Je stále jasnější, co se děje. Mary Trumpová ještě důrazněji varuje před svým strýcem

Neteř amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho známá kritička Mary Trumpová sdílela v týdnu vyjádření, v němž varovala před svým strýcem. Podle ní se odvrací od stávajících spojenců USA, aby se "spřáhnul" s Ruskem. "Jde mu jen o obranu malé skupiny zkorumpovaných protiamerických zrádců," uvedla ve svém videu na sociální síti X.

Podobně jako další kritici amerického prezidenta i psycholožka Trumpová podle webu Newsweek vyjádřila nesouhlas s nynějším přístupem americké vlády k Rusku i vůči Trumpovu tvrzení, že chce, aby se Moskva znovu stala součástí skupiny největších ekonomicky vyspělých států světa G7.

Ve videu na sociální síti X uvedla, že Trump podniká kroky, které ohrožují stabilitu demokratických institucí a právního státu ve prospěch malé, velmi vlivné skupiny lidí. "Je stále jasnější, že se Trumpův režim odvrací od našich spojenců, aby se semkl s našimi nepřáteli. Likviduje naše instituce a právní stát pouze za účelem ochrany a obohacování malé skupiny extrémně bohatých, extrémně zkorumpovaných a extrémně protiamerických zrádců," řekla.

Trumpová je jednou z výrazných kritiků svého strýce. Jeho působení v Bílém domě ostře komentuje například ve svém podcastu, na platformě Substack, v médiích, ale i prostřednictvím své knižní tvorby. Její titul "Too much and never enough" (Příliš mnoho a nikdy dost) s podtitulkem "Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže světa" se už v den svého vydání stal bestsellerem.

Trump už koná

První oficiální setkání ruských a amerických zástupců k jednáním o možnostech, jak válku ukončit, se uskutečnilo v úterý v Rijádu. Setkali se zde ministři zahraničí Ruska a USA Sergej Lavrov a Marco Rubio.

Ruský prezident Vladimir Putin výsledky schůzky ocenil a Moskva zareagovala potěšeně i na Trumpovu ostrou kritiku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, s níž šéf Bílého domu opakovaně přišel po jednáních v Rijádu. Trump označil Zelenského za diktátora a řekl, že by měl rychle jednat, nebo přijde o svou zemi. Také prohlásil, že by se sám s Putinem mohl sejít ještě v únoru. Zda se takové setkání do konce měsíce uskuteční, není jisté.