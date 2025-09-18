Útočník na přechodu mezi Západním břehem a Jordánskem zabil dva lidi

Podle předběžného šetření armády útočník nejprve zahájil palbu z ruční zbraně, poté, co se zbraň zasekla, zaútočil bodnou zbraní. Muž začal útok ještě před zahájením kontroly nákladu vozidla Izraelci. Bezpečnostní složky útočníka zastřelily, napsal server. Hraniční přechod byl po útoku uzavřen, napsala agentura Reuters s odvoláním na jordánské úřady.
V září 2024 zaútočil na stejném místě jordánský občan, který také přijel nákladním vozidlem. Při útoku zahynuli tři izraelští civilisté, útočníka zastřelili příslušníci ozbrojených složek. Přechod tehdy podle Reuters zůstal uzavřen dva dny.