Trumpova administrativa uvalila nové sankce na soudce a prokurátory ICC

před 32 minutami
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalila ve středu sankce na dva soudce a dva prokurátory Mezinárodního trestního soudu (ICC). Podle agentury Reuters jde o odvetu za to, že tento tribunál vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a také, že v minulosti rozhodl o zahájení vyšetřování údajných válečných zločinů amerických vojáků v Afghánistánu. ICC to označil za flagrantní
Sankce pro osoby na sankčním seznamu znamenají zmrazení aktiv v USA a odříznutí od amerického finančního systému. Netanjahuova kancelář americký krok uvítala. ICC uvedl, že bude nadále pracovat podle svého mandátu a nepodlehne tlaku ani vyhrožování. Nové sankce odsoudila také francouzská diplomacie s tím že "odporují principu nezávislého soudnictví".

"Tyto sankce jsou flagrantním útokem na nezávislost nestranné soudní instituce, která působí na základě mandátu od 125 smluvních států ze všech regionů," sdělil ICC v reakci. Označil je také za urážku řádu založeného na pravidlech a především milionů nevinných obětí po celém světě.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio v prohlášení označil ICC za hrozbu pro národní bezpečnost. Na sankčním seznamu amerického ministerstva financí jsou nově soudci Nicolas Yann Guillou z Francie a Nazhat Shameem Khanová z Fidži a prokurátoři Mame Mandiaye Niang ze Senegalu a Kimberly Prostová z Kanady. Všichni jmenovaní pracovali na případech, které se týkají Izraele a Spojených států. Jedná se o již druhou sérii sankcí méně než tři měsíce poté, co Trumpova administrativa učinila bezprecedentní krok a uvalila sankce na čtyři soudce ICC.

Podle Reuters rozhodnutí Washingtonu pravděpodobně ztíží fungování soudu a kanceláře prokurátora při řešení významných případů, včetně obvinění z válečných zločinů proti Rusku v souvislosti s jeho invazí na Ukrajinu.

Soudci ICC také loni v listopadu schválili vydání zatykačů na Netanjahua, bývalého izraelského ministra obrany Joava Gallanta a někdejšího vůdce palestinského teroristického hnutí Hamás Muhammada Dífa za údajné válečné zločiny a zločiny proti lidskosti během konfliktu v Pásmu Gazy.

Spojené státy ani Izrael nepatří mezi 125 smluvních států soudu a jeho jurisdikci neuznávají.

 
