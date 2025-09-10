Ekonomika

Šéf VW šokoval Německo pochybami o elektromobilitě. Přidávají se k němu i další

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 25 minutami
Na veřejnosti vychvaluje světlou budoucnost elektromobility. V užším kruhu však varuje, že Německo není na elektromobilitu připraveno. Výroky Olivera Bluma, generálního ředitele koncernu Volkswagen (kam patří i česká Škodovka) způsobily v Německu šok. Píše o tom německý Die Welt.
Oliver Blume, generální ředitel koncernu Volkswagen, varuje, že Německo není na elektromobilitu připraveno.
Oliver Blume, generální ředitel koncernu Volkswagen, varuje, že Německo není na elektromobilitu připraveno. | Foto: Volkswagen

"Elektronická mobilita pro každého, za atraktivní cenu a zároveň ekonomicky výhodná," sliboval Blume na mnichovském autosalonu, kde představoval elektromobily značek Volkswagen, Seat a Škoda. "Tři značky, jeden slib - a silný signál pro Evropu," chlubil se vozy, které by se od příštího roku měly prodávat za cenu kolem 25 tisíc eur s tím, že budou v každodenním provozu minimálně stejně dobré jako spalovací motor. "S touto řadou vozidel přecházíme do ofenzivy," hřímal do haly mnichovského výstaviště.

Na tiskové konferenci potom ale ten samý Oliver Blume hovořil o nedostatku nabíjecí infrastruktury v evropských městech a varoval, až se elektromobily stanou masovou záležitostí, lidé bez vlastní nabíječky v garáži nebudou mít dostatek možností nabíjení. Upozorňoval i na vysokou cenu nabíjecího proudu. Vycházelo z toho jedno: elektromobilita ještě není vhodná pro každodenní použití. Alespoň ne ve městě.

"Myslím si prostě, že je nereálné, že do roku 2035 bude poptávka výhradně po elektromobilech," prohlásil Blume. "Politici hrozí, že toto odvětví udusí."

Podobně kritické hlasy zaznívají i od generálního ředitele BMW Olivera Zipseho a generálního ředitele Mercedesu, Olyho Källeniuse. Ti všichni chtějí přesvědčit politiky, aby zmírnili cíle EU v oblasti emisí CO₂ pro své stávající vozové parky a zrušili plánovaný zákaz spalovacích motorů do roku 2035.

Podle automobilových bossů si autoprůmysl udělal svůj domácí úkol, protože v roce 2026 dodá na německý trh novou generaci cenově dostupných elektromobilů. Takže nyní už to nemůže být nedostatek levných elektrických aut, co nutí spotřebitele kupovat spalovací motory. Mezi důvody nyní patří vysoké náklady na elektřinu, nedostatek nabíjecích stanic - a pravděpodobně i vkus spotřebitelů.

Blumeho výzva zapadá do měnícího se politického klimatu v Německu. Bavorský zemský ministerský předseda Markus Söder vzbudil rozruch svým vlastním, poněkud vágním plánem proti zákazu spalovacích motorů a kancléř Merz uspořádal v budově kancléřství poloutajený "automobilový summit". A dokonce i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová plánuje tento týden vlastní kulatý stůl na toto téma.

Koncern Volkswagen je největší automobilka v Německu, zaměstnává na celém světě skoro 700 tisíc lidí, ročně prodá přes devět milionů vozidel a loni měla tržby ve výši 324 miliard eur - to je ekvivalent 7,5 procenta německého HDP. Ovšem kvůli problémům s přechodem na elektromobilitu, americkým clům a čínské konkurenci musel VW zahájit rozsáhlý restrukturalizační program. Jeho součástí bylo i propuštění 35 tisíc zaměstnanců.

 
