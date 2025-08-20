Zahraničí

Izraelská armáda zahájila první fázi útoku na město Gaza

ČTK ČTK
před 42 minutami
Izraelská armáda zahájila po střetech s ozbrojenci hnutí Hamás první fázi útoku na město Gaza a již ovládá jeho okrajové části. Ve středu to oznámil mluvčí armády Effie Defrin poté, co ministr obrany Jisrael Kac schválil plán ofenzivy do města a nařídil povolat 60 tisíc záložníků. V pátek večer pak premiér Benjamin Netanjahu nařídil armádě zkrátit lhůty pro dobytí posledních bašt Hamásu.
Izraelští vojáci během vojenské operace v Pásmu Gazy na archivním snímku
Izraelští vojáci během vojenské operace v Pásmu Gazy na archivním snímku | Foto: Reuters

Armáda má podle serveru rychlejší plán na dobytí města představit Netanjahuovi ve čtvrtek. Vojenská operace, jejímž cílem je ovládnutí města, kde nyní podle ToI žije na 800 tisíc Palestinců, má podle izraelského armádního rozhlasu pokračovat až do roku 2026. Nová ofenziva, kterou již začátkem července schválil izraelský bezpečnostní kabinet, vyvolala kritiku v zahraničí i uvnitř Izraele.

Související

Izrael schválil invazi do města Gazy i výstavbu osad na palestinském Západním břehu

Israel Palestinians Gaza

Například podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona nemůže vést k ničemu jinému než ke katastrofě pro oba národy. Podle jordánského ministra zahraničí Ajmana Safadího Izrael zabíjí veškeré vyhlídky na mír na Blízkém východě. Proti plánu na obsazení města Gaza protestují v posledních týdnech také mnozí Izraelci, kteří se obávají o životy rukojmích, které v Pásmu Gazy zadržuje teroristické hnutí Hamás.

Izrael se rozhodl prozatím neodpovídat na nový návrh dohody o příměří, který předpokládá propuštění izraelských rukojmích ve fázích. Hnutí Hamás v pondělí s tímto návrhem, který vypracovali egyptští a katarští zprostředkovatelé nepřímých jednání mezi Izraelem a Hamásem, souhlasilo. Podle katarského ministerstva zahraničí je nový návrh téměř totožný s dřívějším plánem vyslance USA pro Blízký východ Steva Witkoffa, se kterým v minulosti Izrael souhlasil.

Související

Rád bych v Gaze viděl zahraniční novináře, vzkázal Trump Izraeli

Gaza, novináři, smrt, Al-Džazíra, Anas al-Sharif , Izrael, Palestina, boj,

Izrael má však nyní zájem jen o dohodu, která zajistí propuštění všech rukojmích najednou a splní izraelské podmínky, za nichž se má Hamás vzdát moci. Ve středu to uvedl server The Times of Israel s odvoláním na nejmenovaného arabského diplomata. Potvrdil tak podle serveru dřívější zprávy izraelské televizní stanice Channel 12, podle kterých izraelský ministr pro strategické záležitosti Ron Dermer katarským vyjednavačům v Paříži v úterý řekl, že podmínkou pro příměří v Pásmu Gazy je propuštění všech rukojmích.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu na 50 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.

Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví zabito nejméně 62 122 Palestinců, převážně civilistů. OSN tato data považuje za spolehlivá.

 
Mohlo by vás zajímat

Trumpova administrativa uvalila nové sankce na soudce a prokurátory ICC

Trumpova administrativa uvalila nové sankce na soudce a prokurátory ICC

Petrolejář: Emisní povolenky na benzin a topení jsou paskvil. Planetu nespasí

Petrolejář: Emisní povolenky na benzin a topení jsou paskvil. Planetu nespasí

Anarchista, výtvarník, bojovník: Ukrajinský Majdan se rozloučil s "umělcem bolesti"

Anarchista, výtvarník, bojovník: Ukrajinský Majdan se rozloučil s "umělcem bolesti"
12 fotografií

Evropané jsou únavní, ale byli dobří. Jako jedna rodina, hodnotí Trumpův muž jednání

Evropané jsou únavní, ale byli dobří. Jako jedna rodina, hodnotí Trumpův muž jednání
zahraničí Aktuálně.cz Obsah gaza palestina Izrael válka Válka Izraele s Hamásem 2023 Benjamin Netanjahu

Právě se děje

před 32 minutami
Trumpova administrativa uvalila nové sankce na soudce a prokurátory ICC

Trumpova administrativa uvalila nové sankce na soudce a prokurátory ICC

Jde o odvetu za to, že ICC vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a že vyšetřuje údajné válečné zločiny Američanů v Afghánistánu.
před 42 minutami
Izraelská armáda zahájila první fázi útoku na město Gaza

Izraelská armáda zahájila první fázi útoku na město Gaza

Ministr obrany Jisrael Kac schválil ve středu plán ofenzivy do města a nařídil povolat 60 tisíc záložníků.
před 1 hodinou
Petrolejář: Emisní povolenky na benzin a topení jsou paskvil. Planetu nespasí

Petrolejář: Emisní povolenky na benzin a topení jsou paskvil. Planetu nespasí

Systém nových emisních povolenek se Evropské unii příliš nepovedl, soudí v rozhovoru Ivan Indráček, předseda SČS - Unie nezávislých petrolejářů.
před 1 hodinou
Turisté nežádoucí. Přízračný ostrov v Benátkách se promění v ráj pro místní

Turisté nežádoucí. Přízračný ostrov v Benátkách se promění v ráj pro místní

Opuštěný ostrov v jižní části benátské laguny je už po staletí opředen hrůzostrašnými legendami. Teď se mění na městský park.
před 1 hodinou
Z toho Američané šťastní nebyli. Muchová se na US Open prořekla, Rus se jí klaněl

Z toho Američané šťastní nebyli. Muchová se na US Open prořekla, Rus se jí klaněl

Spousta zábavných okamžiků, jedna epická výměna, obdivný úklon ruského spoluhráče, ale také prohlášení, které americkým pořadatelům radost neudělalo.
před 2 hodinami

Anarchista, výtvarník, bojovník: Ukrajinský Majdan se rozloučil s "umělcem bolesti"

Anarchista, výtvarník, bojovník: Ukrajinský Majdan se rozloučil s "umělcem bolesti"
Prohlédnout si 12 fotografií
Náměstí zaplnily desítky lidí z různých komunit. Památku Davida Čičkana přišli uctít například aktivisté LGBT, umělci, ale i obyčejní Kyjevané.
Přátelé, spolubojovníci i představitelé kulturní scény přicházejí uctít památku člověka, jenž se nebál jít proti proudu, ať už na plátně nebo v životě.
Aktualizováno před 2 hodinami
Evropané jsou únavní, ale byli dobří. Jako jedna rodina, hodnotí Trumpův muž jednání

ŽIVĚ
Evropané jsou únavní, ale byli dobří. Jako jedna rodina, hodnotí Trumpův muž jednání

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy