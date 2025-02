Kyjev kývl na dohodu s USA o nerostných surovinách. Je lepší než Trumpův první návrh

Kyjev se domluvil s Washingtonem na podmínkách dohody o nerostných surovinách, píše Financial Times. Dohoda má být pro Ukrajinu výhodnější než původní Trumpův návrh, ale neobsahuje žádné americké bezpečnostní garance. Ukrajinští představitelé však doufají, že dohoda zlepší hodně pošramocené vztahy s Trumpovou administrativou.

Dohoda má zahrnovat společné využívání ukrajinských nerostných zdrojů, včetně ropy a plynu. Washington ale upustil od požadavku na zaplacení na 500 miliard dolarů potenciálních příjmů z těžby těchto zdrojů jako náhrady za dodané zbraně. Podle ukrajinských představitelů jim současná dohoda nabízí příznivější podmínky a umožňuje jim rozšířit vztahy s USA.

"Dohoda o nerostných surovinách je pouze částí obrazu. Od americké administrativy jsme několikrát slyšeli, že je to součást širšího obrazu," řekla Financial Times Olha Stefanišynová, ukrajinská vicepremiérka a ministryně pro evropskou a euroatlantickou integraci, která jednání vedla.

Konečná verze dohody z 24. února, kterou viděli novináři z Financial Times, počítá se zřízením fondu, do něhož by Ukrajina přispívala 50 % výnosů z "budoucího zpeněžení" státních nerostných zdrojů, včetně ropy a plynu, a související logistiky. Fond by investoval do projektů na Ukrajině. Fond nezahrnuje nerostné zdroje, z jejichž těžby již proudí peníze do ukrajinské státní pokladny, což znamená, že by se nevztahoval na stávající aktivity Naftogazu nebo Ukrnafty, největších ukrajinských producentů plynu a ropy.

Když prezident Zelenskyj minulý týden původní návrh odmítl, Trump ho označil za "diktátora" a Ukrajinu obvinil z rozpoutání války. Nyní Ukrajinci opatrně mluví o tom, že by Zelenskyj mohl v příštích dnech navštívit Washington a dohodu tam podepsat, což potvrdil v úterý i prezident Trump - podle něj chce Zelenskyj navštívit Washington už koncem týdne.

Řada analytiků ale varuje, že existuje jen velmi málo údajů o tom, zda by těžba vzácných nerostných surovin byla komerčně rentabilní. Stávající mapování provedl před 30 až 60 lety Sovětský svaz a opírá se o staré průzkumné metody. Navíc ceny některých surovin (například lithia) v posledních letech dramaticky poklesly.