Zahraničí

Vance: Schůzka Putina se Zelenským se připravuje, hlavní sporný bod ale stále trvá

Martin Sluka
před 1 hodinou
Americký viceprezident J. D. Vance v neděli uvedl, že Spojené státy pracují na přípravách setkání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Vance to řekl v rozhovoru pro stanici Fox News v době příprav na páteční setkání Putina s Donaldem Trumpem na Aljašce.
J. D. Vance o jednáni Putina, Zelenského a Trumpa | Video: Reuters

V pořadu Sunday Morning Futures televize Fox News Vance uvedl, že by podle něj nebylo vhodné, aby se Putin se Zelenským setkali ještě před pátečním jednáním Trumpa s Putinem. Naznačil však, že Washington chce uspořádat schůzku, na níž by se sešli všichni tři lídři.

Podle amerického viceprezidenta je hlavní překážkou Putinovo dřívější prohlášení, že se se Zelenským nikdy nesetká. "Prezident nyní musí tuto situaci změnit," řekl Vance. "Bílý dům pracuje na plánech, aby se tito tři lídři mohli setkat a jednat o ukončení konfliktu," dodal.

Putin ve čtvrtek uvedl, že "proti Zelenskému nic nemá" a osobní setkání s ním nevylučuje. Zdůraznil však, že je připraven se s ukrajinským prezidentem sejít až v "závěrečné fázi" jednání o ukončení více než tříletého konfliktu.

Podle informací, které minulý týden zveřejnil server Politico, mělo být setkání Putina se Zelenským podmínkou pro audienci u Trumpa. Americký prezident však tuto podmínku krátce poté popřel a potvrdil, že k pátečnímu jednání s Putinem dojde bez ohledu na případné setkání s ukrajinským protějškem.

"Oba se se mnou chtějí setkat a já udělám vše, co bude v mých silách, abych zastavil zabíjení," uvedl Trump.

Rozhodnutí bez Ukrajiny nepřipadá v úvahu

Podle Trumpa by případná mírová dohoda zahrnovala "výměnu území ve prospěch obou stran", což na Ukrajině posílilo obavy, že země bude čelit tlaku na odevzdání části svého území.

Ruské požadavky, o nichž je Trump ochoten jednat, totiž zahrnují jednostranné stažení ukrajinské armády z Doněcké oblasti výměnou za příměří a zmrazení frontových linií na dalších úsecích.

Zelenskyj v reakci prohlásil, že jakékoliv rozhodnutí přijaté bez účasti Ukrajiny bude neproveditelné. Postoj Kyjeva podpořili i evropští lídři.

1:09

"Jakákoli dohoda mezi USA a Ruskem musí zahrnovat Ukrajinu a EU, jelikož jde o bezpečnost Ukrajiny i celé Evropy," uvedla v neděli šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Generální tajemník NATO Mark Rutte doplnil, že páteční summit bude sloužit k tomu, "jak otestovat skutečnou Putinovu vůli k ukončení války".

Účast Zelenského na pátečním summitu na Aljašce však stále není vyloučena. Velvyslanec USA při NATO Matthew Whitaker v rozhovoru pro CNN uvedl, že konečné rozhodnutí zatím nepadlo. "Pokud se prezident Trump rozhodne, že pozvání Zelenského je nejlepší možnost, učiní tak," řekl Whitaker.

Vance v rozhovoru také prohlásil, že Spojené státy "skončily" s financováním ukrajinské obrany. Dlouhodobý kritik poskytování zbraní pro Ukrajinu zdůraznil, že Trumpova administrativa už nebude vojenskou pomoc financovat, ale nebude bránit Ukrajině a evropským zemím v nákupech amerických zbraní.

 
