donald Trump Bílý dům oválná pracovna sál tanec stavba večírek

