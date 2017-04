Ve Francii shořel uprchlický tábor nedaleko Calais. Požáru předcházela rvačka mezi migranty

před 36 minutami

Oheň v táboře Grande-Synthe byl úmyslně založen na několika místech, zřejmě v důsledku pondělní rvačky mezi iráckými Kurdy a Afghánci, při které zasahovala i policie. Počet Afghánců přicházejících do tábora narůstá a tito migranti podle některých svědectví nelibě nesou sdílení prostoru s iráckými Kurdy. Nepokoje se objevují kvůli velkému přílivu nových uprchlíků, ke kterému dochází od té doby, co byl zrušen a vyklizen improvizovaný tábor Džungle u Calais.

Grande-Synthe - Uprchlický tábor v Grande-Synthe nedaleko francouzského pobřežního města Dunkerque lehl v noci na úterý popelem, informovala agentura AFP.

Během požáru utrpělo zranění nejméně deset osob, oznámili místní hasiči. Tři stovky chatek této improvizované vesnice shořely a většina obyvatel tábora, jejichž počet se odhaduje na 1500, byla evakuována.

Oheň byl úmyslně založen na několika místech, zřejmě v důsledku pondělní rvačky mezi iráckými Kurdy a Afghánci, tvrdí úředník místní správy.

Během pondělní šarvátky bylo zraněno nejméně šest migrantů a musela zasáhnout pořádková policie. To vedlo k dalším potyčkám mezi bezpečnostními složkami a 100 až 150 uprchlíky.

Jednoho ze zraněných obyvatel tábora srazilo auto na dálnici mimo uprchlický areál a podle policie je v kritickém stavu. Tři další mají bodné rány.

Tábor Grande-Synthe se nachází mezi městy Calais a Dunkerque. Na konci minulého roku byl zrušen obří improvizovaný tábor známý kvůli špatným ubytovacím a hygienickým podmínkám pod názvem Džungle u Calais a tamních asi 9000 osob bylo rozvezeno do různých přistěhovaleckých center po Francii.

Afghánci proti iráckým Kurdům

Od té doby přijely do oblasti stovky dalších běženců. Mnohá svědectví se shodují v tom, že nepokoje v Grande-Synthe začaly narůstat právě po zrušení calaiské Džungle. Počet Afghánců přicházejících do Grande-Synthe narůstal a tito imigranti prý nelibě nesli ubytování ve společných kuchyních. Kurdové nadále přebývali v chatkách, jejichž počet se nezvýšil, uvedla agentura AFP.

Tábor v Grande-Synthe zřídilo stejnojmenné město spolu s organizací Lékaři bez hranic v březnu 2016. Obývalo jej zhruba 1500 uprchlíků, převážně iráckých Kurdů.

V posledních měsících v něm vypuklo několik požárů. Radnice města Grande-Synthe následně provedla stavební úpravy zaměřené na zvýšení bezpečnosti a stát se nakonec uvolil tábor financovat. Jednalo se o první francouzský uprchlický tábor, který splňoval mezinárodní humanitární standardy. Francouzská vláda však měla v úmyslu centrum opět zrušit.

Po zrušení calaiské Džungle skýtal tábor v Grande-Synthe útočiště největšímu počtu uprchlíků, kteří se chtěli dostat do Velké Británie. Minulý týden se někteří z nich snažili zablokovat nedalekou dálnici kmeny stromů a větvemi ve snaze vylézt na nákladní vozy a překonat v nich průliv La Manche.

Příliv uprchlíků do Evropy polarizuje politickou debatu ve Francii, zejména s ohledem na nadcházející prezidentské volby. Představitelka krajní pravice a jedna z favoritek Marine Le Penová tvrdí, že by v případě svého zvolení uprchlické tábory zrušila a imigraci do Francie zásadně omezila. Podle druhého z horkých kandidátů, centristického politika Emmanuela Macrona, si Evropa "na masový příliv uprchlíků musí zvyknout", protože nejde zastavit.

