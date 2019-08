Dokonal Johnson puč? A jaká je role královny? Ústavní krize v Británii přehledně

Britský premiér Boris Johnson vyvolal rozruch rozhodnutím pozastavit fungování parlamentu před odchodem Spojeného království z Evropské unie. Opozice mluví o omezování demokracie a obcházení poslanců. Přinášíme přehled odpovědí na nejdůležitější otázky okolo brexitové krize ve Velké Británii.

Co přesně se v Británii stalo?

Premiér Boris Johnson požádal Alžbětu II., aby po letní přestávce přerušila zasedání britského parlamentu až do 14. října. Královna mu vzápětí vyhověla. Už 31. října má přitom Spojené království vystoupit z Evropské unie. Poslanci tak budou mít méně času na to, aby vyloučili brexit bez dohody.

Nemá být královna nestranná a nevstupovat do politiky?

Úlohou britského panovníka je neutralita. A právě proto Alžběta II. jednala na doporučení premiéra. Do politiky by naopak zasáhla, kdyby Johnsonovi vyhovět odmítla.

Proč Boris Johnson k přerušení jednání parlamentu vůbec přistoupil?

Předseda vlády krok odůvodňuje tím, že se jeho kabinet chce soustředit na důležitější věci, jako je například financování zdravotnictví nebo snižování kriminality. Podle něj bude mít parlament i tak dost času na to, aby debatoval o brexitu.

Boris Johnson navíc od nástupu do funkce na konci července dává jasně najevo, že Británie z unie vystoupí za každou cenu na konci října klidně i bez dohody s Bruselem.

Co si o Johnsonově kroku myslí poslanci?

Pobouřeni jsou dokonce i vládní konzervativci, tedy premiérovi spolustraníci. Předseda Dolní sněmovny, konzervativec John Bercow, označil Johnsonův záměr za ústavní nehoráznost. Považuje jej za pokus zabránit poslancům, aby brexit dostatečně prodiskutovali. Také bývalý ministr financí Philip Hammond, který je odpůrcem brexitu bez dohody, označil pokus o přerušení schůze za hluboce nedemokratický a neústavní krok.

Na oficiálním webu Dolní sněmovny vznikla proti Johnsonovu postupu petice, která několik hodin po založení dosáhla milionu podpisů, a bude se jí tak muset zabývat parlament.

Velmi kriticky reaguje také opozice. Šéf labouristů Jeremy Corbyn chce Johnsonově plánu zabránit, protože podle něj ohrožuje britskou demokracii. Premiér podle něj brání poslancům, aby hájili zájmy voličů, kteří mají právo se k brexitu vyjádřit. Navíc také staví monarchii proti přání většiny poslanců ve sněmovně. Požaduje proto schůzku s královnou, a chce dokonce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě.

Bude mít přerušení fungování parlamentu skutečně takový vliv na brexit?

Není vůbec jisté, že by se poslancům podařilo brexit bez dohody vyloučit. Už od referenda o vystoupení z EU v roce 2016 se britský parlament nedokázal dohodnout na podobě brexitu. Dohoda Theresy Mayové, kterou schválily země EU, třikrát neprošla britským parlamentem.

Jak reagují Britové?

V Londýně se sešly tisíce odpůrců premiéra, kteří proti němu protestovali. Dav se shromáždil před parlamentem a pokračoval do Downing Street k premiérovu sídlu.

Demonstranti skandovali hesla jako "Nikdo Borise nevolil", "Pokud uzavřete parlament, my uzavřeme ulice" a "Zastavte puč". Zároveň žádají Johnsonovu rezignaci.

Jde skutečně o ústavní puč?

Celá procedura je za normálních okolností rutinní součástí britské politické kultury. Lidi i poslance ale pobouřilo její načasování a také délka přestávky parlamentu. Podle agentury Reuters v posledních letech takovéto pauzy trvaly od pěti do 20 dní.

Dá se pozastavení parlamentu ještě nějak zabránit?

Parlament takovou moc nemá, i když se snaží s tím něco udělat, například oficiálním prohlášením směrem ke královně.

Konzervativec Dominic Grieve s k tomu vyjádřil podle britského deníku The Guardian takto: "Myslím, že parlament to zastavit nemůže, ale možná může existovat něco, co by parlament mohl udělat pro to, aby vyjádřil své hluboké znepokojení."

Co se bude dít dál?

Parlament se po letní přestávce sejde příští týden v úterý 3. září. Podle listu Guardian čeká poslance historický střet. Vědí, že na zastavení brexitu bez dohody mají méně času. Je také šance, že budou v prvním zářijovém týdnu hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě, což by v důsledku mohlo vést k předčasným volbám.

Video: Boris Johnson chystá znásilnění ústavy