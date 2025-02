Američané kritizují Evropu, sami ale posílení armády řeší také. Trump chce změny

Americký viceprezident J. D. Vance minulý týden v Mnichově nekompromisně kritizoval Evropu. Podle něj by evropské země mimo jiné měly zvýšit svou obranyschopnost. Sami Američané přitom s nástupem nové administrativy vedou vnitřní debatu, jak svou armádu přeskupit. Velkým tématem je třeba využití umělé inteligence. "Potřebujeme drastickou revizi," zní z odborných kruhů.

Americký dron Gray Eagle | Foto: Photo Courtesy of U.S. Army/Wikimedia Commons/Public Domain

Satelity a drony vybavené mnoha druhy senzorů skenují každý centimetr bojiště, zatímco umělá inteligence okamžitě interpretuje shromážděná data, popisuje britský týdeník The Economist realitu bojů na Ukrajině. Jde o novou éru válčení a zorientovat se v ní pomáhají Kyjevu i Američané. Ostatně americké firmy dnes Ukrajinu pravidelně navštěvují a vyhodnocují si, jak jejich zbraně a systémy fungují. Na základě toho by své síly měli přeskupit i samotní Američané.

Mark Milley, který v letech 2019 až 2023 působil jako šéf sboru náčelníků štábů v USA, společně s Ericem Schmidtem, bývalým generálním ředitelem společnosti Google, napsali ve svém textu pro odborný časopis Foreign Affairs ve zkratce následující: "Americké firmy vyrábějí nejlepší systémy umělé inteligence, ale vojákům chybí vybavení i výcvik, aby se pohybovali na bojišti přesyceném drony. Trvá tu roky, než se nakoupí potřebné zbraně. Pentagon potřebuje systémovou revizi v tom, jak bojuje, co nakupuje a jak to nakupuje."

Změny podle všeho žádá i v lednu nastoupivší staronový prezident USA Donald Trump a lidé kolem něj. The Economist připomíná, že ministr obrany Pete Hegseth si nedávno stěžoval, že Pentagon je "příliš izolovaný a snaží se blokovat akvizici nových technologií". Také podle poradce pro otázky národní bezpečnosti Mikea Waltze jsou potřeba reformy.

Podle zahraničních médií se nyní v USA debatuje zejména o tom, jak drastické by tyto reformy na úrovni ozbrojených sil měly být. Jedni tvrdí, že USA potřebují celkově rozsáhlejší armádu, včetně většího počtu válečných lodí či špičkového raketového vybavení. Druzí, včetně Trumpova blízkého poradce a nejbohatšího člověka světa Elona Muska, tvrdí, že jsou potřeba prostředky jako roje dronů, právě umělá inteligence a podobně. Zkrátka menší totální síla, ale účinnější. Pak jsou lidé z armádních kruhů, kteří se nacházejí někde uprostřed. Vytvořit ten správný mix přitom bude podle expertů klíčové.

"Americké ozbrojené síly budou potřebovat drastickou revizi, pokud mají zůstat přední světovou mocností. Jsme globální velmocí číslo jedna, co se týká softwaru, ale naše armáda toho není schopna využít," uvedl podle The Economist Ylli Bajraktari, šéf amerického bezpečnostně-technologického think-tanku Special Competitive Studies Project.

Bez ohledu na to, co americká vláda bude nakupovat, by přitom mělo dojít k již zmiňovaným změnám v samotném procesu akvizice. "Americké zakázky na obranu obvykle zahrnují jednoho kupujícího, vládu, která stanoví požadavky a nese veškeré dlouhodobé náklady na výzkum, a vývoj. Toto nastavení umožňuje soukromým firmám převzít projekty s obrovskými náklady na delší dobu, což by jinak bylo příliš riskantní. Ale je to nevhodný přístup k nákupu menšího, softwarově nabitého vybavení, které musí být neustále inovováno," uzavírá The Economist.

