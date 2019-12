Mladí Britové proti Borisovi. Teenagery láká opozice, Johnsonovi mohou pokazit volby

Před dvěma a půl lety pomohly hlasy mladých Britů labouristům, aby ve volbách připravili vládnoucí Konzervativní stranu tehdejší premiérky Theresy Mayové o parlamentní většinu. Volby přitom vyvolala ona sama, aby upevnila svoji pozici v turbulentním období před brexitem. Velká Británie nyní hlasuje znovu, a to v patrně nejdůležitějších volbách, které království zažilo za několik desítek let.

V sázce je hodně. A mladých voličů se k urnám chystá podle všeho ještě více než minule. Komu dají hlas? Čeká premiéra Borise Johnsona stejný úděl jako jeho předchůdkyni Mayovou, nebo mu nové uspořádání Dolní sněmovny naopak pomůže protlačit jeho podobu brexitu?

"Jsou to nejdůležitější volby naší doby. Předurčí naši budoucnost," svěřila se teprve 19letá Harriet Farmerová z Univerzity v Southamptonu americkému deníku New York Times. K urnám půjde ve čtvrtek ve všeobecném hlasování úplně poprvé. Stejně jako statisíce dalších britských prvovoličů je zvyklá na otevřené hranice a možnosti studia a práce v zahraničí, které Evropská unie nabízí.

"Mladí lidé jsou vždy přehlíženi, ale v těchto volbách budeme slyšet. Jsme do nich zapojeni, zaregistrovali jsme se a zvolíme si cestu ven z tohohle nepořádku," dodává Farmerová. Volební místnosti se zavírají v 23:00 našeho času, pak budou známy první odhady.

Pondělní předvolební průzkum agentury Survation pro televizní pořad Good Morning Britain přisuzuje Konzervativní straně premiéra Johnsona zisk 45 procent hlasů, zatímco labouristům Jeremyho Corbyna jen 31 procent. Podle serveru Poll of Polls by měli konzervativci dosáhnout na pohodlnou většinu 342 křesel.

Před dvěma lety se k volbám přihlásilo přes milion voličů mladších 25 let, letos jich je o třetinu více. Jen mezi 22. říjnem a 19. listopadem se k nynějším volbám zaregistrovalo 1,5 milionu lidí mladších 34 let, za stejný časový úsek před dvěma lety to bylo o 300 tisíc lidí méně.

Nedávná historie ale ukazuje, že nejmladších voličů k volbám procentuálně přichází méně než zástupců nejstarší generace. V roce 2017 přišlo ve věkové kategorii 18 až 19 let hlasovat jen 57 procent lidí, ale u voličů starších 70 let to bylo 84 procent, uvádí agentura YouGov.

Koho budou volit?

Hlasování spojená s brexitem i volby v roce 2017 ukázaly, že britskou společnost nerozděluje ani tak třída, jako spíše věk. Téměř 70 procent lidí starších 70 let hlasovalo před dvěma lety pro Konzervativní stranu. Na 60 procent mladých lidí mezi 18 a 29 lety naopak volilo opoziční labouristy.

Věk rozděluje voliče i nyní, podle listopadového průzkumu agentury YouGov je ale celkový obrázek více různorodý. "V prosincových volbách by mohlo být stěžejní hnutí mládeže," potvrzuje agentura.

Čím jsou voliči starší, tím mezi nimi ubývá příznivců labouristů a naopak přibývá konzervativců. Naopak menší strana Liberální demokraté si drží podobnou základnu příznivců mezi všemi věkovými kategoriemi.

Labouristé si jsou volebního potenciálu mladé generace dobře vědomi. "Slibují největší investice do mladých ze všech velký britských stran," sdělil listu New York Times 19letý student Johnny Maclean. On sám k volbám jde a těší se, že bude moci konečně dát oficiálně najevo svůj názor ve věci, která může předurčit celý jeho život.

"Slibují plné zrušení školného, ​​bezplatné cestování autobusem pro všechny do 25 let, zvýšení minimální mzdy a masové investice do služeb pro mládež, které zvrátí miliardové škrty od konzervativců," dodává.

