Trumpův dvojí metr: Clintonovou chtěl za soukromý e-mail zavřít, Waltzovi to toleruje

Není to tak dávno, co Michael Waltz, poradce pro národní bezpečnost amerického prezidenta Donalda Trumpa, nechtěně přidal novináře Jeffreye Goldberga do skupinového chatu v aplikaci Signal. Chat se týkal plánování vojenských akcí proti húsíjským povstalcům. Už tehdy incident vzbudil pozornost kvůli riziku úniku citlivých informací. Nyní však skandál získává ještě závažnější rozměr.

Nové informace zveřejněné americkým deníkem The Washington Post totiž ukázaly, že Waltz a jeho tým pravidelně používali své soukromé gmailové účty pro oficiální vládní komunikaci. To představuje výrazné bezpečnostní riziko, protože Gmail nenabízí tak vysokou úroveň zabezpečení jako šifrované platformy typu Signal. Waltz sám údajně využíval Gmail zejména pro méně citlivé, avšak stále zneužitelné informace, jako jsou rozvrhy schůzek a pracovní dokumenty, které následně kopíroval do aplikace Signal. Tyto praktiky odborníci označují za velmi nebezpečné, neboť i informace zdánlivě nevýznamného charakteru mohou být cenné pro protivníky, pokud jsou zasazeny do širšího kontextu. E-mailová kauza Hillary Clintonové Paradoxně právě Donald Trump během volební kampaně v roce 2016 ostře kritizoval Hillary Clintonovou za podobné jednání. Clintonová jako ministryně zahraničí používala soukromý e-mailový účet pro pracovní komunikaci. Vyšetřování FBI v roce 2015 zjistilo, že některé e-maily obsahovaly citlivé a utajované informace, ale nakonec nebyly nalezeny důkazy pro vznesení obvinění z trestného činu. Trump tehdy označil jednání Clintonové za extrémně nezodpovědné a ohrožující národní bezpečnost. Související Trump nechce propuštěním Mikea Waltze nahrát médiím. Ale ztratil prezidentovu podporu Tato kauza se stala významnou součástí Trumpovy předvolební kampaně. Na jeho shromážděních příznivci skandovali heslo "Lock her up!" ("Zavřete ji!") a Trump veřejně sliboval, že po zvolení jmenuje zvláštního prokurátora pro vyšetřování Clintonové. "Pokud budu zvolen prezidentem, jmenuji zvláštního prokurátora k vyšetření Clintonové v této otázce," prohlásil Trump v jedné z televizních debat na CNN. Média tehdy jeho výroky hojně citovala a aféra ovlivnila i vnímání Clintonové veřejností. Kauza "Signalgate" Nynější skandál ale přímo zasahuje Trumpovo nejbližší okolí. Waltzův vysoký poradce například využíval osobní e-mailovou službu ke komunikaci s kolegy z jiných vládních agentur o citlivých vojenských záležitostech, včetně technických detailů zbraňových systémů či vojenských pozic v konfliktu v Jemenu. Tyto informace, pokud by byly zachyceny nepřátelskou rozvědkou, by mohly mít vážné důsledky pro bezpečnost amerických jednotek v zahraničí i pro spojenecké operace. Související Chaos okolo "válečného" chatu. Waltz uznává chybu, Trump ho brání, Hegseth vše popírá 1:47 Přestože Brian Hughes, mluvčí Rady pro národní bezpečnost, popírá, že by Waltz používal svůj osobní e-mail k zasílání utajovaných informací, připouští, že pravidla bezpečnosti komunikace jsou jasná a musí být dodržována. Signal podle něj může být používán na vládních zařízeních, ale nikoliv pro utajované materiály. Odborníci zároveň připomínají, že jakákoli nedbalost v oblasti informační bezpečnosti může být snadno zneužita k propagandistickým účelům i k narušení důvěryhodnosti celého Bílého domu. Narušená důvěryhodnost Trumpova nejbližšího spolupracovníka Související Když si lidé od Trumpa spletou číslo... Incident s aplikací Signal i nová odhalení kolem Gmailu již poškodily Waltzovu důvěryhodnost. Trump ho sice veřejně podpořil, ale v zákulisí údajně zvažoval jeho odvolání. Nakonec se rozhodl jej neodvolat, aby opozici neposkytl symbolické vítězství. Podle zdrojů blízkých Bílému domu Waltz nadále zůstává pod drobnohledem a jeho další působení ve funkci závisí na vývoji situace a na tom, zda se neobjeví nové kompromitující informace. Waltzova neopatrnost v každém případě vyvolala vážné otázky ohledně toho, jak Trumpova administrativa nakládá s citlivými informacemi. Kritici poukazují na pokrytectví republikánů, kteří nyní čelí stejnému obvinění, jakému kdysi vystavili Clintonovou. Bezpečnostní experti varují před dlouhodobými riziky používání běžných e-mailových služeb, protože tyto informace mohou snadno zachytit a zneužít zahraniční zpravodajské služby.