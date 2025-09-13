Zahraničí

Ve Švédsku zuří netradiční válka gangů. Klany v ní bojují o monopol na pita chleba

Martin Sluka Martin Sluka
před 2 hodinami
Ve švédském stockholmském regionu již několik let zuří netradiční válka gangů. Nejde v ní totiž o drogy ani zbraně, ale o pita chléb. Zločinecké sítě se snaží získat monopol na jeho výrobu a prodej. Násilím odstraňují konkurenci a využívají pekárny jako krytí pro praní peněz a další nelegální činnost.
Pita je plochý chléb s kapsou uprostřed tradičně konzumovaný v blízkovýchodní a středomořské kuchyni. | Foto: Doaa khaled / Polaris / Profimedia

Švédská policie od roku 2010 zdokumentovala přes deset žhářských útoků na pekárny. Pracuje však s podezřením, že s válkou gangů mohou souviset už požáry z počátku tisíciletí.

Podle švédského deníku Aftonbladet jsou podnikatelé obvykle pod výhrůžkami a násilím přinuceni zavřít své podniky nebo je prodat gangům. Inspektor Rickard Holz to popisuje jako "nabídku, kterou nelze odmítnout".

V rámci "operace pita" policie identifikovala osoby, které jsou do konfliktu zapojeny. Všechny stopy směřují k zločinecké síti Södertälje ze stejnojmenného města, vzdáleného zhruba třicet kilometrů od Stockholmu. Syrsko-aramejský klan o zhruba 100 členech se věnuje pašování drog či zbraní a pronikl i do místních politických struktur.

Proč je ale pro gang tak důležitý obchod s pita chlebem? Plochý chléb s typickou kapsou uprostřed je pro spoustu lidí v multikulturních švédských oblastech potravinou číslo jedna a generuje významný objem peněz.

Pekárny zároveň představují lukrativní prostředí pro nelegální práci, nezdaněné příjmy a praní špinavých peněz z nelegálních aktivit. Policie má také podezření, že gangy pekárny a jejich logistiku využívají jako krycí činnost pro přepravu drog, zbraní a dalších zakázaných produktů.

Monopol v celém regionu

Aftonbladet odhaduje, že pekárny mají dohromady obrat několik set milionů švédských korun a jejich vazby sahají až na podnikatele z nejvyšších vrstev společnosti. Mezi jejich zákazníky patří například velké obchodní řetězce jako jsou Ice, Coop a Hemköp, nebo veřejné instituce, jako jsou nemocnice a školy.

Organizace se snaží upevnit si monopol v celé stockholmské oblasti. Útočí však i na pekárny mimo region, které do něj dodávají své produkty. Požár sežehl například i úspěšnou pekárnu v Linköpingu, která je od Stockholmu vzdálená 200 kilometrů. Policie se domnívá, že "pekárenská mafie" plánuje z regionu expandovat do celého středního Švédska.

Gangové násilí Švédsko sužuje již několik let. Počet přestřelek s újmou na životech se od roku 2013 více než zdvojnásobil a množství trestných činů spojených s drogami a střelnými zbraněmi neustále roste. Ke kriminalitě z velké části dochází ve vyloučených čtvrtích velkých měst, ve kterých působí klanové gangy z Blízkého východu, Afriky nebo Balkánu. Násilí se z metropolí přenáší i do menších měst.

 
