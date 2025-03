Když si lidé od Trumpa spletou číslo...

Zní to jako docela dobrá zápletka komedie s politickým pozadím. Šéfredaktora významného opozičního časopisu omylem přidá poradce prezidenta do skupiny na chatovací platformě Signal, kde se diskutuje o bombardování nepřátelských cílů. Ve skupině jsou všichni: viceprezident, ministr obrany, ministr zahraničí, poradce pro národní bezpečnost. A všechno se tam probírá: kdy, na koho a jakými zbraněmi.

Šéfredaktor nechce věřit svému zraku, ale když se všechny předpovědi plní, pochopí, že je opravdu ve skupině s nejmocnějšími lidmi planety. Ano, přesně to se stalo Jeffreymu Goldbergovi z časopisu The Atlantic před útoky Američanů na jemenské Hútíe. "Svět se 15. března krátce před 14. hodinou východního času dozvěděl, že Spojené státy bombardují hútíjské cíle v Jemenu," píše Goldberg. "Já jsem však už dvě hodiny před výbuchem prvních bomb věděl, že útok nejspíše přijde. Věděl jsem to proto, že mi Pete Hegseth, ministr obrany, poslal v textové zprávě válečný plán v 11:44. Plán obsahoval přesné informace o balíčcích zbraní, cílech a načasování."

Jak to začalo? Jedenáctého března dostal Goldberg na Signalu žádost o spojení od čísla pod jménem Michael Waltz. Tak se jmenuje Trumpův poradce pro národní bezpečnost. Goldberg to považoval spíše za nějaký šprým, než že by jeho - kritického a k Trumpově vládě opozičně naladěného novináře - kontaktoval přímo jeden z nejdůležitějších lidí administrativy. Ale žádost přijal. Co kdyby si opravdu Trumpův národní bezpečnostní poradce chtěl popovídat o Ukrajině nebo Íránu? Jenže pak se dva dny nic nedělo. Až ve čtvrtek v půl páté odpoledne byl přidán do skupiny ""Houthi PC small group."

Zpráva pro skupinu od Michaela Waltze začínala větou: "Pro tým - založit skupinu ́Principles committee ́ pro koordinaci na Hútíe, zejména pro příštích 72 hodin." "Principles committee" je termín, kterým se označuje skupina nejdůležitějších představitelů národně-bezpečnostního establishmentu. Je tam ministr obrany, ministr zahraničí, ministr financí a ředitel CIA. A taky šéfredaktor The Atlantic… Během chvilky začali tito lidé (Marco Rubio pod značkou MAR) označovat své zástupce do koordinační skupiny k úderům na Hútíe. Celkem padlo 18 jmen včetně zvláštního zmocněnce Bílého domu pro Blízký východ Steva Witkoffa.

Goldberg pořád ještě nevěřil tomu, co vidí. S kolegy se klonil k závěru, že jde o jakousi rafinovanou kampaň (ať už od zahraniční tajné služby, nebo někoho jiného) s cílem zdiskreditovat The Atlantic. "Nemohl jsem uvěřit, že by vedení Spojených států v oblasti národní bezpečnosti koordinovalo na Signalu chystané válečné operace." Nicméně ve skupině zůstal.

Druhý den, v pátek 14. března upozornil Michael Waltz členy skupiny, že jim přišly nějaké utajené dokumenty na zabezpečené počítače. V tu chvíli se do věci vložil viceprezident JD Vance: "Myslím, že děláme chybu… Jen 3 % amerického obchodu probíhají přes Suez. Prochází přes něj ale 40 procent evropského obchodu. Existuje reálné riziko, že veřejnost tomu nerozumí a nechápe, proč je to nutné…". A pokračoval: "Nejsem si jistý, zda si prezident uvědomuje, jak moc je to v rozporu s jeho současným poselstvím o Evropě. Existuje další riziko, že budeme svědky mírného až silného nárůstu cen ropy. Jsem ochoten podpořit konsensus týmu a nechat si tyto obavy pro sebe. Existuje však silný argument pro to, abychom to o měsíc odložili, udělali si práci se sdělením, proč je to důležité, zjistili, jak na tom ekonomika je atd."

