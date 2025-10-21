V Bílém domě už staví Trumpův taneční sál. "Přes 150 let o tom snil každý prezident"

"Jsem potěšen, že mohu oznámit, že na pozemcích Bílého domu byly zahájeny stavební práce na nové, velké a nádherné taneční síni Bílého domu," napsal Trump. "Více než 150 let každý prezident snil o tom, že Bílý dům bude mít taneční sál, který by mohl hostit velkolepé večírky, státní návštěvy a další významné události," dodal.
Trump také sdělil, že stavba je financována výlučně ze soukromých zdrojů "mnoha štědrých vlastenců", amerických firem a jeho samotného. Dokončení stavby se podle dřívějších informací očekává ještě před koncem Trumpova funkčního období v lednu 2029.
Trump v minulosti opakovaně sliboval, že v Bílém domě postaví podle něj krásný taneční sál. Už v roce 2016 nabídl tehdejšímu prezidentovi Baracku Obamovi, že na něj přispěje 100 miliony dolarů, což Obama odmítl.
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová dříve uvedla, že nový taneční sál zamezí potřebě "velkého nevzhledného stanu", který se dosud instaloval venku na trávníku při státních večeřích a dalších velkých událostech, jichž se někdy účastní i světoví lídři.
W internecie pojawiły się pierwsze wizualizacje kolejnego skrzydła w Białym Domu.
Będzie to tzw. Sala Balowa na 650 gości.
Budowa już się rozpoczęła.
Podle médií půjde o první stavební úpravu samotného sídla prezidenta od přidání Trumanova balkonu v roce 1948. Trump od svého lednového nástupu do úřadu nechal vydláždit trávník Růžové zahrady, přidat zlaté prvky do Oválné pracovny a nainstalovat dvojici vysokých stožárů na severním a jižním trávníku Bílého domu, na kterých vlají obrovské americké vlajky.