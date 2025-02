Kaliningradem zmítají protesty. Otčím tam ubil dítě, vraždu nahlásili jako zmizení

Tisíce obyvatel Kaliningradské oblasti, nejzápadnější výspy Ruska u Baltského moře, požadují v petici od úřadů, aby přijaly zákon o domácím násilí, uvedl server Meduza.

Podle serveru Meduza jde o reakci pobouřené veřejnosti na případ z okresního města Čerňachovsk, kde na počátku února otčím ubil sedmiletého nevlastního syna - a pak se přidal k pátrání tisíců dobrovolníků po nevlastním synovi, nahlášeném úřadům jako ztracené dítě.

Ruský parlament v roce 2017 přijal zákon, podle kterého se domácí násilí v určitých případech neposuzuje jako trestný čin, ale pouze jako přestupek. Prezident Vladimir Putin tento zákon podepsal. To podle aktivistek oslabilo ochranu žen a dětí před násilím a zneužíváním ve vlastní rodině. Násilníkovi, který zbije člena vlastní rodiny, hrozí jen pokuta, pokud se násilí nedopustí častěji než jednou za rok. Podle aktivistek násilí v rodině či od partnera každý rok čelí miliony Rusek.

Dobrovolní hasiči, policisté i další obyvatelé Čerňachovska pátrali po sedmiletém Danilovi, ve městě vznikl i krizový štáb. Ale po prověření chlapcovy rodiny začali vyšetřovatelé podezírat, že nejde o zmizení, ale o vraždu. Zakrátko se otčím dítěte Sergej Gamma přiznal. Chlapcovo tělo našli ve vodní nádrži v pytli zatíženém cihlami. Podle vyšetřovatelů Sergej Gamma hocha zbil ještě 1. února, kdy Danilova matka nebyla doma. Druhý den ráno si uvědomil, že chlapec je mrtvý, a přemluvil ženu, aby policii nahlásila, že se syn ztratil. Mezitím ukryl chlapcovu mrtvolu a pak se přidal k pátrání po Danilovi. Jeho matka je nyní stíhána za zatajování zločinu.

Během vyšetřování rovněž vyšlo najevo, že loni v prosinci Sergej Gamma zbil dvanáctiletou nevlastní dceru, a to tak, že jí zlomil ruku. Ani on, ani matka děvče neodvedli k lékaři a zakázali jí prozradit, co se jí stalo. Lékařské pomoci se dívka dočkala po dvou týdnech.

Kromě Danilovy sestry Gamma podle místního tisku i dříve chlapce bil. Modřin si všimli i ve školce, kam chlapec chodil. Školka na podezření upozornila policii, ale matka Danily odmítla svědčit a tvrdila, že se synovým otčímem už nežije.

Na Danilův pohřeb přišly stovky lidí, úřady v Čerňachovsku vyhlásily ve městě smutek. Pod peticí proti domácímu násilí se shromáždilo více než 14 tisíc podpisů. Ale o nezbytnosti přijmout zákon proti domácímu násilí se v Rusku mluví bezvýsledně už roky, dodala Meduza.

Mohlo by vás zajímat: Osmdesát procent znásilnění se děje ve vztazích, ne v parku, říká psycholožka (4. 11. 2024)