Ostatní účastníci oponovali s tím, že za měsíc bude situace úplně stejná a že Spojené státy nesmí vypadat nerozhodně. Jak napsal ministr obrany Pete Hegseth: Vidím tu dvě věci: 1) obnovení svobody plavby, což je klíčový národní zájem, a 2) obnovení odstrašení, které Biden zničil. Mike Waltz k tomu v delší zprávě doplnil, jak nedostatečné jsou kapacity evropských námořních sil a že jedině Spojené státy jsou schopny operaci provést. JD Vance nakonec souhlasil: "Jestli si myslíš, že bychom to měli udělat, tak jdeme do toho. Jen se mi nelíbí, že musím zase zachraňovat Evropu." Hegseth přitaká, že Evropané jsou "ubozí".

Pak se debata stočí pragmatickým směrem: co za to. "Jak jsem slyšel, prezident tomu dal jasně zelenou. Ale brzy dáme Egyptu a Evropě jasně najevo, co za to očekáváme… Pokud USA úspěšně obnoví svobodu plavby za cenu velkých nákladů, musí za to získat nějaký další ekonomický zisk," píše osoba SM. Pod SM se pravděpodobně skrývá Trumpův přítel a zástupce ředitelky kanceláře Bílého domu Stephen Miller. Goldberg byl v tu chvíli už nalomený. "Volba slov a argumentů odpovídala tomu, jak by je napsali lidé, kteří je údajně odeslali. Nebo jako by je napsal obzvlášť zdatný generátor textů s umělou inteligencí. Ale stále jsem se obával, že by mohlo jít o dezinformační operaci. A zůstávalo mi záhadou, že si nikdo ze skupiny zřejmě nevšiml mé přítomnosti. Ale i kdyby to byl podvod, tak to byl působivý podvod…"

Následující den, 15. března, přišla před polednem od Peta Hegsetha v podstatě kompletní operační informace (tedy kdo, kdy a kde bude útočit). Goldberg ze zprávy z pochopitelných důvodů nic necituje. JD Vance reagoval: "Modlím se za vítězství". Údery na cíle v Jemenu měly začít do dvou hodin." Za dvě hodiny se Goldberg podíval na sít X, zadal si tam hashtag #Jemen a skutečně - z Jemenu přicházely první zprávy o americkém bombardování. Michael Waltz následně poslal cosi jako operační update s tím, že to byla "vynikající práce". Šéf CIA doplnil: "Dobrý start". Marco Rubio se přidal: "Dobrá práce Pete!" A také přišla řada emoji: americké vlajky, zaťaté pěsti…

Goldberg si byl v tu chvíli takřka stoprocentně jist, že je skutečně ve skupině klíčových mužů země. A rozhodl se to ukončit. Ze skupiny vystoupil. A všechny zúčastněné kontaktoval. Mluvčí Národní bezpečnostní rady Brian Hudghes potvrdil, že nešlo o žádný hoax: "Zdá se, že se jedná o autentický řetězec zpráv, a prověřujeme, jakým způsobem bylo do řetězce neúmyslně přidáno jiné číslo… Vlákno je důkazem hluboké a promyšlené koordinace politiky mezi vysokými úředníky. Pokračující úspěch operace dokazuje, že nedošlo k ohrožení vojsk ani národní bezpečnosti."

Vanceův mluvčí William Martin uvedl, že navzdory dojmu, který texty vyvolávají, je viceprezident plně v souladu s prezidentem… Viceprezident Vance jednoznačně podporuje zahraniční politiku této administrativy. Prezident a viceprezident o této záležitosti následně hovořili a jsou v naprosté shodě."

Zbývá otázka, zda jednání Michaela Waltze neporušovalo vládní předpisy o nakládání s citlivými informacemi. Podle Golberga jsou si jím oslovení právníci jisti, že informace o aktivní operaci by pravděpodobně odpovídaly zákonné definici informací o "národní obraně", které jsou utajované. A aplikace Signal není vládou schválena pro sdílení utajovaných informací.