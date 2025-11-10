Zahraničí

Nový diktátor stále unáší a mučí lidi. Novinář napsal knížku o "socialistickém ráji"

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 2 hodinami
Přes deset let působil ve Spojených státech, pracoval pro řadu amerických médií, pak působil ve Venezuele, žil na Tchaj-wanu a v posledních letech procestoval desítky zemí v Jižní Americe, Asii i Africe. Novinář a publicista Eduard Freisler teď vydal knížku o Kubě, odkud byla jeho bývalá žena. V rozhovoru pro Spotlight News mluví o dění na karibském ostrově či o možném útoku USA na Venezuelu.
Novinář a publicista Eduard Freisler v pořadu Spotlight News, listopad 2025. | Video: Jaroslav Synčák

Známý kubánský diktátor Fidel Castro podle Freislera vládl železnou rukou a zavíral lidi na desetiletí. "Vytvořil ze společnosti takovou nedobrovolnou armádu, všichni Kubánci museli poslouchat příkaz comandanteho, tedy velitele," vysvětlil. "Ten systém se (ani po smrti Castra) nezměnil, moc dobře ho znají třeba generace našich rodičů. A 70 let tam ti lidé stále trpí v systému, kde je nový diktátor stále zavírá do vězení na dlouhá léta, mučí je a unáší je," upřesnil.

Hovořil také o situaci v USA, kdy její prezident Donald Trump hovoří o konci venezuelského lídra Nicoláse Madura. O tom, že jsou Madurovy dny sečteny, mluvil americký prezident Donald Trump na začátku týdne. Média zaplnily spekulace, jestli - a případně kdy - USA do země vtrhnou.

"Hodně se teď spekuluje o tom, že by tam mohl vyslat nějaké speciální komando pod rouškou noci, které by Nicoláse Madura zatklo spolu s několika dalšími klíčovými lidmi toho režimu. To by podle něj mohlo vést i k pádu diktátorského režimu na Kubě, který Venezuela po pádu Sovětského svazu finančně podporuje.

Celý rozhovor si můžete pustit buď ve videu nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

 
0:59
Další zprávy