Zahraničí

Lavrov bude klidně Trumpův kamarád, když to Putin přikáže, říká exdiplomat

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 3 hodinami
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov mohl u Vladimira Putina upadnout v nemilost, všímala si minulý týden přední světová i ruská média. Lavrov se totiž neukázal na posledním zasedání Bezpečnostní rady Ruska, navíc přestal vést některé delegace. V rozhovoru pro Aktuálně.cz domněnky vyvrací jeho bývalý podřízený - jediný ruský diplomat, který po začátku války "hlasitě" odešel - Boris Bondarev.
Boris Bondarev. | Video: Jaroslav Synčák

Jak to vypadá se Sergejem Lavrovem?

Normálně, nic se nezměnilo. Lavrov je na svém místě, pracuje. Dělá svou práci tak, jak ji dělal vždycky. Zvěsti, které se minulý týden objevily, moc nechápu. Nevidím pro ně důvod.

Co je tedy důvodem toho, že i prestižní světová média spekulovala o jeho stažení do ústraní?

Lavrov je jednou z tváří Ruska. Málokdo ví, jak vypadá třeba současný premiér Mišustin. Možná vaši čtenáři znají Medveděva, ale to je mrtvý muž. Možná znají Patruševa, případně další osobnosti, které ale nejsou politiky.

Související

Nejspíš na něj mají kompromat. Lavrov upadl v nemilost, uvázl v epicentru intrik

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov meets with his Moroccan counterpart Nasser Bourita in Moscow

Prý byl kvůli Lavrovovi zrušen summit v Budapešti a Putin je kvůli tomu nešťastný. Putin sice možná nešťastný je, jenže co s tím má společného Lavrov? Lavrov nikomu neřekl nic, co by Putin neřekl už předtím. Říkají totéž.

A i kdyby ho odvolali, co se změní? Ministr zahraničí jenom prosazuje politiku, kterou mu zadají. Když Putin zítra řekne: "Tak chlapi, ukončíme válku s Ukrajinou a budeme se všemi v míru," bude Lavrov se všemi kamarádit. 

Už vyměnili ministra obrany, nic se nezměnilo. Lavrov aspoň dodržuje diplomatický jazyk. Představte si, že místo něj přijde člověk, který bude mluvit třeba tak, jak píše Medveděv na sociální sítě.

A co tedy ty zdroje informací z Kremlu?

Když Financial Times nebo někdo jiný píše a odvolává se přitom na anonymní zdroje někde v Kremlu, tak je to všechno nesmysl. Žádné anonymní zdroje vám neřeknou důležité informace, protože důležité informace jsou pro omezený okruh lidí. Pokud dojde k úniku informací, tak ten únik lze velmi snadno najít a uzavřít.

Související

Jsou důkazy, že bývalá Putinova "jednička" pije. Po "degradaci" zahořkl, říká expert

Dmitrij Medveděv vedle patriarchy Ruské pravoslavné církve Kirilla na vojenské přehlídce v Moskvě.
1:19

Dám vám příklad: před lety existoval kanál na Telegramu, který zveřejňoval různé kompromaty. Ne na Putina, ale na nějakého ministra, náměstka ministra, generála. A když zveřejnili něco opravdu zajímavého, tak se zdroj našel. Autoři jsou pryč. Nikdo neví, co se s nimi stalo.

Čím si vysvětlujete, že zatímco u ostatních světových lídrů, ať už je to Trump nebo Macron, se dají získat informace i z jejich úzkého okolí, tak okolí Putina je skoro úplně uzavřené?

Protože neumějí držet jazyk za zuby. Vzpomeňte si, že ve Spojených státech probírají v Signalu fungování armády s lidmi zvenčí. Především sám Trump všechno vyklopí, Američané jsou v tomto ohledu neprofesionální.

Ale Putinovi lidé, ti jsou profesionální, vycvičení FSB a její předchůdkyní KGB. Navíc mají lidé z Kremlu taková mafiánsko-kágébácký přístup, všechno musí být tajné. Proto se toho málo ví. Není to jako v Americe, kde se jeden den koná tajná schůzka a druhý den o ní napíše podrobnosti New York Times.

Vraťme se ještě k Lavrovovi. Jak se změnil? Byl to velmi respektovaný diplomat, když ještě působil v OSN, pil, kouřil doutníky, hrál na kytaru…

Je stejný, jako byl. Hraje na kytaru, jezdí na raftu. Řekl bych, že je asi víc unavený. Když tehdy pracoval v USA, museli jsme být s ostatními kamarádi. Teď se politika změnila, jsme ve válce.

Ministr zahraničních věcí Ruska Sergej Lavrov na mítinku 16. října 2025 v Moskvě.
Ministr zahraničních věcí Ruska Sergej Lavrov na mítinku 16. října 2025 v Moskvě. | Foto: Reuters

Takže když mu řeknou: "Sergeji Viktoroviči, teď budete Trumpův nejlepší přítel", tak se vezme a pojede do Washingtonu navazovat přátelství?

Ano, samozřejmě, že to udělá. Dokonce si myslím, že se mu uleví. Sotva je nadšený z války. Lidé jako Lavrov nerozhodují, nemají zodpovědnost. Dělají svou práci, rozhodl prezident.

Podobně jako Heydrich, ten měl taky rád Prahu. Zabíjel lidi, protože to byla jeho práce. Vůdce mu řekl, aby to udělal. Ale byl to hodný člověk, měl děti, ženu.