"Labouristé jsou fantastickou stranou pro mládež, ale Jeremy Corbyn je hrozný vůdce a nikdo si ho neumí představit jako premiéra," tvrdí Martha Williamsová, která rovněž studuje na Univerzitě v Southamptonu. "Pak tu máme Liberální demokraty, kteří říkají, že zruší brexit, ale nedostanou většinu, takže lidé jsou v kaši a volí takticky, a ne idealisticky," míní studentka.

Podobně hovoří i průzkum agentury YouGov. Podle něj 59 procent lidí mladších třiceti let, kteří v referendu chtěli zůstat v Evropské unii, podporuje labouristy. Za Liberálními demokraty ale stojí také značných 18 procent.

Řadě lidí vadí, že lídr labouristů Corbyn odmítl zaujmout ohledně chystaného brexitu jasný postoj. Oproti tomu Johnson slibuje brexit za každou cenu, ideálně už k 31. lednu 2020. A i to má své příznivce mezi mladými, přestože jich je podle průzkumů méně.

"Doufám, že konzervativci ve volbách získají většinu a uskuteční brexit, aby se země rozhýbala a pokračovala s rozumnou, populistickou domácí agendou strany," nechal se pro server Huffington Post slyšet například student žurnalistiky Jack Carson.

Omílání brexitu mladé odrazuje

Javed Khan, prezident největší britské charity věnující se mládeži Barnardo's, se obává, že volební angažovanost mladé generace ale růst nemusí - pokud strany mládež více nezapojí a neukážou, že politici mohou pracovat i pro ně. Paradoxně je podle něj na vině neustálé omílání brexitu. Mladá generace se přitom zajímá i o jiná témata, jako jsou klimatické změny, vzdělávání, drahé bydlení nebo duševní zdraví.

V textu pro server The Independent Khan tvrdí, že politici mládež zklamali a ignorují ji i nadále. "Stejně jako u dospělých je i u této zranitelné skupiny méně pravděpodobné, že se zapojí, pokud se jí zdá, že politici mají větší zájem o nekonečnou debatu o brexitu než o hmatatelnější problémy ovlivňující každodenní život," uvedl.

Osmnáctiletá studentka a prvovolička Jess Riggová se serveru Huffington Post svěřila, že si s volbami neví rady. "Vždycky jsem si myslela, že budu nadšená, ale teď se cítím unavená a nervózní. Opravdu nevím, kterou stranu volit a kam to posune brexit - je to tak stresující," vysvětluje dívka, která poměrně velkou část svého života strávila v prostředí, v němž se řeší možný odchod Britů z EU.

"Dlouho jsem čekala, až budu mít slovo," potvrzuje také 19letá Anisah Vastaová, studentka Birmingham City University. "Teď, když můžu volit, je to neskutečné a cítím se po brexitových rozhovorech prázdná."

Náctiletí politici

Žádné zmatení naopak nevykazuje čerstvě 18letý student Henry Scott, který se rozhodl nejen volit, ale coby nezávislý kandidát přímo usilovat o místo v Dolní sněmovně.

Do volebního klání o 650 křesel se mezi více než třemi tisícovkami kandidátů pustilo hned několik desítek teenagerů. Scott kandiduje za volební okrsek Leyton and Wanstead v širším Londýně. Kdyby uspěl, přepsal by dějiny a stal by se nejmladším zvoleným kandidátem do parlamentu.

"Všechno, co se teď politicky stane, má přímý dopad na mou generaci," řekl serveru The Independent. "Myslím, že je na čase, aby někdo z ní šel do parlamentu a reprezentoval svoji demografickou skupinu."

Podobně mluví i 19letá Mary Kate Rossová, kandidující za labouristy ve Sterlingu.

"Parlament se musí vzdálit od bledého, mužského a zastaralého obrazu, který se vyvinul. Potřebujeme více lidí z různých prostředí a kultur. Mladí lidé v takových obdobích určitě potřebují své zástupce, když rozhodnutí přijatá v parlamentu ovlivní naši generaci v následujících letech," říká Rossová.