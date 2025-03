Chaos okolo "válečného" chatu. Waltz uznává chybu, Trump ho brání, Hegseth vše popírá

Spojenými státy stále hýbe neobvyklé vyzrazení válečných plánů ze strany nejvýše postavených mužů v zemi. V chatovací aplikaci si mohl několik hodin předem přečíst o útocích v Jemenu šéfredaktor opozičního časopisu. Do skupinové konverzace jej přizval poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz. Prezident Trump a lidé okolo něj teď situaci zmateně vysvětlují a novináře osočují.

Nezvyklá událost se začala psát jedenáctého března, když Jeffrey Goldberg, šéfredaktor časopisu The Atlantic, dostal na chatovací aplikaci Signal žádost o spojení od čísla pod jménem Michael Waltz. Tedy od amerického poradce pro národní bezpečnost. Goldberg žádost přijal a o dva dny později byl přidán do skupiny, kde aktéři řešili podrobnosti ohledně plánovaného amerického útoku na pozice povstaleckých Húsíů v Jemenu. K tomu následně skutečně došlo.

Ve skupině přitom byli vrcholní představitelé Trumpovy administrativy. Z mediálně známých tváří kromě Waltze také ministr obrany Pete Hegseth, ministr zahraničí Marco Rubio, viceprezident J. D. Vance nebo zvláštní zmocněnec Bílého domu pro Blízký východ Steve Witkoff.

"Nemohl jsem uvěřit, že by vedení Spojených států v oblasti národní bezpečnosti koordinovalo na Signalu chystané válečné operace," řekl Goldberg, který svůj příběh zveřejnil. Aktuálně.cz o tom informovalo v pondělí večer.

Nyní se Trumpovi muži, včetně prezidenta samotného, snaží vysvětlit, k čemu vlastně došlo. Jejich výpovědi působí chaoticky a nekoordinovaně. Waltz pro televizní stanici Fox News řekl, že za náhodné přidání Goldberga do skupiny přebírá zodpovědnost.

Co přesně se přihodilo, zjišťuje i Musk

"Přijímám plnou zodpovědnost. Já jsem skupinu sestavil. Je to trapné. Přijdeme tomu na kloub," konstatoval s tím, že neví, jak se novinář do chatovací skupiny amerických činitelů dostal. Kromě toho prohlásil, že Goldberga osobně nezná a zaútočil na něj. "Znám ho jen podle jeho hrozné pověsti," uvedl s tím, že Goldberg patří do "spodiny" novinářů.

Waltz dále odhalil, že mluvil s miliardářem a Trumpovým poradcem Elonem Muskem, aby zjistil, co se stalo. "Máme nejlepší technické mozky, které to zjistí," slíbil.

O chvíli později se podle britského listu The Times objevil na obrazovkách americký prezident Donald Trump, aby prohlásil, že "zodpovědným viníkem" není Waltz, ale jeden z asistentů poradce. "Michael Waltz se z toho poučil a je to dobrý člověk," dodal. Podle britského deníku bylo vyjádření předtočené a reálně vzniklo ještě před Waltzovými slovy.

Trump následně uvedl, že podle něj jde o "jediný zádrhel za dva měsíce a ukázalo se, že nebyl vážný". Argumentoval tím, že Goldbergova přítomnost v chatovací skupině nakonec neměla žádný vliv na americké vojenské operace v Jemenu. "Máme úžasnou skupinu. Naše národní bezpečnost je nyní silnější, než kdy byla," prohlásil Trump, který dle britského tisku Goldberga označil za "šmejda" a The Atlantic popsal jako "selhávající časopis".

Dalším, koho se novináři na incident ptali, byl ministr obrany Pete Hegseth. Rovněž on nabídl úplně jiný pohled a vysvětlení. Respektive je spíše nenabídl. Podle amerického listu The Washington Post během své návštěvy na Havaji v úterý řekl: "Nikdo nesdílí válečné plány a to je vše, co k tomu mohu říct."

Právě Hegseth, kterého mnozí kritici považují za nekompetentního, aby řídil resort obrany, přitom sliboval, že bude tvrdě postupovat proti neoprávněnému zveřejňování informací, které mohou ohrozit národní bezpečnost. I proto se nyní snažil daleko více poukázat na úspěch akce proti Húsíům. "Vím přesně, co dělám, co řídíme. A jsem opravdu hrdý na to, čeho jsme dosáhli," pochválil se.

Demokraté jsou z celého dění značně pobouřeni a žádají rezignaci Hegsetha i Waltze. Například senátor Ruben Gallego, který stejně jako Hegseth sloužil v Iráku, dle amerického listu řekl, že by pravděpodobně čelil vojenskému soudu, kdyby jako voják něco takového udělal. "To je chyba, která by za jakékoli jiné administrativy vedla k rezignaci ministra obrany. Co to říká našim spojencům? Co to říká našim nepřátelům?" ptal se.

"Mohli plán nechat na čínské ambasádě"

Šokováni jsou přitom i bezpečnostní experti. "Myslím, že Signal je pár kroků nad tím, že necháte kopii vašeho válečného plánu na čínské ambasádě. Ale je to daleko pod standardy vyžadovanými pro projednávání jakýchkoli částí podobného plánu," řekl pro zpravodajský web Politico Mark Montgomery z americké Nadace pro ochranu demokracií se sídlem ve Washingtonu.

Politico dále popisuje, že zabezpečení aplikace Signal je považováno za poměrně silné díky značným funkcím ochrany osobních údajů a minimálnímu shromažďování dat, stejně jako výchozímu end-to-end šifrování všech zpráv a hlasových hovorů. Aplikace také obsahuje funkci, která odstraní všechny zprávy z konverzace v nastaveném časovém rámci, čímž přidává další vrstvu ochrany dat.

Odborníci se však shodují, že by jej neměli používat vládní úředníci jako alternativu ke komunikaci prostřednictvím bezpečnějších a schválených vládních komunikací - což Signal není. Nejmenovaný bývalý představitel Bílého domu pak poukázal i na to, že lidé z Trumpovy administrativy pravděpodobně používali osobní zařízení, protože obvykle nelze Signal stáhnout do oficiálních federálních zařízení. To samo o sobě vytváří řadu možných problémů se zajištěním kybernetické bezpečnosti.

