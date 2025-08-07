"Už válčit nebudeme." Naděje pro Ukrajince: Rusko se rozloží zevnitř, popisuje Farský

Ukrajinci v sobě živí naději, že se lidé ze vzdálených regionů, kteří z války nemají žádný prospěch, začnou bouřit. Během dvou let by mohly být nepokoje uvnitř Ruska natolik velké, že Putin bude muset svou pozornost obrátit tam. Šéf Kremlu si to nicméně uvědomuje a určitě se zatím bude snažit získat za cenu obrovských ztrát co nejvíc, spekuluje europoslanec, který nedávno napadenou zemi navštívil.
Evropa dělá maximum pro to, aby díry, které se objeví v sankčních balíčcích, nějak zaplnila. "Nedělá ale dost na to, aby Ukrajina vytlačila Rusko ze svého území. Je nicméně otázka, zda na to má samotná sílu. Bez Spojených států to dost dobře nejde a s Trumpem je ta situace zoufalejší než kdy v minulosti byla, protože zatím spíš pomáhá Rusku, než by pomáhal Ukrajině."
Farský je toho názoru, že Trump reálně nic dobrého pro Ukrajinu neudělal. "Zpochybnil pozici Zelenského, navrhl cla na dovoz z Ukrajiny a úplně nepochopitelně nenavrhuje cla na dovoz z Ruska," připomíná.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:45 V jakých politických vodách se budou letošní volby odehrávat? V čem tradiční strany chybují a proč se otevírá prostor populistům a extrémistům?
05:45-11:32 Vnímá konkrétní chyby současné vlády? jsou očekávání voličů přehnaná?
11:32-16:44 Dá se zastavit rozdělování společnosti? Chybí Česku a Evropě dlouhodobá vize a političtí lídři?
16:44-20:13 Kdo pro Jana Farského rozhodně není politickým partnerem po volbách a staví se k tomu podobně všichni Starostové? Za jakého partnera je dnes Česko v Evropě považováno?
20:13-26:03 Změní něco další sankce proti Moskvě? Prospívá Donald Trump spíš Rusku nebo Ukrajině? Co na Putina skutečně platí?
26:03-31:19 Co by mohla dělat jinak nebo lépe Evropská unie? Na jaký scénář je Evropa připravena, pokud válka neskončí?
31:19-35:17 Je pro politiky čím dál těžší obhájit zvyšování výdajů na obranu? Jak reaguje na výtky, že politici straší válkou?