Zahraničí

"Umožňuje rozkvět drogových kartelů." USA uvalily sankce na kolumbijského prezidenta

ČTK ČTK
před 22 minutami
Spojené státy uvalily sankce na Gustava Petra a jeho blízké s odůvodněním, že kolumbijský prezident umožňuje rozkvět drogových kartelů, napsala agentura AFP s odkazem na prohlášení amerického ministerstva financí.
Kolumbijský prezident Gustavo Petro.
Kolumbijský prezident Gustavo Petro. | Foto: Reuters

Petro na síti X uvedl, že je paradoxní, že je sankcionován vládou země, které Kolumbie pomohla s bojem proti užívání kokainu. Uvalením sankcí roste napětí mezi administrativou prezidenta Donalda Trumpa a levicovým prezidentem Kolumbie.

Vedle Petra uvalily USA sankce také na jeho manželku a syna a na kolumbijského ministra vnitra Armanda Benedettiho. Petro podle americké administrativy v rámci své politiky "úplného míru" poskytl výhody narkoteroristickým organizacím, což v zemi vedlo k rekordní úrovni pěstování koky a produkci kokainu. Petro podle prohlášení ministerstva "prokazatelně selhává" v boji proti drogovému byznysu. Petro na síti X uvedl, že jeho dekády trvající boj proti obchodu s drogami mu paradoxně přinesl sankce a že se bude právně bránit. "Ani krok zpět, nikdy na kolenou," dodal.

Trump v neděli označil Petra za nelegálního drogového bosse a uvedl, že Spojené státy zastavují platby Kolumbii určené pro boj proti drogám.

Ve středu Trump řekl, že může podniknout velmi vážné kroky proti Kolumbii kvůli její roli v mezinárodním obchodu s drogami.

Petro ve čtvrtek prohlásil, že vláda Spojených států se vojenskými údery proti lodím v Karibském moři a v Pacifiku dopouští mimosoudních poprav.

V rámci operace prezentované jako boj proti obchodu s drogami se Washington od začátku září přihlásil k devíti útokům proti lodím, které si vyžádaly 37 obětí včetně kolumbijských občanů. Bílý dům dosud poskytl jen minimum důkazů na podporu svých tvrzení, že zasažené lodě skutečně patřily drogovým pašerákům, napsala agentura AFP.

 
Mohlo by vás zajímat

Civilním šéfem centra pro dohled nad příměřím v Gaze bude diplomat USA Fagin

Civilním šéfem centra pro dohled nad příměřím v Gaze bude diplomat USA Fagin

V USA se kvůli shutdownu čeká zpožďování letů, řídící provozu nedostanou výplaty

V USA se kvůli shutdownu čeká zpožďování letů, řídící provozu nedostanou výplaty

Trumpovy hrozby zabraly. Kanadské Ontario stáhne reklamu s Reaganem kritizující cla

Trumpovy hrozby zabraly. Kanadské Ontario stáhne reklamu s Reaganem kritizující cla

Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"

Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"
Aktuálně.cz zahraničí Kolumbie Drogy Donald Trump Bílý dům gang

Právě se děje

Aktualizováno před 1 minutou
Civilním šéfem centra pro dohled nad příměřím v Gaze bude diplomat USA Fagin

Civilním šéfem centra pro dohled nad příměřím v Gaze bude diplomat USA Fagin

Centrum je považováno za první krok v rámci mírového procesu v Pásmu Gazy, mezi jeho úkoly patří také koordinace přísunu humanitární pomoci do pásma.
Aktualizováno před 8 minutami
Turek: Funkci ve sněmovně nechci. Netrpím nedostatkem bavoráků s řidičem

ŽIVĚ
Turek: Funkci ve sněmovně nechci. Netrpím nedostatkem bavoráků s řidičem

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 13 minutami
V USA se kvůli shutdownu čeká zpožďování letů, řídící provozu nedostanou výplaty

V USA se kvůli shutdownu čeká zpožďování letů, řídící provozu nedostanou výplaty

Ve Spojených státech hrozí další zpožďování letů a řídící letového provozu příští týden poprvé nedostanou za svou práci zaplaceno.
Aktualizováno před 25 minutami
Trumpovy hrozby zabraly. Kanadské Ontario stáhne reklamu s Reaganem kritizující cla

Trumpovy hrozby zabraly. Kanadské Ontario stáhne reklamu s Reaganem kritizující cla

Reklamu s někdejším americkým prezidentem Ronaldem Reaganem, která napadá americká cla, kanadské Ontario stáhne. Oznámil to v pátek Doug Ford.
Aktualizováno před 44 minutami
Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"

ŽIVĚ
Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Britská věznice omylem propustila Etiopana, který sexuálně napadl 14letou dívku

Britská věznice omylem propustila Etiopana, který sexuálně napadl 14letou dívku

Etiopský žadatel o azyl, který v Británii sexuálně napadl 14letou dívku a další ženu, byl v pátek omylem propuštěn z vězení.
Aktualizováno před 2 hodinami
Americký úder na další loď v Karibiku zabil šest lidí, USA vyšlou letadlovou loď

Americký úder na další loď v Karibiku zabil šest lidí, USA vyšlou letadlovou loď

Americká armáda podnikla letecký útok na další loď v Karibiku, šest lidí na palubě zemřelo, oznámil americký ministr obrany Pete Hegseth.
Další zprávy