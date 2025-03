Trump nechce propuštěním Mikea Waltze nahrát mediím. Ale ztratil prezidentovu podporu

Poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro národní bezpečnost Mike Waltz čelí ztrátě podpory uvnitř Bílého domu, píše deník The Wall Street Journal (WSJ). Děje se to poté, co Waltz nedopatřením přidal novináře do chatu, kde nejvyšší představitelé administrativy probírali chystané vojenské údery na Jemen. I když se Trump rozhodl, že Waltze prozatím funkce nezbaví, poškození poradcovy pověsti

Waltz ztratil vliv na prezidenta a přízeň vysoce postavených poradců uvnitř Bílého domu, i když mu Trump veřejně vyjadřuje podporu, píše WSJ s odvoláním na své zdroje z řad amerických činitelů. V očích republikánského prezidenta nebylo Waltzovým největším prohřeškem podle zdrojů založení chatu v aplikaci Signal pro koordinaci úderů na jemenské povstalecké hnutí Húsíů, ale to, že měl v telefonu číslo šéfredaktora časopisu The Atlantic Jeffreyho Goldberga a nechtěně ho do konverzace přidal. Trumpův hněv se minulý týden promítl do řady soukromých rozhovorů, včetně telefonátů se spojenci. V nich prezident Waltzovi hrubě vyčítal první velkou krizi své administrativy, která byla spojena s národní bezpečností. Ve čtvrtek však Trump Waltzovi na osobní schůzce oznámil, že si Waltz své místo udrží. Prezident nechtěl propuštěním Waltze nahrát médiím a demokratům, čímž by přiznal pochybění, tvrdí zdroje blízké Trumpovi. Jeden ze zdrojů WSJ sdělil, že kdyby se zpráva o chatu v aplikaci Signal objevila nejprve v konzervativním médiu, jako je portál Breitbart, Trump by se Waltze zbavil. V minovém poli Waltz, který je bývalým představitelem administrativy někdejšího prezidenta George Bushe mladšího a floridským kongresmanem, se však stále pohybuje na minovém poli, píše WSJ. Související Další skandál v USA. Hesla, čísla na mobil a e-maily Trumpových lidí jsou veřejné Dva američtí představitelé anonymně uvedli, že Waltz v aplikaci Signal založil několik dalších citlivých konverzací se členy administrativy na téma národní bezpečnosti. Byla mezi nimi diskusní vlákna o tom, jak zprostředkovat mír mezi Ruskem a Ukrajinou nebo o dalších vojenských operacích. Zdroje odmítly uvést, zda byly v těchto konverzacích zveřejněny utajované informace. Trumpův hněv na Waltze přetrvává, i když to byl ministr obrany Pete Hegseth, kdo do chatovací skupiny zaslal podrobnosti o plánovaných útocích na Jemen. Podle bezpečnostních představitelů jsou tyto informace utajované. "Jak do toho můžete zatahovat Hegsetha? Ten s tím nemá nic společného," řekl Trump novinářům. Bílý dům předtím uvedl, že Trump Hegsethovy zprávy zveřejněné časopisem The Atlantic viděl.