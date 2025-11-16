Lavrov bude klidně Trumpův kamarád, když to Putin přikáže, říká exdiplomat

Jak to vypadá se Sergejem Lavrovem?
Normálně, nic se nezměnilo. Lavrov je na svém místě, pracuje. Dělá svou práci tak, jak ji dělal vždycky. Zvěsti, které se minulý týden objevily, moc nechápu. Nevidím pro ně důvod.
Co je tedy důvodem toho, že i prestižní světová média spekulovala o jeho stažení do ústraní?
Lavrov je jednou z tváří Ruska. Málokdo ví, jak vypadá třeba současný premiér Mišustin. Možná vaši čtenáři znají Medveděva, ale to je mrtvý muž. Možná znají Patruševa, případně další osobnosti, které ale nejsou politiky.
Prý byl kvůli Lavrovovi zrušen summit v Budapešti a Putin je kvůli tomu nešťastný. Putin sice možná nešťastný je, jenže co s tím má společného Lavrov? Lavrov nikomu neřekl nic, co by Putin neřekl už předtím. Říkají totéž.
A i kdyby ho odvolali, co se změní? Ministr zahraničí jenom prosazuje politiku, kterou mu zadají. Když Putin zítra řekne: "Tak chlapi, ukončíme válku s Ukrajinou a budeme se všemi v míru," bude Lavrov se všemi kamarádit.
Už vyměnili ministra obrany, nic se nezměnilo. Lavrov aspoň dodržuje diplomatický jazyk. Představte si, že místo něj přijde člověk, který bude mluvit třeba tak, jak píše Medveděv na sociální sítě.
A co tedy ty zdroje informací z Kremlu?
Když Financial Times nebo někdo jiný píše a odvolává se přitom na anonymní zdroje někde v Kremlu, tak je to všechno nesmysl. Žádné anonymní zdroje vám neřeknou důležité informace, protože důležité informace jsou pro omezený okruh lidí. Pokud dojde k úniku informací, tak ten únik lze velmi snadno najít a uzavřít.
Dám vám příklad: před lety existoval kanál na Telegramu, který zveřejňoval různé kompromaty. Ne na Putina, ale na nějakého ministra, náměstka ministra, generála. A když zveřejnili něco opravdu zajímavého, tak se zdroj našel. Autoři jsou pryč. Nikdo neví, co se s nimi stalo.
Čím si vysvětlujete, že zatímco u ostatních světových lídrů, ať už je to Trump nebo Macron, se dají získat informace i z jejich úzkého okolí, tak okolí Putina je skoro úplně uzavřené?
Protože neumějí držet jazyk za zuby. Vzpomeňte si, že ve Spojených státech probírají v Signalu fungování armády s lidmi zvenčí. Především sám Trump všechno vyklopí, Američané jsou v tomto ohledu neprofesionální.
Ale Putinovi lidé, ti jsou profesionální, vycvičení FSB a její předchůdkyní KGB. Navíc mají lidé z Kremlu taková mafiánsko-kágébácký přístup, všechno musí být tajné. Proto se toho málo ví. Není to jako v Americe, kde se jeden den koná tajná schůzka a druhý den o ní napíše podrobnosti New York Times.
Vraťme se ještě k Lavrovovi. Jak se změnil? Byl to velmi respektovaný diplomat, když ještě působil v OSN, pil, kouřil doutníky, hrál na kytaru…
Je stejný, jako byl. Hraje na kytaru, jezdí na raftu. Řekl bych, že je asi víc unavený. Když tehdy pracoval v USA, museli jsme být s ostatními kamarádi. Teď se politika změnila, jsme ve válce.
Takže když mu řeknou: "Sergeji Viktoroviči, teď budete Trumpův nejlepší přítel", tak se vezme a pojede do Washingtonu navazovat přátelství?
Ano, samozřejmě, že to udělá. Dokonce si myslím, že se mu uleví. Sotva je nadšený z války. Lidé jako Lavrov nerozhodují, nemají zodpovědnost. Dělají svou práci, rozhodl prezident.
Podobně jako Heydrich, ten měl taky rád Prahu. Zabíjel lidi, protože to byla jeho práce. Vůdce mu řekl, aby to udělal. Ale byl to hodný člověk, měl děti, ženu.
V ruské ústavě je napsáno, že prezident určuje vnitřní a zahraniční politiku. Prezident rozhodl, že musíme jít do války se Západem, s Evropou. Takže ministerstvo zahraničí se tomu musí nějak podřídit. Pokud nechcete, máte jediné východisko, musíte podat demisi.
Já jsem pracoval od roku 2019 v Ženevě. Bojovali jsme tam za to, aby jaderné zbraně nebyly nikdy použity. Pokud si vzpomínáte, 3. ledna 2022 přijala jaderná pětka v New Yorku prohlášení, že v jaderné válce nemůže být vítězů a nikdy by se neměla vést. To poprvé učinili Reagan a Gorbačov v roce 1985. O potvrzení této věty jsme bojovali snad pět let.
24. února 2022 začala válka, neuplynuly ani dva měsíce. Vladimir Vladimirovič Putin říká: "Pokud se nám do toho někdo bude plést, my vám ukážeme.". A všem došlo, že naráží na jaderné zbraně.
Vy jste jediný diplomat, který z ruského resortu zahraničí odešel. Jak je to možné?
Jsou lidé, kteří odešli, ale neudělali to hlasitě jako já. Není jich mnoho. Myslím si, že jich je pár desítek. Některé z nich znám osobně. Jsou lidi, kteří toho mají dost, ale bojí se odejít. Na ministerstvu máte stabilní práci a plat. Pokud máte rodinu a děti, tak to není jednoduché.
Z diplomacie se špatně přestupuje. Nemůžete si říct: tak a teď přejdu na české ministerstvo zahraničí nebo do jiné země.