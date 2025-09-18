Zahraničí

Útočník na přechodu mezi Západním břehem a Jordánskem zabil dva lidi

ČTK ČTK
před 11 minutami
Útočník z Jordánska zabil ve čtvrtek odpoledne při útoku na hraničním přechodu Allenbyho most mezi okupovaným Západním břehem a Jordánskem dva lidi, napsal server The Times of Israel. Podle něj jsou oběťmi dva Izraelci. Izraelská armáda podle agentury Reuters uvedla, že útočník přijel kamionem převážejícím humanitární pomoc z Jordánska do Pásma Gazy.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Podle předběžného šetření armády útočník nejprve zahájil palbu z ruční zbraně, poté, co se zbraň zasekla, zaútočil bodnou zbraní. Muž začal útok ještě před zahájením kontroly nákladu vozidla Izraelci. Bezpečnostní složky útočníka zastřelily, napsal server. Hraniční přechod byl po útoku uzavřen, napsala agentura Reuters s odvoláním na jordánské úřady.

V září 2024 zaútočil na stejném místě jordánský občan, který také přijel nákladním vozidlem. Při útoku zahynuli tři izraelští civilisté, útočníka zastřelili příslušníci ozbrojených složek. Přechod tehdy podle Reuters zůstal uzavřen dva dny.

 
zahraničí Jordánsko útok vražda Izrael Gaza

Další zprávy