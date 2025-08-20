Izraelská armáda zahájila první fázi útoku na město Gaza

Armáda má podle serveru rychlejší plán na dobytí města představit Netanjahuovi ve čtvrtek. Vojenská operace, jejímž cílem je ovládnutí města, kde nyní podle ToI žije na 800 tisíc Palestinců, má podle izraelského armádního rozhlasu pokračovat až do roku 2026. Nová ofenziva, kterou již začátkem července schválil izraelský bezpečnostní kabinet, vyvolala kritiku v zahraničí i uvnitř Izraele.
Například podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona nemůže vést k ničemu jinému než ke katastrofě pro oba národy. Podle jordánského ministra zahraničí Ajmana Safadího Izrael zabíjí veškeré vyhlídky na mír na Blízkém východě. Proti plánu na obsazení města Gaza protestují v posledních týdnech také mnozí Izraelci, kteří se obávají o životy rukojmích, které v Pásmu Gazy zadržuje teroristické hnutí Hamás.
Izrael se rozhodl prozatím neodpovídat na nový návrh dohody o příměří, který předpokládá propuštění izraelských rukojmích ve fázích. Hnutí Hamás v pondělí s tímto návrhem, který vypracovali egyptští a katarští zprostředkovatelé nepřímých jednání mezi Izraelem a Hamásem, souhlasilo. Podle katarského ministerstva zahraničí je nový návrh téměř totožný s dřívějším plánem vyslance USA pro Blízký východ Steva Witkoffa, se kterým v minulosti Izrael souhlasil.
Izrael má však nyní zájem jen o dohodu, která zajistí propuštění všech rukojmích najednou a splní izraelské podmínky, za nichž se má Hamás vzdát moci. Ve středu to uvedl server The Times of Israel s odvoláním na nejmenovaného arabského diplomata. Potvrdil tak podle serveru dřívější zprávy izraelské televizní stanice Channel 12, podle kterých izraelský ministr pro strategické záležitosti Ron Dermer katarským vyjednavačům v Paříži v úterý řekl, že podmínkou pro příměří v Pásmu Gazy je propuštění všech rukojmích.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu na 50 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.
Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví zabito nejméně 62 122 Palestinců, převážně civilistů. OSN tato data považuje za spolehlivá.