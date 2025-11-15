V Rakousku zemřela Češka při "surfování" na vagonu vlaku

Skupina mladých, pravděpodobně teenagerů, nastoupila v pátek večer kolem 22:00 v Amstettenu západně od Lince do vlaku ICE, který směřoval do St. Pöltenu. Trasu projeli na vnější části stroje. Až v St. Pöltenu si všimli, že jedna dívka chybí. Skupina, z níž většina byla podle rakouských médií z České republiky, kontaktovala policii až v sobotu ráno kolem 3:00.
Policisté pak brzy ráno našli tělo u trati mezi obcí St. Georgen am Ybbsfelde (okres Amstetten) a Blindenmarktem. Záchranáři už ženě nemohli pomoci, byla mrtvá.
Identita zemřelé zatím podle médií není známa, protože skupina uvedla pouze její křestní jméno. Policisté se ji snaží zjistit ve spolupráci s českými úřady a vyšetřují také okolnosti tragické události.
Železniční trať mezi Amstettenem a Ybbsem byla kvůli mimořádné události na několik hodin uzavřena. Vlaky na ní znovu jezdí od asi 7:30.