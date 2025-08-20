Trumpova administrativa uvalila nové sankce na soudce a prokurátory ICC

Sankce pro osoby na sankčním seznamu znamenají zmrazení aktiv v USA a odříznutí od amerického finančního systému. Netanjahuova kancelář americký krok uvítala. ICC uvedl, že bude nadále pracovat podle svého mandátu a nepodlehne tlaku ani vyhrožování. Nové sankce odsoudila také francouzská diplomacie s tím že "odporují principu nezávislého soudnictví".
"Tyto sankce jsou flagrantním útokem na nezávislost nestranné soudní instituce, která působí na základě mandátu od 125 smluvních států ze všech regionů," sdělil ICC v reakci. Označil je také za urážku řádu založeného na pravidlech a především milionů nevinných obětí po celém světě.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio v prohlášení označil ICC za hrozbu pro národní bezpečnost. Na sankčním seznamu amerického ministerstva financí jsou nově soudci Nicolas Yann Guillou z Francie a Nazhat Shameem Khanová z Fidži a prokurátoři Mame Mandiaye Niang ze Senegalu a Kimberly Prostová z Kanady. Všichni jmenovaní pracovali na případech, které se týkají Izraele a Spojených států. Jedná se o již druhou sérii sankcí méně než tři měsíce poté, co Trumpova administrativa učinila bezprecedentní krok a uvalila sankce na čtyři soudce ICC.
Podle Reuters rozhodnutí Washingtonu pravděpodobně ztíží fungování soudu a kanceláře prokurátora při řešení významných případů, včetně obvinění z válečných zločinů proti Rusku v souvislosti s jeho invazí na Ukrajinu.
Soudci ICC také loni v listopadu schválili vydání zatykačů na Netanjahua, bývalého izraelského ministra obrany Joava Gallanta a někdejšího vůdce palestinského teroristického hnutí Hamás Muhammada Dífa za údajné válečné zločiny a zločiny proti lidskosti během konfliktu v Pásmu Gazy.
Spojené státy ani Izrael nepatří mezi 125 smluvních států soudu a jeho jurisdikci neuznávají.