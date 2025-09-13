Ve Švédsku zuří netradiční válka gangů. Klany v ní bojují o monopol na pita chleba

Švédská policie od roku 2010 zdokumentovala přes deset žhářských útoků na pekárny. Pracuje však s podezřením, že s válkou gangů mohou souviset už požáry z počátku tisíciletí.
Podle švédského deníku Aftonbladet jsou podnikatelé obvykle pod výhrůžkami a násilím přinuceni zavřít své podniky nebo je prodat gangům. Inspektor Rickard Holz to popisuje jako "nabídku, kterou nelze odmítnout".
V rámci "operace pita" policie identifikovala osoby, které jsou do konfliktu zapojeny. Všechny stopy směřují k zločinecké síti Södertälje ze stejnojmenného města, vzdáleného zhruba třicet kilometrů od Stockholmu. Syrsko-aramejský klan o zhruba 100 členech se věnuje pašování drog či zbraní a pronikl i do místních politických struktur.
Proč je ale pro gang tak důležitý obchod s pita chlebem? Plochý chléb s typickou kapsou uprostřed je pro spoustu lidí v multikulturních švédských oblastech potravinou číslo jedna a generuje významný objem peněz.
Pekárny zároveň představují lukrativní prostředí pro nelegální práci, nezdaněné příjmy a praní špinavých peněz z nelegálních aktivit. Policie má také podezření, že gangy pekárny a jejich logistiku využívají jako krycí činnost pro přepravu drog, zbraní a dalších zakázaných produktů.
Monopol v celém regionu
Aftonbladet odhaduje, že pekárny mají dohromady obrat několik set milionů švédských korun a jejich vazby sahají až na podnikatele z nejvyšších vrstev společnosti. Mezi jejich zákazníky patří například velké obchodní řetězce jako jsou Ice, Coop a Hemköp, nebo veřejné instituce, jako jsou nemocnice a školy.
Organizace se snaží upevnit si monopol v celé stockholmské oblasti. Útočí však i na pekárny mimo region, které do něj dodávají své produkty. Požár sežehl například i úspěšnou pekárnu v Linköpingu, která je od Stockholmu vzdálená 200 kilometrů. Policie se domnívá, že "pekárenská mafie" plánuje z regionu expandovat do celého středního Švédska.
Gangové násilí Švédsko sužuje již několik let. Počet přestřelek s újmou na životech se od roku 2013 více než zdvojnásobil a množství trestných činů spojených s drogami a střelnými zbraněmi neustále roste. Ke kriminalitě z velké části dochází ve vyloučených čtvrtích velkých měst, ve kterých působí klanové gangy z Blízkého východu, Afriky nebo Balkánu. Násilí se z metropolí přenáší i do menších měst.