Související

Nový diktátor stále unáší a mučí lidi. Novinář napsal knížku o "socialistickém ráji"

Fidel a Raúl Castrovi
14:15

V ruské ústavě je napsáno, že prezident určuje vnitřní a zahraniční politiku. Prezident rozhodl, že musíme jít do války se Západem, s Evropou. Takže ministerstvo zahraničí se tomu musí nějak podřídit. Pokud nechcete, máte jediné východisko, musíte podat demisi.

Já jsem pracoval od roku 2019 v Ženevě. Bojovali jsme tam za to, aby jaderné zbraně nebyly nikdy použity. Pokud si vzpomínáte, 3. ledna 2022 přijala jaderná pětka v New Yorku prohlášení, že v jaderné válce nemůže být vítězů a nikdy by se neměla vést. To poprvé učinili Reagan a Gorbačov v roce 1985. O potvrzení této věty jsme bojovali snad pět let.

24. února 2022 začala válka, neuplynuly ani dva měsíce. Vladimir Vladimirovič Putin říká: "Pokud se nám do toho někdo bude plést, my vám ukážeme.". A všem došlo, že naráží na jaderné zbraně.

Vy jste jediný diplomat, který z ruského resortu zahraničí odešel. Jak je to možné?

Jsou lidé, kteří odešli, ale neudělali to hlasitě jako já. Není jich mnoho. Myslím si, že jich je pár desítek. Některé z nich znám osobně. Jsou lidi, kteří toho mají dost, ale bojí se odejít. Na ministerstvu máte stabilní práci a plat. Pokud máte rodinu a děti, tak to není jednoduché.

Z diplomacie se špatně přestupuje. Nemůžete si říct: tak a teď přejdu na české ministerstvo zahraničí nebo do jiné země.

"Pokud některé země budou testovat jaderné zbraně, uděláme totéž," řekl Vladimir Putin | Video: Reuters
 
Mohlo by vás zajímat

Putin si telefonoval s Netanjahuem o situaci na Blízkém východě

Putin si telefonoval s Netanjahuem o situaci na Blízkém východě

Slovenský vicepremiér Kmec po kritice týkající se dotací sám podal demisi

Slovenský vicepremiér Kmec po kritice týkající se dotací sám podal demisi

"Nebudeme se stydět." Zelenského muž vtipkoval o Nord Streamu, rozvířil spekulace

"Nebudeme se stydět." Zelenského muž vtipkoval o Nord Streamu, rozvířil spekulace
1:10

Orbán označil Babiše za fantastického člověka a Čechy za nejracionálnější národ

Orbán označil Babiše za fantastického člověka a Čechy za nejracionálnější národ
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko Sergej Lavrov Vladimir Putin Ruský útok na Ukrajinu 2022 Boje na Ukrajině 2022

Právě se děje

před 27 minutami
Velká vánoční hádanka: bude sníh? Meteorologové už vidí, co nás čeká

Velká vánoční hádanka: bude sníh? Meteorologové už vidí, co nás čeká

První náznaky z meteorologických modelů i analýz ukazují, že letošní zima bude opět zajímavá. A to nejen kvůli teplotám.
před 43 minutami
Saúdský megasen The Line se hroutí. Pod zákony fyziky i z nedostatku financí

Saúdský megasen The Line se hroutí. Pod zákony fyziky i z nedostatku financí

Ambiciózní saúdský megaprojekt The Line se hroutí. Místo futuristického města dlouhého 170 km zůstaly v poušti jen krátery, piloty – a pochybnosti.
Aktualizováno před 50 minutami
KVÍZ: Řehoř Samsa i strýc Pepin. Dokážete spojit literární postavy s jejich knihami?
Infografika

KVÍZ: Řehoř Samsa i strýc Pepin. Dokážete spojit literární postavy s jejich knihami?

Otestujte si, jak dobře znáte české i zahraniční literární figury a pomozte jim najít cestu do knihy, z nichž pochází.
před 1 hodinou
Sparta (zatím) padá, Kämpf pokračuje v NHL. Ve Vancouveru rozšířil českou kolonii

Sparta (zatím) padá, Kämpf pokračuje v NHL. Ve Vancouveru rozšířil českou kolonii

Hokejový útočník David Kämpf bude i nadále působit v NHL. Po rozvázání smlouvy v Torontu podepsal roční kontrakt s Vancouverem na 1,1 milionu dolarů.
před 1 hodinou
Pastrňák umí nadchnout i přihrávkami. České hvězdy se postaraly o triumf Bostonu

Pastrňák umí nadchnout i přihrávkami. České hvězdy se postaraly o triumf Bostonu

Hokejový útočník David Pastrňák dvěma nahrávkami režíroval výhru Bostonu 3:2 na ledě Montrealu a s 26 body je nejproduktivnějším Čechem v NHL.
před 1 hodinou
Velkolepé scény. Američané si zakrývali oči, Krejčíková je přiváděla k mdlobám

Velkolepé scény. Američané si zakrývali oči, Krejčíková je přiváděla k mdlobám

Barbora Krejčíková podle WTA odehrála jeden z nejlepších zápasů uplynulé sezony. Do užšího výběru asociace se dostal její "zázrak v New Yorku".
před 1 hodinou
Einstein, fotbal i přelet Atlantiku. To vše inspirovalo skladatele Bohuslava Martinů
Přehled

Einstein, fotbal i přelet Atlantiku. To vše inspirovalo skladatele Bohuslava Martinů

Malířka a spisovatelka Veronika Bílková téměř tři roky prozkoumávala život a tvorbu skladatele Martinů. Výsledkem je kniha a výstava obrazů.
Další zprávy