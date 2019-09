Boj o brexit na poslední chvíli. Opozice útočí na Johnsona, ten má v ruce silný trumf

Britští poslanci v úterý zasednou poprvé po letní přestávce a hned je čeká těžká práce. Opozice varuje, že je to pro ně poslední šance zastavit divoký brexit bez dohody s EU. Zasedání parlamentu se pak příští týden na popud premiéra Borise Johnsona přeruší až do 14. října. A už 31. října Spojené království vystoupí z unie.

"Uděláme naprosto všechno, co můžeme, abychom zabránili odchodu z EU bez dohody, to je priorita," prohlásil lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn v pondělí na tiskové konferenci. Chce prosadit zákon, který by to vládě znemožnil. V parlamentu ho ale čeká těžká bitva, kterou bude muset svést s vládními konzervativci.

Ti mají v Dolní sněmovně parlamentu nejmenší možnou menšinu. Několik členů vlády v létě rezignovalo a hodlají podpořit parlament ve snaze vyhnout se divokému brexitu. Ten by znamenal, že odchodem Británie z EU přestanou v zemi platit naráz všechna unijní pravidla i výhody. Ovlivnilo by to dostupnost potravin, léků i služeb, přes noc by se zavedly hraniční kontroly, takže by se začaly tvořit na hranicích dlouhé fronty.

Odpůrci odchodu z EU bez dohody ale mají podle všeho v Dolní sněmovně mírnou většinu.

I tak je tlačí čas, protože zasedání parlamentu by mohlo být přerušeno už příští pondělí. Jakýkoliv návrh zákona, který poslanci začnou projednávat, ale nestihnou schválit, automaticky zanikne.

Johnson najde mezeru

Podle britských médií je nejpravděpodobnější, že se opozice pokusí návrh zákona proti brexitu bez dohody protlačit na středeční program jednání Dolní sněmovny skrze mimořádnou debatu. Ve čtvrtek by se mohl dostat do Sněmovny lordů. Ta ale v pátek nezasedá, takže tam se o něm bude hlasovat až v pondělí. Teprve pak může návrh získat královský souhlas a tím projít jako zákon.

Ve Sněmovně lordů mají odpůrci brexitu bez dohody také většinu.

Nová legislativa by znamenala, že Dolní sněmovna parlamentu bude mít vliv na to, co se bude dít po 31. říjnu, až Británie vystoupí z EU. Konzervativci, kteří vystoupili z Johnsonovy vlády a rozhodli se podpořit opozici v jejích snahách zabránit divokému brexitu, podle BBC věří, že novou dohodu by mohla Británie na poslední chvíli vybojovat 17. října na dalším summitu EU.

Kdyby se návrh nakonec podařilo prosadit, nemusí jít ještě o definitivní vítězství. Johnson by podle komentátorů využil jakékoli mezery, kterou by případný zákon obsahoval, spekuluje se dokonce o tom, že by jej mohl zcela ignorovat.

Jeremy Corbyn ale nespoléhá jen na prosazení zákona a má další plán, jak ochránit Brity před divokým brexitem - hodlá vyvolat hlasování o nedůvěře vlády.

To by v důsledku mohlo vést k předčasným volbám, na což je šéf labouristů připraven. "Hlasování o nedůvěře je také na stole. Chceme volby, aby občané této země mohli rozhodnout o své budoucnosti," řekl Corbyn s tím, že v případě vítězství by labouristé vyhlásili nové referendum, ve kterém by se Britové rozhodli buď v EU zůstat, nebo odejít s dohodou, kterou parlament schválí.

Předčasné volby jsou past

Podle jeho předchůdce a bývalého britského premiéra Tonyho Blaira ale předčasné volby nejsou dobrý nápad a Corbynovi radil, aby se jim vyhnul. Nejprve se podle něj musí vyřešit brexit. "Zastánci brexitu nastražili past - zdají se, že jsou tlačení do voleb, ale přitom se na ně aktivně připravují," komentoval to Blair podle webu Sky News.

K předčasným volbám totiž směřuje i sám předseda vlády Boris Johnson. Ten se rozhodl potrestat rebelující konzervativce, kteří podporují snahy parlamentu zabránit brexitu bez dohody. Hodlá je vyloučit z poslaneckého klubu i z kandidátky v příštích volbách. Tím se k volbám přiblíží, protože vyloučením poslanců by ztratil už tak těsnou většinu, kterou v parlamentu má.

Podle některých britských médií mu ale přesně o tohle jde. V pondělí večer Johnson vyzval poslance ze své strany, aby ho podrželi a návrh zákona nepodpořili. Pokud tak udělají, je Johnson připraven vyhlásit volby 14. října.

Jeden z lídrů konzervativních vzbouřenců a bývalý ministr spravedlnosti David Gauke dokonce v rozhovoru s britskou televizní stanicí naznačil, že vláda tuto variantu preferuje. "Abych byl upřímný, jejich strategií je tento týden prohrát a usilovat o předčasné volby poté, co odstraní ty, kdo věří, že bychom měli (z EU) odejít s dohodou," řekl Gauke.

