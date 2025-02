Ruské elity už Putina mají plné zuby. Chtějí ho obejít přes "úhlavního nepřítele"

Ruští vládní politici a podnikatelé přestali být hybateli politického života v zemi. Alexandra Prokopenková z Carnegie Russia Eurasia Center se je proto zdráhá označovat za elitu. Tato novodobá ruská „šlechta“ podle ní nyní spoléhá na jednoho člověka - a tím je paradoxně Donald Trump.

Ruský prezident Vladimir Putin ukázal, že v době plnohodnotné invaze na Ukrajinu má nad Ruskem pevnou kontrolu. Zároveň se izoloval od vysokých představitelů vlády a byznysu, a to už v době pandemie covidu. Podle Prokopenkové ztráta přístupu k prezidentovi tyto lidi oddělila od rozhodování v Rusku.

"Před covidem existovala skupina lidí, která měla k prezidentovi víceméně stálý přístup. Vídali se osobně, naslouchal jim. Po společných jednáních pak šířili závěry do celého ruského systému. Nyní ale Putin tráví čas převážně se svou ochrankou," řekla Prokopenková, jejíž názory sdílel ruský opoziční deník Meduza.

Elita je podle ní už z války unavená. "Skutečná oddanost zvláštní vojenské operaci (jak Rusové nazývají svou agresi) je v ideologickém smyslu malá," je přesvědčená Prokopenková. Putin navíc slíbil, že ochrání majitele podniků pouze v případě, pokud budou jednat v souladu s ruskými národními zájmy (které určuje pouze on).

Analytička z Carnegie Russia Eurasia Center si také všímá trendu, který zvyšuje současné snahy podnikatelské smetánky. Jde o Putinovu neochotu zasahovat do konfliktů a plnit roli arbitra, na což byli podnikatelé zvyklí. Postavení byznysové elity nyní podle ní oslabují třeba i regionální úředníci, kteří se snaží plnit válečné kvóty a stupňují agresivitu vůči podnikům a dalším úřadům.

"Mnozí novodobí ruští ‚šlechtici‘ tak vkládají naděje na lepší budoucnost do Donalda Trumpa," tvrdí Prokopenková. Optimismus ruské elity ohledně staronového amerického prezidenta odráží fakt, jak důkladně se po čtvrtstoletí Putinovy vlády odpolitizovala.

Je také zakořeněn v ideologické spřízněnosti mezi ruskými podnikateli, kteří své rychle nabyté bohatství získali ve schématech, které připomínají ty Trumpovy. "Někdo zvenčí, ze stejného těsta, vstoupí a změní běh událostí," parafrázovala Prokopenková zdůvodnění ruských elit, proč věří americkému vůdci. Je to paradoxní - Spojené státy jsou totiž dnes a denně v ruských médiích vykreslování jako největší strategický nepřítel Ruska.

Trump by podle elit dokonce mohl vyjednat návrat ruských podniků a kapitálu na Západ, čímž by se jejich orientace na Asii stala méně povinnou. "Pokud se s Trumpem dohodneme, není třeba utíkat do Číny. To je pro ruské podnikatele otázka za několik milionů dolarů," uzavírá podle Meduzy Prokopenková z Carnegie Russia Eurasia Center.

